Zevende album van Interpol gewoon weer zwaarmoedig en troostrijk – gelukkig maar ★★★☆☆

Dit jaar viert het New Yorkse Interpol zijn 25-jarig jubileum. De band van zanger Paul Banks bevond zich destijds in de voorhoede van een hele lichting New Yorkse gitaarbands. The Strokes waren misschien voor even de beroemdste, Interpol uiteindelijk de meest consistente.

Zo kunnen we vaststellen nu album nummer zeven verschijnt. The Other Side of Make Believe komt twintig jaar na het nog altijd onovertroffen debuut Turn on the Bright Lights en het geluid is eigenlijk nooit echt veranderd. Het was mede dankzij dit album dat de term post-punk ineens weer in zwang raakte. En de vergelijking met het ijzige geluid van Joy Division duikt nog altijd in elke beschouwing over de band op. Een vergelijking die nog altijd hout snijdt, vooral dankzij de donkere zang van Banks en het krassende gitaargeluid van Daniel Kessler.

Je weet bij deze band wat je krijgt. Interpol manifesteert zich sinds het vertrek van bassist Carlos D. elf jaar geleden als trio, brengt eens in de vier jaar een album uit en weet zich al zijn hele bestaan verzekerd van mooie plekken op festival-affiches, zonder veel aan hun geluid te veranderen. Toch sijpelt er op The Other Side of Make Believe wat lucht door de liedjes die deels al verschenen. De ‘doom’ en ‘gloom’ klinken in bijvoorbeeld Something Changed dankzij inzet van piano wat minder dwingend. De muziek ademt wat meer. Banks zingt ook minder getergd, lijkt het. Al is dit album dat de drie bandleden op afstand van elkaar midden in de pandemie schreven bepaald niet de verklanking van optimisme die Banks beloofde. Gelukkig maar. Net als dat van bijvoorbeeld The Cure is het zwaarmoedige geluid van Interpol vooral troostrijk als er weinig aan getornd wordt. Niet alle nummers beklijven zo goed als opener Toni, maar zeker een handvol levert een mooie aanvulling op de Interpolcanon.

Interpol The Other Side of Make Believe Pop ★★★☆☆ Matador/Beggars