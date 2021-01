Zeven zussen-serie domineert top 100 best verkochte boeken

Uitgever Sander Knol en auteur Lucinda Riley in 2019, toen ze óók de top100 aanvoerden. Beeld Hollandse Hoogte / Ingrid de Groot

Nummer 2 in de top 100 is De meeste mensen deugen van Rutger Bregman (De Correspondent) met 214 duizend verkochte exemplaren. Op 3 staat wederom Lucinda Riley met het eerste deel van De zeven zussen, waarvan er in 2020 162 duizend werden verkocht. Dat maakte de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) donderdag bekend.

De best verkochte oorspronkelijk Nederlandstalige literaire roman van 2020 is De avond is ongemak (Atlas Contact) van Marieke Lucas Rijneveld (op plek 11). In totaal figureren in de top-100 53 oorspronkelijk Nederlandstalige boeken; de thriller Bonuskind van Saskia Noort bezet de tiende plaats.

Herman Finkers staat op 15 met De cursus omgaan met teleurstellingen gaat wederom niet door. Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen staat op 19. Uit het leven van een hond van Sander Kollaard, winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2020, bezet plaats 29; van die roman werden tussen de 40 en 50 duizend exemplaren verkocht.

Groei

Sinds 1997 zet de CPNB in januari de cijfers over de boekenmarkt op een rij. Die markt is in 2020 met 6 procent gegroeid ten opzichte van 2019. De verkoop van kinderboeken en fictie groeide het sterkst. In totaal zijn in 2020 in Nederland 41 miljoen boeken verkocht, met een totale waarde van 597 miljoen euro.

Voor het eerst zijn vorig meer boeken online (52 procent van de omzet) aangeschaft dan in de fysieke boekhandel, het merendeel via bol.com. In de online verkoop steeg de omzet met 27 procent; de fysieke boekhandel komt op een omzetkrimp van 11 procent, die vooral is terug te voeren op de harde lockdown die half december inging. In de laatste weken van 2020 werden in de fysieke boekhandel 617 duizend boeken minder verkocht dan in diezelfde weken in 2019.

De toegenomen aandacht voor online zie je ook terug in de bibliotheken. In 2020 werden er bijna 5,6 miljoen e-boeken geleend via de online bibliotheek. Dat is een groei van 45% ten opzichte van 2019. Er zijn 42 miljoen papieren boeken uitgeleend; een daling van 25 procent ten opzichte van 2019. Het meest uitgeleende boek van 2020 is De meeste mensen deugen van Rutger Bregman.