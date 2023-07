Zeven zomerse ijsrecepten van uw Volkskoks

Het vijgenbladijs van Volkskok Yvette van Boven. Beeld Oof Verschuren

Zelfgemaakt sorbetijs

Bij veel ijsrecepten wordt ervan uitgegaan dat de hobbykok een dure ijsmachine heeft, maar die is niet nodig. IJs maken kan ook zonder. Als je maar een vriezer hebt en bereid bent om één keer in een half uur te roeren. Zo voorkom je dat de ijskristallen in elkaar gaan haken, waardoor het goedje niet hard wordt. Tallina van den Hoed maakte mango-aardbeiensorbetijs. Klik hier voor het recept.

Matcha-roomijs met druiven en avocadobolletjes

Marie Louise Schipper heeft haar hart verpand aan matcha, een groene thee in poedervorm. Niet alleen lekker zoet en een beetje bitter, maar schijnbaar ook goed voor het immuunsysteem. Schipper stopte het in een roomijsje. Of het dan nog een helende werking heeft, valt te betwijfelen, maar lekker is het wel. Klik hier voor het recept.

Gevulde sinaasappels met mango-roomijs

Loethe Olthuis maakte op een warme zomerdag gevulde sinaasappels met mango-roomijs. Lekker als toetje bij een zomeretentje. Binnen een half uurtje klaar en door het hoge vetgehalte wordt het ijs (ook zonder ijsmachine) mooi glad. Klik hier voor het recept.

Fruit-yoghurtijsjes

Zacht fruit is uitermate geschikt voor fruit-yoghurtijsjes, vindt Tallina van den Hoed. Zoals aardbeien, frambozen of bramen. Ze maakte deze koude traktatie met bramen uit eigen tuin. Op heuphoogte geplukt, dat is wel zo fris. Klik hier voor het recept.

Pinda-ijs met gebakken banaan en sojakaramel

Zin in een zonnige lekkernij, maar staat je voorraadkast nog op winterstand? Yvette van Boven weet raad met haar pinda-ijs met gebakken banaan en sojakaramel. Er komt geen ijsmachine aan te pas. Klik hier voor het recept.

Meloen-yoghurtijs met munt

Marie-Louise Schipper logeerde in een huis op Sardinië, waar een heuse ijsmeester bleek te wonen. Met zijn kleine ijsmachine, die in de keuken stond te pronken, maakte hij voor haar roomijsjes en vruchtensorbets. Het geheim van een goede ijsmaker? Het gebruik van verse producten, goede hygiëne en creativiteit. Marie-Louise raakte geïnspireerd, maar besloot eenvoudig te beginnen, met meloen-yoghurtijs. Klik hier voor het recept.

Vijgenbladijs

Yvette van Boven woont aan een dijk met fruitbomen. Daar wordt jaarlijks een buurtdiner georganiseerd, waarvoor een gerecht moest worden bedacht. Er was warm weer voorspeld, dus Van Boven besloot vijgenbladijs te maken, van de vijgen op de dijk. Haar idee smolt al snel als sneeuw voor de zon toen bleek dat de buurman een ijscoman had besteld. Om het recept toch eer aan te doen, zette zij het in de Volkskrant. Klik hier voor het recept.

Wel zin in ijs, maar geen zin om het zelf te maken? Culinair redacteur Nell Westerlaken, receptenschrijver Yvette van Boven, fotograaf en ijsliefhebber Sarah Wong en Volkskok Pay-Uun Hiu testten ijsjes in het centrum van Amsterdam. Ieder nam een smaak voor haar rekening, aardbei (Wong), vanille (Van Boven), chocola (Westerlaken) en pistache (Hiu). Benieuwd naar de uitslagen van deze ijstest? Klik hier voor het artikel.