Zeven gouden kandelaren, zeven geesten voor Gods troon

Paus Pius IX (Mastri-Ferretti) (1792-1878.) Beeld Bettmann Archive

Vaticaanstad, 26 mei 1856

Eensklaps bulderde het geschut; nog eenmaal bomden de klokken met al de kracht harer klepels; de Processie was in aantocht, was nabij, was vóór ons! Daar trokken zij nu, op een afstand van geene tien schreden, voorbij ons aangezicht, niet alleen de Monniken in hunne pijen, Augustijners, Dominikanen, Benediktijnen, Cisterciënsers, maar ook de Priesters en Abten, Bisschoppen en Aartsbisschoppen, geheel het groot Kollegie van Prelaten, getabberd en gemijterd, de insigniën der Pause­lijke heerschappij op fluweelen kussens dragende, de kruisbeelden en kerkbanieren opheffende in den wierookwalm, die, dwarrelend uit gouden vaten, als een dunne blaauwe nevel omhoog steeg, waar de gloed der waschkaarsen en de schitterglans van purper en goud doorheenflikkerde.

Zeven-en-twintig Kardinalen, in scharlaken kleederen, wier slepen door niet minder vorstelijk uitgedoschte Kapellanen gedragen werden, kondigden door hunne verschijning de nadering aan van den Heiligen Vader (Pius IX, red.).

Voor dezen uit gingen de zeven Acolythen met even zooveel gouden kandelaren, zinnebeelden van de zeven kerkelijke rioni of wijken der Heilige Stad, of, volgends anderen, van de ‘zeven Geesten die voor den Throon zijn;’ een herinnering aan de zeven kandelaren, waartusschen Johannes op Patmos den Heer der Gemeente zag wandelen.

J.J.L. ten Kate (1819-1889), dichter en dominee. Uit Italië – reisherinneringen. J. Swaan, 1857.