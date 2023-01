Zet een Amerikaan in Parijs, besprenkel met wat krankzinnige mode en flinterdunne liefdeslijntjes, et voilà: wereldhit

Halverwege aflevering zeven, zwevend door de intellectuele ruimte tussen de vraag of een groepsactiviteit als date beschouwd kan worden en het dilemma of een latex jurkje voor die gelegenheid té tacky is, vroeg ik me af wie er stompzinniger was: Emily, van in Emily in Paris, of kijkers als ik, die voor een derde keer moeten concluderen dat ze weer een heel seizoen hebben gebinged.

Emily in Paris doet denken aan de VHS-band die David Foster Wallace beschrijft in zijn roman Infinite Jest: een video die kijkers volledig losweekt van hun realiteitszin, die leidt tot een allesoverheersende trance, waarbij je niet anders kunt dan kijken. Eigenlijk zijn streamers wereldwijd met niets anders bezig dan die VHS-band uitvinden: de serie die zo vermakelijk en stompzinnig tegelijk is, dat kijkers niet anders kunnen dan kwijlend naar hun scherm staren.

Hoewel het bon ton is Emily in Paris niks te vinden – te leeghoofdig, te frivool – benadert deze serie de trance-VHS. Zelden heeft een productie met ogenschijnlijk zo weinig inspanning zo veel succes geboekt. Zet een Amerikaan in Parijs, sprenkel er wat krankzinnige mode overheen, wat flinterdunne liefdeslijntjes, et voilà: wereldhit. Het eerste seizoen bereikte in 2020 binnen 28 dagen 58 miljoen mensen. Het tweede seizoen stond in 94 landen in de toptien van Netflix.

Emily (links) en vriendin Mindy op een poolparty Beeld Netflix

Zelden zag het internationale streamtoneel zo’n nadrukkelijk oppervlakkige hoofdpersoon als Emily. Waar andere series hun best doen personages gelaagd te krijgen, met achtergrondverhalen en veelbetekenende relaties, ontbreekt het haar aan elke vorm van karakter. Emily is socialemediaspecialist, een beroep dat inmiddels wereldwijd kan rekenen op eenzijdige vooroordelen – vooroordelen die de serie enkel bevestigt. Emily’s baan bestaat uit het opzetten van voorspelbare Instagramcampagnes; haar Frans beperkt zich tot uitingen als ‘quelle surprise!’ en ‘un, deux, trois’ voordat ze in een ballenbak springt.

Vermoedelijk is het juist die oppervlakkigheid die Emily in Paris toch waarheidsgetrouw doet aanvoelen. De serie laat Parijs zien door een filter: enkel clichés en croissants – maar het is wel het Parijs dat de gemiddelde reiziger inderdaad deelt op Instagram. Emily is precies het type meisje dat je bij haar beroep en situatie verwacht: een goedgeklede kip zonder kop, die zich hoofdzakelijk zorgen maakt over haar zelfgeknipte pony. Het scenario heeft de diepgang van een aerobics-les – maar dat heeft het hele leven in tijden van datingapps en maaltijdboxen niet zelden ook.

In seizoen 3 moet Emily voor het eerst in haar leven een keuze maken. Spoiler alert: dat kan ze niet. Emily is iemand die te zeer wordt beziggehouden door de perfecte Eiffeltorenselfie om te beslissen of ze teruggaat naar haar baan in Chicago of toch in Parijs blijft. In wezen vormt ze daarmee een portret van haar gemiddelde kijker – te zeer afgeleid door domme filmpjes om zich ergens echt druk om te maken. Verveeld door de serie die aanstaat, maar te lui om iets anders aan te klikken. Begin dit jaar bereikte Emily in Paris de status van best bekeken Netflixserie ooit. Emily zou zeggen: ‘Quelle surprise.’