Zestig jaar Earring, zestig jaar ouwe jongens krentenbrood

Ode aan de Earring

Frans Krassenburg is de Pete Best van Golden Earring, of eigenlijk van The Golden Earrings. Dat is: de man die vóór de grote doorbraak uit de band verdween. Oud zeer is er niet bij Krassenburg, anders dan bij de drummer die uit The Beatles werd gezet. ‘Als ik ze tegenkom, is het altijd gelijk ouwe-jongens-krentenbrood.’

De zanger werd vervangen door Barry Hay en de rest is geschiedenis. De redactie van Lust for Life Magazine spoorde Krassenburg op voor een eenmalige glossy, Ode aan de Earring. Het gaat hier volgens de makers om het ‘unieke, allesomvattende eerbetoon’.

De Earring bestaat zestig jaar, vandaar. Unieke band, dat sowieso, met dat hoge ouwe-jongens-krentenbroodgehalte. Ongewoon, maar gewoon gebleven. Sympathieke gasten ook, George Kooymans, Rinus Gerritsen, Cesar Zuiderwijk en Barry Hay: het blijkt uit alles en vooral uit de getuigenissen van fans.

De liefde zit diep bij velen en duurt soms al zestig jaar. Hoelang dat is, tonen oude (groeps)foto’s. Een juweel werd in 1973 gemaakt en toont de mannen in kleurrijke, hippieachtige kledij, met haar tot op de schouders. Zuiderwijk draagt een gouden jumpsuit, Gerritsen heeft voor een paar tinten paars gekozen.

Alle 25 studioalbums worden gerecenseerd. De parel in de kroon is natuurlijk Moontan uit 1973, het album dat mede dankzij de eeuwige hit Radar Love voor de internationale doorbraak zorgde. Muziekkrant Oor had destijds weinig vertrouwen in Radar Love: ‘Hiermee zal de Earring het door hen zo begeerde Engeland niet veroveren.’

Het liep anders. Radar Love is door de fans ook gekozen tot beste Earring-nummer, voor She Flies on Strange Wings (1971) en Just a Little Bit of Peace in My Heart (1969).

Het bracht de redactie op het idee om Barry Hay te interviewen, enkel en alleen over Radar Love. Dat pakt heel goed uit. Hay verwoordt ook de andere kant van de medaille van de band of, zoals hij het noemt, de fucking shit: ‘Spelen in kleine kutzaaltjes voor drie dronken matrozen die op de grond lagen.’

Terug in het heden vraagt interviewer Chris van Oostrom hoe George Kooymans het maakt. ‘Het heeft geen zin om de olifant in de kamer te ontwijken.’ Kooymans heeft de spierziekte ALS, het betekende het einde van de Earring.

Hay wijst erop dat sommige mensen twintig jaar met de ziekte rondlopen. Vol hoop: ‘En George kennende zal dat ook wel gebeuren en zijn wij allang dood als hij nog in zijn Porsche rondrijdt, op en neer naar Italië.’