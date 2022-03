Zestien jaar na ‘The Road’ komt Cormac McCarthy met twee nieuwe romans

Cormac McCarthy. Beeld AP

Zestien jaar na zijn laatste roman, het post-apocalyptische, ook in verfilming zeer succesvolle The Road (2006), komt de Amerikaanse auteur Cormac McCarthy (1933) met nieuw werk. En wel met twee romans: The Passenger verschijnt op 25 oktober, Stella Maris op 22 november.

Naar verluidt zullen beide boeken nogal afwijken van wat we van McCarthy gewend zijn. De schrijver vestigde zijn naam met romans als Suttree (1970), Blood Meridian (1985), The Border Trilogy (1992-1998), No Country for Old Men (2005) en het genoemde The Road. In deze boeken droeg hij telkens een uiterst somber wereldbeeld uit.

Moord en doodslag, willekeurig bloedvergieten, wreedheid en moreel nihilisme waren standaardingrediënten. Het universum volgens Cormac McCarthy liet geen enkele ruimte voor optimisme. Niet dat dat universum van God verlaten was. Het was erger: God was er wel, maar hij kon niets voor zijn schepping doen. Misschien konden het bloed en de ellende hem wel helemaal niets schelen.

Volgens McCarthy’s Amerikaanse uitgever, Alfred A. Knopf, zullen zijn nieuwe boeken een cerebraler karakter hebben en zich verdiepen in de geschiedenis van wiskunde en fysica, het menselijke bewustzijn, de vraag of wetenschap en religie naast elkaar kunnen bestaan en de relatie tussen waanzin en genialiteit.

The Passenger en Stella Maris zijn met elkaar verweven romans die het gedoemde liefdesverhaal vertellen van een broer en zus: Bobby en Alicia Western. Beiden gaan gebukt onder de erfenis van hun vader, een fysicus die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de atoombom, maar ook onder hun liefde voor en obsessie met elkaar.

Het ongeveer vierhonderd pagina’s dikke The Passenger speelt in 1980 in New Orleans en de Mexicaanse Golfkust. Bergingsduiker Bobby Western krijgt de opdracht het in zee neergestorte wrak van een vliegtuig te onderzoeken en ontdekt dat de zwarte doos, de vluchttas van de piloot en een van de passagiers ontbreken.

Stella Maris vertelt, in ongeveer tweehonderd pagina’s, het verhaal van Alicia en is daarmee de eerste roman waarin McCarthy voor een vrouw als hoofdpersoon kiest. De roman is geheel geschreven in dialoogvorm en gesitueerd in het Wisconsin van 1972. De 20-jarige Alicia, die werkt aan haar proefschrift in de wiskunde, krijgt te horen dat ze lijdt aan paranoïde schizofrenie.

Naar verluidt speelde McCarthy al vijftig jaar met het idee van een vrouwelijk hoofdpersonage, maar twijfelde hij aan zijn eigen kunnen, ‘al moet je het uiteindelijk wel een keer proberen’. De Nederlandse vertalingen van de twee romans, uitgegeven door De Arbeiderspers, zullen tegelijk met de Amerikaanse edities verschijnen.