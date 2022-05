Zes kandidaten strijden in Rotterdam om de prijs voor beste dirigent

Luis Toro Araya dirigeert het Doelen Ensemble tijdens de ICCR op 28 mei 2022. Beeld Allard Willemse

Op de witleren bankjes bij de artiestenfoyer van de Doelen in Rotterdam liggen mensen. Het zijn leden van het Orkest van de Achttiende Eeuw. Ze doen een dutje. De repetities begonnen vanochtend al vroeg, vanavond is het concert in de Grote Zaal. Vier jonge dirigenten zullen voor hen staan en muziek van Beethoven, Schubert en Haydn dirigeren.

Die dirigenten zijn de kandidaten van een gloednieuw concours voor dirigenten: de International Conducting Competition Rotterdam. Zes kandidaten strijden om de prijs. In de vijf rondes van de competitie repeteren ze uiteenlopende muziekgenres – klassiek, hedendaags, opera – met verschillende ensembles. Vier van hen mogen ’s avonds het resultaat van die dag laten horen.

Een concours zoals dit was er nog niet in Nederland. De aanpak is ambitieuzer dan bij andere wedstrijden: meerdere professionele orkesten werken mee en er is een jury met tal van grote namen, zoals barokdirigent Ton Koopman, violist Maksim Vengerov en componist James MacMillan. De kandidaten zijn geselecteerd uit 165 aanmeldingen.

Het jonge Belgische dirigeertalent Martijn Dendievel is een van de kanshebbers in Rotterdam. Beeld Allard Willemse

Per ronde één prijs

Een afvalrace is het niet, benadrukt concoursdirecteur Rob Hilberink. ‘Uniek is dat ze in elke ronde weer de kans krijgen zich te bewijzen en dat ze de tijd hebben om met professionele orkesten te werken. Er wordt per ronde een prijs uitgereikt. Uiteindelijk is er wel één winnaar van de Grand Prix, aanstaande vrijdag na de finale.’ De finale is net als alle repetities en tussentijdse concerten te bezoeken.

Waar ze maandag voor het Orkest van de Achttiende Eeuw staan, doen ze twee dagen eerder hedendaags repertoire met het Doelen Ensemble. De Britse Chloe Rooke (25) en Belgische Martijn Dendievel (26) repeteren Gougalon van Unsuk Chin. Ze hebben elk vijfendertig minuten voor het virtuoze stuk met zijn woestheid en gekke klankkleuren.

‘Hoe kan ik helpen?’, vraagt Rooke aan verwarde musici. Ze is vriendelijk en ontwapenend, laat duidelijk weten hoe ze het hebben wil. Ook hulpvaardig, maar iets afstandelijker, is Dendievel: ‘Je moet extreem goed weten wat je zelf wil, anders krijg je ze niet mee.’ Hij slaat breed en groot, zij hoekig en kleiner, allebei met veel aandacht voor details. Rond een uur of vier komt het blijde nieuws: beiden krijgen te horen dat ze ’s avonds mogen dirigeren.

‘Maar’, zegt Albert Brüggen, eerste cellist in het Orkest van de Achttiende Eeuw, ‘al die techniek en kennis is niet wat je als orkestmusicus nodig hebt van een dirigent. Daar is dit concours te veel op gericht: hun kennis tentoonspreiden. Zo werkt dat niet met ons. Wij hebben gewerkt met dirigenten die helemaal niet zo opgeleid waren. Frans Brüggen (Albert is zijn neef, red.) vertelde gewoon een verhaal, zó inspirerend dat alle neuzen weer dezelfde kant op stonden.’

Chloe ‘hoe kan ik helpen?’ Rooke Beeld Allard Willemse

Geen arrogante egotripperij

Het gaat er, nu meer dan ooit, ook om of je wel aardig bent. Op arrogante egotripperij zit niemand meer te wachten. Dendievel: ‘Ik was een klootzak vroeger. Ik had heel weinig vrienden, was alleen maar bezig met mijn doel en niet met de weg ernaartoe. Fouten toegeven, dat is zo belangrijk. Ik heb echt geleerd anders met mensen om te gaan.

‘Ik heb veel dirigenten geassisteerd, zo zag ik wat musici stoort. Zoals wanneer een dirigent de inzet geeft, waardoor iedereen inademt, zeker de blazers, en dan nog wat zegt. Dat haten ze, maar het valt pas op wanneer je niet dirigeert.’

Maandagmiddag ziet hij bleek, maar hij is blij. Het klassieke repertoire is niet zijn ding, zegt hij zaterdag nog, maar hij mag vanavond wel weer op. ‘Vermoeidheid laat ik niet toe. Het is een wedstrijd, je moet laten zien dat je alles in huis hebt. Ik moest vanochtend na Chloe het orkest weer opnieuw programmeren. Ik had een veel lager tempo, dus ik moest zorgen dat ze een reden hadden om trager maar niet saaier te spelen. Haar manier is niet slechter of beter, maar gewoon anders.’

Later op de middag zit dirigent Kenneth Montgomery, jurylid bij de derde ronde en vaak gastdirigent bij het orkest, in de artiestenfoyer. ‘Hoe ze repeteerden was echt niet goed’, zegt hij. ‘Ze hadden te veel tijd, waardoor ze gingen inzoomen op allerlei details en dan het orkest steeds stillegden. Je moet die mensen gewoon laten spelen, anders werkt het niet.’ O ja, Chloe Rooke vindt hij ongelofelijk. ‘Zij is zo goed met mensen, met musici.’

Saamhorigheid

Rooke, zaterdag: ‘Ik hou van mensen, ik hou van feestjes. Saamhorigheid, tijdens en na een concert, tussen musici én publiek, dat vind ik heel belangrijk.’ Maandag is ze nog altijd welgemoed en houdt ze nog steeds van mensen. Over het orkest is ze ‘in complete awe’.

’s Avonds vonkt en spettert het orkest – zeker onder Rooke met haar hoge tempi – van begin tot eind. Brüggen: ‘We werkten nu wel erg mee, hoor. Normaal is het nogal anarchistisch bij ons, met eindeloze discussies. Hebben we nu niet gedaan, anders is het niet leuk voor ze.’