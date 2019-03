Zes genomineerden Libris Literatuurprijs 2019 bekend

Jan van Aken (De Ommegang), Esther Gerritsen (De trooster), Rob van Essen (De goede zoon), Ilja Leonard Pfeijffer (Grand hotel Europa), Johan De Boose (Het vloekhout) en Bregje Hofstede (Drift) staan op de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2019 (groot 50 duizend euro). Dat maakte juryvoorzitter en oud-politica Jet Bussemaker maandagmiddag bekend in Amsterdam.

Het was een ‘sobere bijeenkomst’, zei juryvoorzitter Jet Bussemaker, vanwege de aanslag in Utrecht, maar ‘literatuur is niet alleen een prettige manier om je te verpozen, maar ook een wapen tegen onverdraagzaamheid’. De jury had, zei ze, gekozen voor romans waarin verbeelding, originaliteit en betrokkenheid voorop staan; romans met een ‘prikkelende visie op de wereld, ideeënromans’. Ilja Leonard Pfeijffer was zelf niet aanwezig en liet zich vertegenwoordigen door uitgever Elik Lettinga.

Bij de keuze voor de genomineerden stond originaliteit zo hoog in het vaandel, dat bekende namen als A.F.Th. van der Heijden (die al ontbrak op de longlist), Arnon Grunberg en de hooggeprezen Marente de Moor werden gepasseerd. De winnaar wordt op 6 mei bekendgemaakt in het Amstel hotel in Amsterdam.