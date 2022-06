Zelfs presentatoren Martijn Krabbé en Chantal Janzen hebben geen puf voor hun ballonnenshow

Iedereen heeft weleens een vervelend taakje op zijn werk. Soms ga je televisie recenseren, je ziet dat er een programma op is waarin ballonbeesten worden gevouwen, Blow Up, en je denkt met enige vermoeidheid aan alle andere programma’s waarin al hobby’s en nijverheid tot wedstrijd werden verheven – Lego, modeltreintjes, bakken, domino, bloemschikken – maar goed, je vlijt je op de bank, soms heb je corvee en het kan nog meevallen.

Ook presentatoren Martijn Krabbé en Chantal Janzen, toch de beste showbeesten van de RTL-stal, lijken corvee te hebben. ‘Eerlijk zeggen wat jij dacht’, zegt Krabbé tegen Janzen over het moment dat ze werden gevraagd: ‘Dit zijn toch de laatste stuiptrekkingen van wat eens een prachtige televisiecarrière was?’ Krabbé neemt even veilige afstand van wat hier gebeurt, maar niet te veel natuurlijk: ‘Maar dan blijkt het een prestigieuze vrijdagshow te zijn over een fantasiewereld waarvan je niet wist dat hij bestond.’

Chantal Janzen en Martijn Krabbé, presentatoren van Blow Up Beeld RTL4

Het is inderdaad een onverwachte fantasiewereld, in aflevering 3. Pauline, professioneel ballonnenfee op braderieën, feesten en marktjes, werkt samen met Frank, houder van koikarpers en een evenementenbureau. Ze bouwen een aap die achter een uil aanvliegt. Acteur Lesley en straatartiest Denise maken een luchtballon vol aapjes die een ei hebben gestolen van een draak. En ballonartiest Marjolein en sportmasseur Jeroen een spacecarroussel vol kaketoes.

Ik wil absoluut niets afdoen aan de kunst van het ballonnen vouwen, want het is knap wat er wordt gemaakt en er wordt gevouwen en gestrikt dat het een lieve lust is. Prima voor in de privacy en veiligheid van eigen huis en haard, evenementenhallen, bedrijfsfeesten en braderieën. Maar er is een reden dat het zich niet leent voor een tv-competitie: omdat maar weinig kijkers thuis iets voelen bij ballondieren, zoals ze dat bijvoorbeeld hebben bij Lego of taarten bakken. Sterker: het lijkt me dat vrijwel de hele Nederlandse ballonnenscene vanavond al in de studio staat.

Natuurlijk wordt de spanning opgepompt. ‘De tijdsdruk is enorm!’, roept Krabbé af en toe, en weg is hij weer. Misschien hebben de presentatoren bedongen dat ze maar eens per etmaal hoeven te komen kijken. Intussen zwoegen de ballonkunstenaars. Jeroen heeft een te grote kaketoe gemaakt. Ook Lesley en Denise kampen met tijdgebrek: ‘Het lastige is nu de combinatie van tijd en ballonnen.’

Nog vijf minuten, nog één, de klok aan de muur tikt onverbiddelijk terug, de presentatoren steken hun hoofd weer om de hoek. Er is nog een internationaal ballongrootmeester ingevlogen als erejurylid. Pauline moet daarvan huilen. Maar al ver voor dit alles tot een spetterende showfinale moet komen (vergeef mij deze metafoor, ik doe ook maar gewoon mijn werk) is de opgeklopte lucht al pruttelend uit deze ballon gelopen. Iedereen is opgelucht dat dit taakje er weer opzit.