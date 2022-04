Zelfs de trillers zijn betekenisvol bij pianist Maria João Pires ★★★★☆

Maria João Pires Beeld Sanne Delcroix

Helaas moeten we deze recensie beginnen met een correctie. In de sectie tips voor het weekend in Volkskrant Magazine tipten we het recital van Maria João Pires in Muziekgebouw Eindhoven. Daarin stond de volgende zin: ‘Ze komt met Schubert (daar is ze zeer goed in), Beethoven en Debussy (ook goed in).’ Maandagavond bleek dat we ernaast zaten, want het was andersom. Schubert en Debussy: goed in. Beethoven: zeer goed in.

Pires opent met Schuberts Sonate in A (nummer 13). Met haar op klank gerichte, oprechte speelstijl zullen de meeste bezoekers in de uitverkochte zaal vertrouwd zijn. Pires gaat al even mee, stopte zo nu en dan en was er ineens weer. De Pires waarvoor je een kaartje koopt, hoor je in het langzame middendeel: ook met 77 jaar weet ze in elk akkoord precies de juiste verhouding tussen de tonen te vinden. Maar ze doet weinig om de melodische figuren echt vorm te geven. Je verlangt naar iets geprononceerdere ritmiek.

Claude Debussy’s Suite Bergamasque is bij Pires beeldend, maar kan uitgesprokener, contrastrijker. In de Clair de lune hoor je de zaal stil worden. Maar het is de 32ste en laatste pianosonate van Beethoven, na de pauze, die ons bij zal blijven. Vraagt de componist om iets meer snelheid, dan heb je het idee dat niet alle passages er zo uitkomen als beoogd. Maar de dreiging in haar spel zorgt ervoor dat we niets willen missen.

Als er dan weer een langzamer deel komt, verandert alles bij toverslag. De Arietta is ingetogen, gracieus en spannend; zelfs de trillers zijn betekenisvol. Na een welgemeend applaus speelt ze als toegift het Adagio cantabile uit Beethovens Pathétique als een droom.