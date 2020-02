Zelfs de Duitsers zeggen het nu: diesel is ten dode opgeschreven

Beeld ANP

Een paar jaar geleden wisten Duitse autofabrikanten het nog zeker: de diesel zou binnenkort aan zijn revival beginnen. Hoewel klanten door het dieselschandaal massaal waren gestopt met het kopen, waren de voordelen van dit type aandrijving in de fabrikantenogen simpelweg te groot.

Ingenieurs hadden hun beste beentje voorgezet en de uitlaatgassen nu echt schoon gekregen en CO2-emissies waren beduidend lager dan die van vergelijkbare benzinebroeders. De enige weg naar Parijs wordt in een diesel afgelegd, zeiden de autobazen. Met de zelfontbrander zou het vast weer goed komen.

Maar de verkopen bleven overal in Europa dalen - het enige continent waar deze brandstof voor personenauto's ooit een flink marktaandeel had weten te veroveren. Alleen in Duitsland stabiliseerde het aandeel enigszins. Maar de cijfers van weleer, toen de helft van de auto’s de showroom uitreden met een knorrende dieselmotor, bleken voorgoed voorbij.

Inmiddels heeft ook de industrie dat onderkend. Autobouwers hebben het dieselaanbod van hun modellen radicaal teruggeschroefd, meldde Die Welt afgelopen weekend, op gezag van het Centrum voor Automotive Onderzoek (Car) van de universiteit van Duisburg. Sinds de uitbraak van het dieselschandaal is van 24 modellen de dieselmotor geschrapt en is van veertig autovarianten het aantal registraties zo sterk gedaald, dat ook deze op de nominatie staan te verdwijnen.

Ter illustratie: in 2015 was van alle in Duitsland verkochte Fiats 500L de helft een diesel, in de tweede helft van 2019 nog maar 7,6 procent. Bij de Audi A1: van eenderde in 2015 naar nul eind vorig jaar.

In Nederland is nog maar amper één op de tien nieuwe auto’s een diesel, terwijl dat vijf jaar geleden nog een kwart was. Hier werden vorig jaar zelfs bijna twee keer zo veel volledig elektrische auto’s verkocht dan diesels.

Onder de 10 procent heeft het eigenlijk geen zin meer een dieselmotor te monteren, omdat het simpelweg te duur wordt, zegt directeur Ferdinand Dudenhöffer van Car, een percentage dat ook in Duitsland inmiddels door veel dieselmodellen niet meer wordt gehaald. Dus zegt Dudenhöffer iets wat vijf jaar geleden ondenkbaar was: ‘De diesel sterft langzaam, maar sterven doet hij.’