Zelfs ChatGPT heeft geen flauw idee waar de helft van de wereld een gietertje voor gebruikt

De gieterverzameling van Ghita Skali in de Haagse kunstruimte 1646. Beeld Jhoeko

Het begon als een inside joke, legt Ghita Skali (31) uit. Een jaar of zeven geleden begon de kunstenaar, die is geboren in Casablanca en al jaren in Nederland woont, aan haar verzameling. ‘Je vindt zulke gieters in bepaalde winkels met huishoudelijke spullen. Ik kocht ze overal.’ Veel mensen uit Afrika, Latijns Amerika en Azië weten waarvoor ze dienen: voor het wassen van je kont.

Het is maar net wie naar de ‘gieter’ kijkt, aldus Skali: ‘Als iemand uit Japan in mijn atelier kwam, moest diegene meteen lachen om mijn verzameling. Terwijl ik dacht dat we niet zo veel gemeen hadden.’ Vorige maand werd Skali genomineerd voor de Prix de Rome, een van de belangrijkste kunstprijzen van Nederland. De jury noemt haar ‘een groot verhalenverteller’ en haar kunst ‘lichtvoetig, maar nooit oppervlakkig’.

In kunstruimte 1646 is ook de nieuwe absurdistische film van Skali te zien. In Natuurlijk doet ene Joep, een karikatuur van een sullige Nederlander, verwoede pogingen om te ontdekken waar die ‘buitenlanders’ hun gieters voor gebruiken. Dat mysterie wordt niet meteen opgehelderd, maar uiteindelijk wordt Joep flink de les gelezen. Wat hij op de wc met papier doet, zo krijgt hij te horen, is onhygiënisch: ‘En dan noemen ze dit een ontwikkeld land!’

Skali had niet eerder een film in het Nederlands gemaakt: ‘Voorheen koos ik ervoor films te maken in het Arabisch of in dialect. Ik vind het goed als bezoekers van westerse kunstinstellingen zich niet meteen herkennen in een personage, als ze de ondertiteling moeten lezen.’

Nu had ze besloten dat Joep de hoofdpersoon moest zijn en de voertaal dus Nederlands: ‘Ik vond het een interessante omkering om een witte man te laten zien die niet de held is, maar hulpeloos en onwetend.’ De Nederlander als buitenstaander dus, die vergeefs googlet: ‘Waarom gebruiken buitenlanders gieter?’

Skali stelde die vraag ook aan ChatGPT. De AI-software weet zich er geen raad mee en blijft braafjes herhalen dat ‘mensen uit alle gebieden van de wereld gieters gebruiken om planten te verzorgen’. Als Skali gefrustreerd blijft doorvragen (‘Maar ze gebruiken toch méér gieters?’), vertelt de chatbot haar geduldig dat ‘de hoeveelheid water afhangt van het klimaat en het soort plant’. ChatGPT blijkt even onwetend als Joep, en even ‘wit’ dus.

De uitgestalde gieters in 1646 zijn te reserveren om na de expositie gratis mee te nemen. Skali: ‘Nu zijn het kunstwerken, maar uiteindelijk gaan ze terug het dagelijks leven in. Terug naar onze wc’s.’