Zelfs Brian Wilson kan niet op tegen de vocale pracht van She & Him op deze ode aan de Beach Boys ★★★★☆

Beeld RV

She & Him leek een jaar of vijftien geleden een gelegenheidsduo van actrice Zooey Deschanel en singer-songwriter M. Ward, maar de twee zijn inmiddels toe aan hun zevende album, waarop ze een ode brengen aan de muziek van hun geliefde Beach Boys.

Melt Away: A Tribute to Brian Wilson leent zich prima voor hun fraaie samenzang. Het aangenaam warme Californische sixties-gevoel dat vooral op hun diverse kerstalbums zo welig tierde, is hier nog verder uitgebouwd. Ward en Deschanel kiezen vooral voor Wilsons composities uit de jaren 1964-1969. Het liedje Melt Away is hier een krachtige solo-exercitie van Deschanel, elders zingt ze wat omfloerster, wat haar stem nog beter doet kleuren bij die van Ward.

De samenzang is schitterend – zoals dat hoort op een Beach Boys-ode. Deirdre en het verstilde Don’t Talk (Put Your Head on my Shoulder) krijgen een nieuw leven hier, het zijn sterke covers. Grappig genoeg komt ook Brian Wilson zelf nog even langs om op Do It Again een partijtje te zingen. Maar eerlijk gezegd delft zijn stem hier het onderspit tegen de vocale pracht van She & Him.

She & Him

Melt Away: A Tribute to Brian Wilson

Pop

★★★★☆

Fantasy/Universal

