Zelfs binnen de crème de la crème van de pendules is deze Franse neushoornklok de top

Jean-Joseph de Saint-Germain: De Ganda, naar Albrecht Dürer, 1743-1749. Beeld Natascha Libbert

Sommige verhalen, luidt een journalistiek cliché, schrijven zichzelf. Het verhaal over de klokkenmaker en de twee neushoorns is er zo een.

Dat verhaal begint in 1515, wanneer in de haven van Lissabon een rinoceros, Ganda heet hij, arriveert. Of eigenlijk begint het het jaar ervoor, wanneer sultan Muzafar II van Camby (Gujarat) de neushoorn schenkt aan de Portugese onderkoning Albuquerque in Goa. Deze stuurt het dier vervolgens door naar koning Manuel I in Lissabon, die de neushoorn kort daarop als diplomatiek geschenk laat verschepen naar paus Leo X in Rome – tijdens die laatste reis verdrinkt de neushoorn bij een schipbreuk voor de Ligurische kust: Ganda, we hardly knew ye.

Pantserneushoorn

Op het publiek heeft de rinoceros dan al grote indruk gemaakt. De laatste keer dat een levende pantserneushoorn voet zette op Europese bodem was in de Romeinse tijd. Zij die het geluk hebben het dier met eigen ogen te zien, sturen er kleurrijke beschrijvingen van naar kennissen in den verre, soms vergezeld van schetsen. Een zo’n brief komt in handen van Albrecht Dürer – schilder te Neurenberg, dan de meest geprezen kunstenaar ten noorden van de Alpen.

Uiteraard zet Meister Albrecht zich direct aan een houtsnede van de befaamde neushoorn.

Het was een wonderlijk beest dat Dürer uit de vingers kwam: half draak, half reële neushoorn; een fabeldier met geharnast lijf inclusief klinknagels – had de ME de laatste jaren kunnen beschikken over Dürers neushoorn dan waren die ‘koffiedrinkers’ op het Museumplein wel thuis gebleven. Zijn prent getuigt van aardige misvattingen. Zo hield Dürer de haak van het tuig waarmee de neushoorn in Lissabon was opgetild voor een tweede hoorn.

Door gebrek aan vergelijkingsmateriaal, en ook door de artistieke kracht, gold Dürers neushoorn evengoed eeuwenlang als een accurate weergave van de soort. Ook de 18de-eeuwse Franse klokkenmaker Jean-Joseph de Saint-Germain, die een van zijn pendules decoreerde met een vergulde minineushoorn, koerste er blind op.

Albrecht Durer: De neushoorn (1515). Beeld Heritage Art/Heritage Images

Ik trof die klok op een rondje door Once Upon a Time, het pop-upmuseum in de villa tussen het Van Gogh Museum en het Moco in Amsterdam: een presentatie van zo’n tachtig vuurvergulde bronzen empire klokken uit de Parnassia Collectie, een buitengewone verzameling. Alle geëxposeerde klokken dateren uit de periode 1750-1820, naar het schijnt een gouden eeuw voor de Franse pendule. Qua ontwerp en afwerking heten ze het beste te zijn wat die periode te bieden heeft. Zelfs binnen deze crème de la crème van de Franse klokken springt de klok annex muziekdoos met de neushoorn er uit.

Vuurverguld

Bij de weergave van het in vuurverguld brons uitgevoerde dier volgde Saint-Germain trouw de wet van het doorvertelde verhaal. Zoals een verhaal uit de derde hand net even sterker is dan een uit de tweede hand, is de Franse neushoorn net weer even fabelachtiger dan die van Dürer. Naast een full body armour en een hoorn op de rug boogt de rinoceros nu ook op florale kragen rond de kop en gevederde laarzen aan de poten. Een neushoorn des overvloeds.

Ongeveer tegelijk met de voltooiing van deze klok raakte het continent in de ban van een andere neushoorn. Deze vrouwtjesneushoorn, Clara genaamd, werd gedurende zeventien jaar tentoongesteld door heel Europa. Omdat Clara veel langer te zien was dan Ganda werd haar uiterlijk veel preciezer gekopieerd, waarbij allerlei heersende misvattingen over het uiterlijk van haar soort sneuvelden. Met hoorns die pardoes uit ruggen groeiden was het voortaan gedaan.

Toen Saint-Germain daarvan kennis nam, besloot hij een tweede klok-met-neushoorn te maken. Deze rinoceros was geheel gemodelleerd naar afbeeldingen van Clara, wat resulteerde in een meer ingetogen ontwerp. Ook deze neushoornpendule maakt inmiddels deel uit van de Parnassia Collectie. U treft haar straks in de Clara-tentoonstelling in het Rijksmuseum, als u tijd heeft.

Jean-Joseph de Saint-Germain (1719-1791) De Ganda (1743-’49). Waar? Once Upon a Time, Amsterdam. Wanneer? Tot en met 30/10.