Zelfs aan het front schreef Apollinaire strijdbare, levenslustige en vernieuwende poëzie

De nacht is zo mooi met zijn koerende kogels is een prachtige bundel gedichten van Guillaume Apollinaire (1880-1918), geselecteerd, ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Kiki Coumans. Het Franse origineel staat steeds naast de, zeer treffende, Nederlandse vertaling. Ook voor de calligrammes van Apollinaire, waarin de typogafie bijdraagt aan het gedicht, heeft Coumans mooie oplossingen.

Het grootste deel van deze poëzie is geschreven tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de loopgraven. Net voor of na een veldslag, een verplaatsing, tijdens de vele uren van wachten, in de modder en de kou. Hoewel je tamelijk neerslachtig wordt bij de gedachte aan die arme, ingegraven mannen is Apollinaires poëzie vooral strijdbaar, levenslustig en onverminderd vernieuwend. Hij voelt zich onderdeel van de nieuwe, moderne tijd. Heeft oog voor de natuur, maar ziet ook de schoonheid van de oorlog. Schrijven is zijn houvast – hij schreef honderden brieven. Het is hem zelfs gelukt om aan het front een bundeltje poëzie te laten drukken, in een oplage van 25 exemplaren, waarvan de meeste gedichten hierin zijn opgenomen. De nacht is zo mooi is krachtige, levende poëzie die je een historische sensatie bezorgt.

Beeld Uitgeverij Vleugels