Zelfliefde, persoonlijke groei, creatiekracht: ‘Manifestatie Magazine’ leert ons bewust leven

Kilometers verwijderd van de bubbel van schrijver dezes bevindt zich de redactie van Manifestatie Magazine, een tijdschrift van een jaar oud over, ja, wat eigenlijk? Persoonlijke groei? De maakbaarheid van niets minder dan het leven zelf? Eh, manifesteren? Om de makers zelf te citeren: ‘Manifesteren, bewuste keuzes maken, intenties zetten en visualiseren: steeds meer mensen vinden hun weg naar deze manier van leven.’ De ondertitel is ook een aanwijzing: ‘Creëer het leven zoals jij het wilt!’

De goede verstaander weet nu al dat Giel Beelen en Arie Boomsma niet ver weg zijn. Beide mannen krijgen ruim baan in een tijdschrift dat, positief gezien, als een teken des tijds kan worden beschouwd. Er wordt veel gezocht, heden ten dage, en Beelen en Boomsma zijn kennelijk nuttige gidsen die, mogelijk, andere zoekers een handje kunnen helpen, ook seksegenoten. Want: ‘Ook mannen manifesteren!’

De liefde is deze keer het omvangrijke thema en daar weet Arie Boomsma wel raad mee. Zijn platform in Manifestatie Magazine bestaat uit maar liefst elf pagina’s en biedt hem ruimschoots gelegenheid om uit te wijden over een boek van zijn hand over ouder worden, Trainen voor het leven. Het nieuwtje uit zijn mond: ‘Er zijn gebieden op aarde waar mensen 130 worden. 130 jaar!’ En dat, is de boodschap, kunnen we allemaal voor elkaar krijgen, door goed te letten op voeding, beweging en rust. Helaas is de mens steeds verder verwijderd geraakt van de natuur. ‘Daar komen met name de burn-outs, de break-ups en depressies vandaan.’

In de rubriek Giels Manifestatie Journey kijkt Giel Beelen terug op het begin van een lange, spirituele reis. Zijn podcast Kukuru ‘groeit als een malle’ en wordt uitgebouwd tot een merk met webinars en bezinningsweekeinden. Voorts heeft hij meer contact gekregen met zijn eigen lichaam. Verder: ‘Autorijden is voor mij meer dan ooit een spirituele belevenis geworden.’ In 2023 gaat hij, fysiek, een jaar op wereldreis. Om bezwaren vanwege de te verwachten CO2-uitstoot te weerleggen, eet Beelen geen vlees meer.

Zelfliefde, creatiekracht, ‘healing power’, voluit leven, een ‘liefdesbange dans’: Manifestatie Magazine verkent alle uithoeken van dit toch wat mistige deel van de wereld. Ook komt er een vrouw aan het woord die zichzelf vergevingscoach noemt. Een algemene tip van Arie Boomsma tot slot: kijk tijdens het trainen in de sportschool niet op je telefoon. Immers, ‘dat is funest omdat je de mind-muscle-connectie stoort die zorgt voor spierontwikkeling.’