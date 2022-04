Zelfgemaakte horlogebandjes en een ‘klimaatvriendelijk’ dieet

Dolf Jansen, Asha ten Broeke en, dit kwartaal, Harm Edens: op de een of andere manier passen de drie laatste covermodellen voortreffelijk bij het gedachtengoed van Genoeg, een tijdschrift ‘voor iedereen die meer wil doen met minder’.

Genoeg bestaat dit jaar een kwarteeuw en komt voort uit een blad waarover destijds nogal wat mensen zich verkneukelden, de Vrekkenkrant van ‘vrekkenpaar’ Hanneke van Veen en Rob van Eeden. In 1997 werd Genoeg de titel en in 2006 stapte Heleen van der Sanden in, als uitgever en hoofdredacteur. Dat deed ze na ‘rijp beraad en een tweede hypotheek’.

Aan sympathie heeft Genoeg sindsdien alleen maar gewonnen, dankzij de klimaatverandering en het grootschalige verlangen naar duurzaamheid onder meer. ‘Genoeg’ verwijst naar studies van Bob Goudzwaard, de econoom die al in het laatste kwart van de vorige eeuw betoogde dat vasthouden aan economische groei fatale gevolgen kan hebben.

Voor tv-presentator Harm Edens is Genoeg de natuurlijke habitat. Hij haat verspilling, heeft een stokoud tv-toestel, koopt zelden iets nieuws en zit al 35 jaar op dezelfde bank. ‘Het idee dat je alles maar weg sodemietert als het niet meer functioneert of niet meer in de mode is, staat me enorm tegen.’

Bewustwording, daar gaat het om, en daarmee om de vraag wat nou echt waarde toevoegt aan het leven. ‘Heb je echt een airfryer nodig? Vergroot dat je levensgeluk? Waarom koop je spullen met palmolie waar de halve wereld voor wordt ontbost?’ Gaat het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. ‘Als plofkip uit de schappen gaat, kun je het gewoon niet meer kopen.’ Precies.

Het is onmogelijk om het niet eens te zijn met de boodschap van Genoeg, hoewel verstokte vleeseters het in deze contreien moeilijk hebben. Voor hen is er een stuk over een ‘klimaatvriendelijk’ dieet van redacteur Merel Deelder, aanhanger van wat ze ‘ecotarisme’ noemt: ‘Hiermee poog ik mijn impact op het milieu te minimaliseren en kan ik tóch af en toe genieten van dat voor mij zo begeerlijke stukje vlees.’

Maar toch. Om over na te denken: pakweg avocado’s, verscheept uit Peru, ‘ready to eat’ en verpakt in plastic, stoten per kilo 24 keer minder broeikasgassen uit dan een onverpakte biefstuk van de lokale slager. Eet vooral véél plantaardig, is het dringende advies. En minder tot geen vlees, kaas en chocolade.

En dan zijn er de tips om zelf mee aan te slag te gaan. In de rubriek ‘Zelfgemaakt’ is er dit kwartaal aandacht voor horlogebandjes, deursloten en baardolie – vintage de Vrekkenkrant, maar behoorlijk sympathiek allemaal.