Zelfbewuste vrouw staat in Rotterdam met haar Nikes op de stoeptegels – vier meter hoog, in brons gegoten

‘Moments Contained’ gaat in Rotterdam deel uitmaken van een collectie buitenbeelden van internationaal gerenommeerde kunstenaars. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

De haren in een knot, de handen in de zakken van haar trainingsbroek: zelfbewust en dromerig kijkt een jonge vrouw voor Station Rotterdam Centraal voor zich uit. Zes toeristen uit Taiwan zijn de eersten die met haar poseren voor een vakantiekiekje; tientallen gehaaste reizigers maken toch snel een foto van haar. Ze is bijna vier meter hoog en in brons gegoten.

Het vrijdag onthulde beeld Moments Contained (‘momenten bevatten’) is geen klassiek, traditioneel standbeeld van een koning of oorlogsheld, maar een beeld van een fictieve, zwarte vrouw in alledaagse sportkleding. Ze staat met haar Nikes niet op een sokkel, maar gewoon op de stoeptegels.

‘Dieper begrip’

De maker, de Britse kunstenaar Thomas J Price (42), wil niet dat zijn beelden macht uitstralen − integendeel zelfs. Haar nonchalance is volgens hem schijn: je ziet de knokkels van haar vuist in haar broekzakken. Voor de kunstenaar belichaamt ze weerbaarheid, zelfverzekerdheid en kwetsbaarheid.

Beeld Arie Kievit voor De Volkskrant

‘Dit werk gaat over de ervaring om weggezet te worden als ‘de ander’, over de kracht van het individu, ondanks vooroordelen over status en waarde’, zegt Price. ‘Mijn wens is dat de Rotterdammers zichzelf herkennen in dit kunstwerk en het samen omarmen als een deel van onze openbare ruimte. Zo kunnen er momenten ontstaan van dieper begrip, verbinding en empathie.’

Het beeld, vorig jaar gekocht op de prestigieuze Zwitserse kunstbeurs Art Basel, is een gift van Droom en Daad aan Rotterdam. Deze filantropische stichting steekt jaarlijks miljoenen euro’s in Rotterdamse kunst en cultuur. ‘Dit beeld lijkt wel speciaal voor Rotterdam gemaakt’, zegt Wim Pijbes, directeur van Stichting Droom en Daad: ‘Jong, stedelijk, zeker, nieuwsgierig en ruimdenkend.’

‘Ze ís de toekomst’

Droom en Daad betaalde eerder mee aan Depot Boijmans Van Beuningen en opent eind 2024 een migratiemuseum in de Rotterdamse Fenixloods II. Daar zal het verhaal worden verteld van de naar schatting drie miljoen Europeanen die in de 19de en 20ste eeuw vanuit Rotterdam naar de Nieuwe Wereld trokken. Het geld van Droom en Daad komt van de familie Van der Vorm, de op een na rijkste familie van Nederland. Ze zijn (na de Brenninkmeijers, bekend van kledingwinkelketen C&A). De familie Van der Vorm zijn de erfgenamen van de Holland Amerika Lijn (HAL) en nu de grootste aandeelhouder van investeringsmaatschappij HAL.

De jonge vrouw in brons gaat in Rotterdam deel uitmaken van een collectie buitenbeelden van internationaal gerenommeerde kunstenaars, onder wie Alexander Calder, Henry Moore, Charlotte van Pallandt en Ossip Zadkine. ‘Ze is geen heldin, geen personage met een roemrucht verleden’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. ‘Ze heeft de toekomst. Ze ís de toekomst. Onze toekomst. En deze stad is haar thuis.’