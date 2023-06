Zelf schilderen zoals Monet deed: ‘De verf stolt al voordat ik goed en wel ben begonnen’

Sander van Walsum aan het werk op locatie in Trouville. Beeld Natascha Libbert

Het zal maart 1973 zijn geweest, ruim vijftig jaar geleden dus. Bij De Slegte aan de Oudegracht in Utrecht sloeg ik, inwoner van het naburige Doorn, een Duitstalig boek open met schilderijen van Claude Monet (1840-1926). Het had ook een boek over Cézanne of Van Gogh kunnen zijn. Of, indien de afdeling geschiedenis dichter bij de ingang was gesitueerd, een boek over de Tweede Wereldoorlog. Maar juist het rijk geïllustreerde boek over Monet drong zich aan mij op.

Mijn belangstelling werd meteen gewekt door een stilleven met knoflooktenen en een homp rundvlees (‘Ochsenslende’) uit 1864. Vervolgens door een ‘Blühender Garten’ en een terras in de Franse kustplaats Sainte-Adresse, omzoomd door fel gekleurde bloemen. Maar de overtreffende trap van schoonheid – in mijn ongeoefende ogen – werd bereikt op bladzij 25. Daar was een reproductie afgedrukt van Hôtel des Roches Noires in Trouville, een schilderij dat Monet had gemaakt in juli 1870. Met bewondering, ongeloof bijna, keek ik naar de trefzekere verfstreken waarmee Monet de weelde van het bouwwerk en de gratie van de flaneurs op het half beschaduwde terras had gekarakteriseerd. Maar bovenal werd ik getroffen door de bravoure waarmee Monet de grote (Amerikaanse?) vlag op de voorgrond heeft geschilderd, knetterend in de aanlandige wind. Het feeërieke effect werd bereikt door rode en gebroken witte vegen die Monet in een paar bevlogen seconden op een onbeschilderd deel van het doek moet hebben aangebracht.

Na aanschaf van het boek spoedde ik mij naar ‘American lunchroom’ Van Angeren aan de Lange Viestraat om de wereld van Monet nader in mij op te nemen. Ik zag recreanten aan een Seine-oever, zeilboten in Argenteuil, badgasten in Trouville, stillevens, dames met parasols, glooiende velden met klaprozen, Amsterdamse stadsgezichten, stoom uitbrakende treinen, de kathedraal van Rouen in volle zon en bij zonsondergang, de schemering in Venetië, de smog van Londen en de lelies in de tuin van Monet in Giverny. Maar steeds keerde ik terug naar bladzij 25, naar Hôtel des Roches Noires.

Het schilderij wekte bij mij een sterk verlangen op naar een tijd die – zo meende ik – zoveel móóier was dan de onze. Pas jaren later, toen ook ik mij ook in geschiedenis was gaan interesseren, besefte ik dat Monet de glorie van het badseizoen in Trouville moet hebben vastgelegd toen de Frans-Pruisische oorlog op het punt van uitbreken stond – of al was begonnen. In de salon en op het terras van Hôtel des Roches Noires zal tijdens het badseizoen van 1870 een bedrukte stemming hebben geheerst.

Een soort Rien Poortvliet

Monet ontkwam met een vlucht naar Engeland aan het krijgsgeweld. Voor hem had dit als bijkomend voordeel dat hij ook de Franse schuldeisers van zich afschudde aan wie hij tot dan toe was ontkomen door geregeld te verhuizen. Maar vanuit kunsthistorisch perspectief is de vlucht van Monet om twee andere redenen van belang: in Engeland maakte hij kennis met het oeuvre van de romantische landschapsschilder William Turner (door wie hij sterk werd beïnvloed), en hijzelf werd er ontdekt door kunsthandelaar Paul Durand-Ruel, die Monet en andere beoefenaren van de losse toets bij het kunstminnend publiek introduceerde. In 1873, precies 150 jaar geleden dus, verenigde Monet de avant-gardisten van dat moment in de Société anonyme des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Een jaar later belegden de leden, die al snel ‘impressionisten’ werden genoemd, hun eerste groepstentoonstelling.

Ikzelf wilde mij in de schilderkunst bekwamen aan de lerarenopleiding tekenen in Utrecht. Niet met de intentie leraar te worden, maar om de tijd tot mijn ontdekking door een vermogende kunstkenner te overbruggen. Daarbij had ik echter buiten de tijdgeest gerekend. Mijn eerste geschilderde landschap werd nog getolereerd. Het tweede werd door een docent grondig geabstraheerd. Maar het derde werd zonder pardon van de ezel getrokken. De figuratieve kunst was tenslotte hopeloos achterhaald (‘Wist je dat nog niet?’) en Monet was door de toenmalige avant-garde (waar ook mijn kunstdocenten zich toe rekenden) gedegradeerd tot koekblik- en kalenderschilder – net als Rien Poortvliet.

Niet alleen de ‘beeldtaal’ van Monet zou in onbruik zijn geraakt, hij zou ook nog eens blijk hebben gegeven van een volledig gemis aan maatschappelijk engagement door ‘mooi’ te schilderen in een tijd die voor zijn meeste tijdgenoten toch echt heel lelijk was geweest. Ik verzweeg maar dat dit voor mij nu juist de grote attractie was van het impressionisme. Want met maatschappelijk engagement werd ik die jaren overvoerd. Als ik op de salontafel in mijn ouderlijk huis niet het rapport van de Club van Rome aantrof, lag er wel een geschrift van Joke Smit of een zielsverwante feminist van wie mijn moeder merkbaar in de ban was geraakt.

Tijdens klassenavonden werd, soms met stemverheffing, over de thema’s van de dag gesproken – die mede bepalend waren voor de samenstelling van je vriendenkring: het kolonelsbewind in Griekenland, de ‘fascistische’ regimes in Spanje en Portugal, de dekolonisatie van Angola en Mozambique, de oorlog in Vietnam, de erkenning van de DDR en de eerbaarheid van dienstweigeren. Zelfs het traditionele dauwtrappen, op de vroege ochtend van Hemelvaartsdag, bleef niet van dit soort gespreksonderwerpen verschoond.

Ontmoedigd door de docenten

Het lichtvoetige oeuvre van de impressionisten was dus een weldadige afwisseling met de zware kost die mij dagelijks werd voorgezet. En het ontbreken van een opdringerig engagement trekt mij nog steeds aan in hun oeuvre – in die zin heb ik als kunstliefhebber en -beoefenaar sinds 1973 geen noemenswaardige ontwikkeling doorgemaakt. Ik waardeer schilderijen vooral op grond van hun (al dan niet definieerbare) schoonheid, niet vanwege een eventuele boodschap. Daarvoor zijn boeken, films en foto’s veel geëigender vehikels.

Bij de aanblik van schilderijen die actuele thema’s onder de aandacht brengen, vergaat het mij net als Karel van het Reve toen hij voor het eerst Guernica van Picasso zag: hij probeerde het ‘uit alle macht mooi te vinden’ maar slaagde daar niet in. ‘Mooie’ schilderijen worden dermate suspect geacht dat het Rijksmuseum enkele jaren geleden een tentoonstelling van fraaie, staande portretten bij wijze van disclaimer liet flankeren door een tentoonstelling over decadentie: de zonde die veel van de geportretteerden kennelijk met elkaar gemeen hadden.

Mijn docenten aan de Utrechtse lerarenopleiding hadden het kunnen bedenken. Ik raakte dermate ontmoedigd door hun dogma’s dat ik maar geschiedenis ging studeren. Na mijn studie kwam ik in de journalistiek terecht, en pas tien jaar geleden ben ik weer met enige regelmaat gaan schilderen – niet gehinderd door bewijsdrang of de modes van de dag. Als afsluiting van een arbeidzaam leven van 38 jaar in de journalistiek heb ik in Frankrijk voor deze krant enkele plaatsen mogen bezoeken die met Monet in verband kunnen worden gebracht – met de bedoeling daar ook zelf te gaan schilderen.

In Argenteuil zocht ik vergeefs naar schilderachtige vergezichten. Toen Monet er woonde en werkte (van 1871 tot ’78) was het een lieflijk plaatsje waar de industrialisatie schuchter haar intrede had gedaan. Nu is het een grauwe voorstad van Parijs waar ik met enige moeite de brug over de Seine terugvond die ook door Monet is vereeuwigd. Vétheuil, enkele kilometers stroomafwaarts, ligt er gelukkig nog net zo bij als in de tijd van Monet. Maar in Monets tuin in Giverny was ik onderdeel van een schuifelende massa dagjesmensen. Trouville-sur-Mer daarentegen ademt nog volop de charme van Monets strandtaferelen. Hôtel des Roches Noires, de eindbestemming van mijn bedevaart, is weliswaar geen hotel meer maar een enigszins sjofel appartementencomplex, maar dit deed geen enkele afbreuk aan de (kunsthistorische) sensatie die het bij me opriep.

Schildersessie op de plek van Monet

Aan de rand van het terras, waar Monet zich op een mooie dag in juli 1870 moet hebben geposteerd, maakte ik mij op voor een schildersessie en plein air – in de buitenlucht dus. Daarmee heeft Monet school gemaakt. Hij was weliswaar niet de eerste schilder die buiten het atelier werkte – Eugène Boudin, Johan Barthold Jongkind en de zogenoemde ‘kleine meesters’ van de School van Barbizon waren hem voorgegaan – maar voor Monet was het licht meer dan een element in een landschap: het vormde er de ziel van. Onder invloed van het licht werden vormen hard of zacht, en ondergingen landschappen of stadsgezichten voortdurend atmosferische veranderingen. Zelfs in schaduwen werkt het licht nog door. Vandaar dat Monet maar zelden zwart gebruikte – tot onbegrip, hilariteit zelfs, van tijdgenoten die waren geconditioneerd door de duistere genrestukken van de vroege 19de eeuw.

Daar zat ik dan, op een zonnige meidag, ’s ochtends om een uur of elf, op de plek waar mijn idool in enkele uren tijd het schilderij heeft vervaardigd dat figureert op mijn muismat, in ten minste vier van mijn kunstboeken en op een affiche dat al vele jaren een van de muren van mijn slaapkamer siert. Ik had gehoopt er onder dezelfde lichtcondities te kunnen werken als Monet 153 jaar geleden. Maar bij hem stond de zon hoger – een van de vleugels van het hotel werd er al door beschenen. Dat effect had ik vermoedelijk pas enkele uren later kunnen vastleggen.

Ik deed het dus maar met de omstandigheden zoals die zich aandienden. En deze omstandigheden waren niet optimaal. Er stond een straffe wind die voortdurend vat dreigde te krijgen op het schilderslinnen en op het scheurpalet waarop ik enige toefjes verf (ook een klodder zwart) had aangebracht – acrylverf, want dat droogt sneller dan olieverf. In de beslotenheid van het atelier is dat een voordeel voor de liefhebbers van de snelle toets. Maar op de zonnige en winderige plek waar ik had plaatsgenomen, was de verf al onderhevig aan stolling vóór ik goed en wel was begonnen. Daar had ik niet op gerekend. Evenmin op de omstandigheid dat ik voor helder zicht in de verte ben aangewezen op een bril, terwijl die het zicht op het nabije doek juist hindert. Daar had Monet bij mijn weten geen last van (al kampte hij op latere leeftijd wel met een oogkwaal die hem veel angst voor blindheid inboezemde).

Ik schetste de contouren van het boven mij uittorenende gebouw en beschilderde enkele vlakken met elk een eigen basiskleur: een melange van Napels geel, titaanwit, gebrande siena en een lepelpuntje rauwe omber voor de gevel van het hotel en de bebouwde omgeving op de achtergrond. Een paar vegen groen ter markering van de heggen die op een wonderlijke plek voor het gebouw zijn geplant. Een beige-achtige substantie met een beetje Windsor violet voor het terras, en een mengsel van ultramarijn, briljantblauw, Windsor blauw en titaanwit voor de lucht.

Gefluister achter je rug

Doorgaans zijn die eerste handelingen op een doek het aangenaamst. Je bent nog onbevangen (de meest optimale zijnstoestand waarin de schilder volgens Monet kon verkeren), de vrees dat een schilderij kan mislukken speelt nog niet op en je verliest je nog niet in een bovenmatige detaillering. Details – raampjes, hekjes en dakpannetjes – mogen liefhebbers van figuratieve kunst dan weleens tot het ultieme compliment verleiden ‘dat het net echt lijkt’, naar eigenlijk markeren ze de weg van de minste weerstand: wie niets durft weg te laten, tekent of schildert alles. Maar Monet slaagde er doorgaans in om met een beperkt aantal handelingen alle dimensies van een tafereel te tonen. In het geval van Hôtel des Roches Noires: de reflectie van het felle zonlicht in de schaduw, de ‘onaffe’ vlag waaraan toch niets ontbreekt, de architectonische complexiteit van het gebouw. Hij wist wanneer hij moest ophouden; wanneer het schilderij – volgens zijn kritische tijdgenoten niet meer dan een ruwe schets – voltooid was.

Ik keek bekommerd naar de balkons, de zuilen en de overige opsmuk toen de conciërge van het appartementencomplex in mijn blikveld verscheen om mee te delen dat ik mij op privéterrein bevond en mijn werkzaamheden dus moest beëindigen. In mijn beste Frans wees ik haar op mijn artistieke plicht, in de wetenschap dat dit veel te bombastisch klonk om enig effect te sorteren. Eigenlijk had ik er geen problemen mee om het doek later in mijn werkkamer/atelier te voltooien aan de hand van foto’s. Want als het schilderen en plein air niet op praktische problemen of onvoorziene weersomstandigheden stuit, wordt de lol ervan wel ondermijnd door passanten die achter je rug fluisterend hun opvattingen over kunst ventileren (en daar in de regel heel veel tijd voor hebben).

Ik troostte mij met de gedachte dat Monet ook gebruik zou hebben gemaakt van foto’s als hij al over een mobiele telefoon met camera zou hebben beschikt. En met de gedachte dat schilderen meer behelst dan het vastleggen van een impressie – op welke plek en met welke hulpmiddelen dan ook. Schilderen begint al zodra je door de stad of door een bos wandelt en je afvraagt: wat maakt dit landschap tot dit landschap? Welke elementen bepalen het karakter ervan? Wat zou ik weglaten en wat zou ik accentueren? Welke kleuren zou ik voor de schaduw gebruiken? En welke voor dat gebouw in de verte? Hoe kan ik het plezier van het schilderen zichtbaar maken op het doek?

Daarbij spiegel ik mij hoofdzakelijk aan de ‘vroege Monet’, die van de jaren zeventig en tachtig van de 19de eeuw. In zijn jonge jaren liet hij zich bij zijn themakeuzes nog door het toeval leiden (al wist hij de stationschef van Gare Saint-Lazare in Parijs er ooit toe te bewegen de dienstregeling aan te passen ter verkrijging van het nagestreefde samenspel van stoom en zonlicht). Maar later probeerde hij vluchtige momenten te bevriezen – zelfs te manipuleren. Een eik werd van zijn bladeren ontdaan toen Monet een kale boom wilde schilderen. Boeren die hun hooimijten aan de koeien wilden voeren, of die hun populieren wilden kappen – geliefde motieven in het oeuvre van Monet – zagen daar tegen betaling van een royale vergoeding van af.

De tragiek van de schilder

Ten slotte trok Monet zich terug in een domein waar hij zelf heer en meester was: zijn tuin in Giverny, waar hij zich in 1890 vestigde. Daar legde hij zich toe op het schilderen van planten, bomen en – met name – waterlelies die door zes tuinlieden (Monet was inmiddels zeer bemiddeld) werden gedresseerd. En daar lijkt hij verstrikt te zijn geraakt in zijn pogingen de natuur naar zijn hand te zetten. Hij ging weifelender schilderen, en volstond niet meer met vlugge impressies: vaak prutste hij maanden aan meerdere doeken tegelijk – in een van zijn ateliers, ook dat nog. Waar de wit gesausde ondergrond nog bijdraagt aan de helderheid van zijn vroege werken, is die bij latere werken onder dikke lagen olieverf verdwenen. De oudere Monet leek het vermogen te hebben verloren om na een paar bevlogen uren achter de ezel te zeggen: zo is het goed. Of desnoods: hier laat ik het bij.

Het is de tragiek van een schilder die zijn bevlogenheid behield, maar die daar steeds moeilijker uiting aan kon geven. Zo beschouwd heeft hij het impressionisme overleefd. En Monet is niet de enige kunstenaar die slechts een jaar of twintig op de toppen van zijn kunnen heeft gewerkt. Als laatbloeier (die kwalificatie durf ik wel aan mijzelf toe te kennen) kan ik daar ook hoop uit putten: als ik vijftig jaar geleden in alle ernst met schilderen was begonnen, zou ik nu allang zijn uitgebloeid.