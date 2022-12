Zelf had ik geen tijd om excuses te maken, dus ik stuurde een vriendin

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: excuses horen gevolgen te hebben.

Natuurlijk waren het andere tijden, maar achteraf gezien is het niet goed wat mijn vader heeft gedaan. Jarenlang stal hij van de buurvrouw, die er niets tegen kon beginnen. Hij was sterker, had betere contacten en meer geld. Ze was bang voor hem en dat was terecht. Als ze protesteerde – en dat deed ze soms echt wel – wist ze dat hij agressief zou worden. Voor mijn vader was het makkelijk, zij werkte hard en hij profiteerde ervan.

Het werd lange tijd getolereerd, omdat de buurvrouw anders was. Ze was hier niet geboren, had een afwijkend uiterlijk en sprak niet zoals wij. Mensen die niet op onszelf lijken, hoefde je niet te behandelen zoals je zelf graag behandeld wil worden. Daar kijken we tegenwoordig gelukkig anders naar. Ik woon nu in het huis van mijn vader en mijn buurvrouw is de dochter van zijn buurvrouw. We gaan goed met elkaar om. Ik vind wel dat ze haar huis slecht onderhoudt. Mijn huis daarentegen is goed geïsoleerd, heeft een carport voor beide auto’s en in de woonkamer een kroonluchter die nog van mijn oude buurvrouw is geweest.

Natuurlijk voel ik ongemak bij hoe mijn vader haar moeder heeft behandeld. Dat had nooit mogen gebeuren. Daarom besloot ik mijn excuses aan te bieden. Afgelopen donderdagochtend om 11:23 was het zover. Zelf had ik geen tijd, dus ik stuurde een vriendin om de boodschap over te brengen. Mijn buurvrouw aanvaardt dat niet. Ze eist dat ik zélf langskom en dat als ik het echt meen, de kroonluchter teruggeef én meebetaal aan de isolatie van haar tochtige huis. Dan ben ik er meteen weer klaar mee. Ík heb nooit iets verkeerds gedaan. Het was een poging tot verzoening, maar het is graag of niet.