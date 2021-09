Zelden viel de meubelbeurs Salone del Mobile in Milaan zo tegen

Het Nederlandse paviljoen Masterly op de Salone del Mobile.

Het lijkt zo’n oubollige Zweedse schommelstoel met een ronde arm- en rugleuning op dunne houten spijlen. Alleen is daarop nóg een extra hoge rugleuning geplaatst, waardoor het opeens een twee meter hoge kuipstoel is, die subtiele afscherming van de omgeving biedt. Ook de zitting is breder dan normaal. Het is kortom een buitenissige stoel waar je bij op schoot mag. Het verband met het afgelopen jaar is vervolgens snel gelegd. Want waar trokken we ons terug tijdens de lockdown? Precies, in de grote leunstoel in de woonkamer.

Bovenmaats is dan ook de trend op de Salone del Mobile in Milaan. Kleiner en flexibel wonen is zeker een jaar doorgeschoven op deze toonaangevende meubelbeurs, die nog tot vrijdag duurt. Net als ontspullen, want zelfs de kasten zijn XL. Elke vorm van prikkeling wordt vermeden. De woonomgeving is gericht op maximale rust en ontspanning. De kleuren zijn aards: veel mosgroen, vaalblauw en roestbruin. De materialen voelen zacht en vertrouwd, zoals velours, hout, leer en natuursteen. Daarbij wordt gretig verwezen naar de stijlvolle iconen van het Italiaans design als Joe Colombo en Carlo Scarpa uit de onschuldige tijden van midden 20ste eeuw.

De stand van Seletti op de Salone del Mobile Beeld AFP

Het ligt voor de hand om in elk opvallend meubel meteen het verband te leggen met de pandemie op deze interieurbeurs. Een leunstoel met voetbankje (dat overigens weer helemaal terug is)? Houd de ander op anderhalve meter. Tafels van marmer? Makkelijk schoon te maken. Dikke gordijnen? Houd de boze buitenwereld buiten. Bloemmotieven en kamerplanten? Haal de natuur naar binnen.

Zelden zaten we zo veel thuis als afgelopen jaar. Dus was er zelden zo reikhalzend uitgekeken naar de Milan Design Week, waarvan de Salone del Mobile het stralende middelpunt is. Deze meubelbeurs zet immers de internationale interieurtrend. Eindelijk kon het ook weer, nadat de reguliere editie in april en een ingelaste editie in september vorig jaar werden afgelast. En dan was dit ook nog eens de feestelijke zestigste editie.

Zelden viel het zo tegen. Allereerst omdat de internationale meubelmerken een jaartje overslaan. Slechts vier van de 25 enorme zalen zijn dit jaar bezet in het moderne beursgebouw. Daar moeten de ongeveer tweehonderd designlabels zich presenteren aan of op een kilometerlange wand. Maar het democratiserende effect van grauwe spaanplaat wandpanelen leidt tot een demasqué van het gevierde Italiaans design. Want wat ziet het er allemaal braaf en eenvormig uit zonder de over-de-top beurstands waarvoor de grote meubelmerken soms meer dan een miljoen euro uittrekken. Maar vooral: wat een gebrek aan urgentie. Er gebeurt van alles in de wereld – van klimaatverandering tot verstedelijking en uiteraard een gezondheidscrisis met grote sociale impact – maar de Salone del Mobile wentelt zich in comfort en nostalgie.

Naast de formele meubelbeurs zijn normaal gesproken de kleinere merken of individuele ontwerpers in de Milanese binnenstad de avontuurlijke smaakmakers. Maar ook die zijn dungezaaid dit jaar. Waardoor het officieuze Nederlandse paviljoen Masterly in het statige Palazzo Turati de blikvanger is. Interessant is dat het dertigtal fabrikanten en ontwerpers een nieuw soort Dutch design op de internationale bühne neerzet. Experiment, ontregelende humor en kritisch onderzoek zijn verruild voor duurzaamheid, een geruststellende knipoog en vooral een zakelijke insteek. Hier profileren zich producenten die de internationale afzetmarkt van hun getufte tapijten, circulaire plaatmaterialen, ingenieuze draaideurscharnieren of tuinmeubilair willen verbreden.

De barokke krukken van ontwerper Nynke Koster op het Nederlandse paviljoen Masterly.

Sympathiek dat ook plaats is ingeruimd voor jonge talenten, die Masterly meteen ook van sjeu voorzien. Zoals de barokke krukken van ontwerper Nynke Koster, die daarvoor met latex afdrukken maakt van architectonische details van historische gebouwen. Zitten op een plafond van H.P. Berlage, het kan. Of Fransje Gimbrere met haar ‘kamerschermen’ die ogen als fragiele colliers van glanzend goud. Al zou je ook deze individuele ontwerpers als een potentieel exportproduct kunnen zien, want wie weet behoren zij tot de volgende Nederlandse lichting die internationaal doorbreekt?

De Dior Medallion Chairs in Palazzo Citterio op de designweek in Milaan. Beeld AFP

In deze tamme editie van Milan Design Week steelt Dior uiteindelijk de show – laat dat maar een modehuis over. Een twintigtal topontwerpers en sterarchitecten is gevraagd om een interpretatie te maken van het klassieke gestoffeerde medaillonstoeltje in Louis Seize stijl. Prachtig uitgelicht als modellen op de catwalk staan de extravagante stoelen van spiegelend glas, druipend plastic of gruizig steen in een kale betonnen kelder. Het is een overdonderende fysieke manifestatie van spontaniteit, verwondering en creativiteit. Precies wat we afgelopen jaar écht hebben gemist.