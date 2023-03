Zelden toont een serie zo veel liefdevolle aandacht voor dolende mensen in de marge als in ‘The Responder’ ★★★★☆

‘The Responder’.

Is dit de beste rol in de carrière van Martin Freeman, bij het grote publiek vooral bekend uit The Office en The Hobbit? De Britse krant The Guardian vond van wel. En er is alleen al één blik, meteen aan het begin van de BBC-serie The Responder, waarmee Freeman televisiegeschiedenis schrijft. Zijn overwerkte personage Chris Carson zit plichtmatig bij de politietherapeut. ‘Ik wil erover praten’, zegt hij en hij opent zijn mond, zoekt naar woorden en er komt niets. ‘Maar het lukt me niet.’

Dan een verontschuldigend lachje: een snelle, droeve glimlach waaruit blijkt hoe hij zich groot probeert te houden, en hoeveel pijn en frustratie hij ondertussen onderdrukt. In een flits toont Freeman niet alleen de façade van Carson, maar ook de afgrond die eronder schuilt. Meteen ben je onvoorwaardelijk mee, in de helletocht van deze gekwelde, oververmoeide agent in nachtelijk Liverpool.

Carson rijdt in de dienstauto door de grimmige stad, die ’s nachts transformeert tot een oorlogsgebied. Als responder moet hij reageren op noodoproepen en belandt hij in situaties die variëren van gewelddadige burenruzies tot zware criminaliteit. Ondertussen moet hij zijn huwelijk zien te redden, een vriend uit de brand helpen en voor zijn stervende moeder zorgen. En dan krijgt hij op de nachtdienst ook nog een piepjonge, betweterige partner toegewezen.

Stijgende stress

Knap voeren Freeman en schrijver Tony Schumacher je mee in de stijgende stress van de getroebleerde Carson, die probeert het goede te doen, maar zichzelf met een reeks onverstandige keuzen steeds verder klemzet. Het is bewonderenswaardig hoezeer de makers daarbij oog houden voor het menselijke aspect: Carson is misschien niet zo’n zuivere agent, maar hij is wel een goed mens.

En ook in de rauwe weergave van de schaduwkanten van de stad houdt de serie steeds oog voor de menselijkheid. Van een bonte parade aan bijfiguren – van een groezelige dakloze tot de knokploeg van een dealer – krijgen we onverwachte kanten te zien, er wordt ons kort een blik gegund op hun complexe levens. Dat maakt The Responder een bijzondere, atypische politieserie.

Illustratief in dit opzicht is de verhaallijn rond twee drugsverslaafde tieners, Casey en Marco, die deels ongrijpbaar en onbegrijpelijk zijn, maar zich gaandeweg ontplooien tot innemende, gelaagde personages. Mooi is ook hoe soepel Carson zich tussen deze randfiguren voortbeweegt: hij kent ze allemaal, hij begrijpt ze, hij is geen haar beter dan zij.

Als hij een verward meisje uit een kliko heeft gevist en ze zitten te wachten bij de dokter, vraagt hij: ‘Dus jij bent schizofreen?’ Zij: ‘Yep. En jij?’ Hij: ‘Angstaanvallen en depressies.’ Zelden zie je in een serie zo veel liefdevolle aandacht voor dolende mensen in de marge. Ja, het is uitzichtloos, maar we zijn niet alleen.

Menselijk gezicht

Minder sterk is het enigszins voorspelbare, thrillerachtig plot, dat natuurlijk draait om een grote, gestolen zak drugs. Die verwikkelingen worden aan het slot iets te netjes en ongeloofwaardig afgehecht, maar dat deert nauwelijks. Want ook in die afwikkeling krijgt de dealer een menselijk gezicht en heeft zelfs de grootste slechterik ook een andere kant.

Wat de serie vooral goed laat zien, is hoe iedereen vastzit in een systeem en zijn best doet om te overleven. Geduldig inventariseert Schumacher het enorme gebied tussen goed en fout, en stelt vast dat we ons daar allemaal in ophouden.

Zo imponeert The Responder als empathisch en zorgvuldig onderzoek naar morele grijstinten tegen een inktzwart decor, met Martin Freeman als onvergetelijke voorman.