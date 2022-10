Zelden staarde het kapitalisme en hoe het ons doen en laten bepaalt je zo helder aan als in ‘Industry’

In de serie slachten aspirant-bankiers elkaar af op de beursvloer. Elke relatie draait om persoonlijk gewin.

‘Jonge mensen zijn ons kapitaal. Afgestudeerden zijn ons kapitaal.’ Zo heet de partner van een investeringsbank een zaal vol nieuwe trainees welkom. Of althans, welkom: over een half jaar zal nog maar de helft van hen over zijn, kondigt ze aan. ‘Alles wat je hier doet, wordt beoordeeld en geëvalueerd. Jouw poging om hier te blijven, begint nu.’

Dat laten ze zich geen twee keer zeggen, de aspirant-bankiers in Industry. De serie, te zien op HBO Max, ontvouwt zich als een mix tussen Suits en The Hunger Games, met een vervreemdend Black Mirror-laagje. De beursvloer is een arena waarin zo veel mogelijk concurrenten moeten worden afgeslacht. De trainees jatten elkaars informatie, vernederen elkaar tegenover leidinggevenden, gaan er vandoor met andermans klant. ’s Avonds zitten ze evengoed samen in het café om zich wezenloos te drinken – niet omdat ze elkaar zo aardig vinden; ze hebben niemand anders.

Uit ‘Industry’. Beeld HBO Max

De personages botvieren hun perversiteit schaamteloos op elkaar – niemand heeft behoefte aan andermans sympathie. Hoogtepunt is de scène waarin posh meisje Yasmin de loopband van collega Robert in de bedrijfsfitnessruimte alsmaar harder zet. Terwijl hij moet rennen voor zijn leven, kijkt zij hoe zijn erectie groeit.

Na het werk organiseren de bankiers multiple choice dates – meerdere tinderdates in één café; bij aankomst kies je de knapste. Na een half biertje en drie zinnen gaan ze met iemand naar huis, om daar werktuigelijk op zijn of haar gezicht te gaan zitten. Hier is geen sprake van romantiek, niet eens van seks; seks vraagt om verbinding. Elke relatie in Industry draait om persoonlijk gewin, of het nou gaat om geld verdienen of klaarkomen.

Als een van de trainees in de eerste aflevering na nachten doorhalen op kantoor een hartaanval krijgt en sterft, zie je de rest denken: toch weer een concurrent minder. De bank roept hen direct bijeen: niet om een moment van rouw in te lassen, maar om een geheimhoudingsverklaring te laten tekenen.

In de eerste scène, tijdens haar sollicitatiegesprek, zegt hoofdpersonage Harper dat ze bij de bank wil werken omdat dat het ‘meest meritocratische’ is dat ze kan doen. Industry vormt inderdaad een maquette voor dit maatschappelijke model: het laat zien wat er met mensen gebeurt als iedereen zich enkel focust op individuele output; als je positie binnen de groep het enige is dat voor jou telt.

Hoewel grotesk, kun je Industry zien als spiegel voor de westerse samenleving – vooral voor de bovenlaag. De bovenlaag die onwillekeurig als eerst aan de eigen aandelen denkt, wanneer er een recessie wordt voorspeld. De bovenlaag die zich heus ook zorgen maakt over het klimaat, maar hé, niet voor míjn deur, die windmolens – daar gáát de waarde van mijn huis. De bovenlaag die echt wel gelooft in rust nemen naast het werk, maar alsjeblieft even niet voor mijn eigen secretaresse.

Zelden staarde het kapitalisme en hoe het ons doen en laten bepaalt je zo helder aan als in Industry. Het is geweldig. Het is verschrikkelijk. Het is geweldig verschrikkelijk.