Zelden ging een presentator in de tv-geschiedenis harder door de geluidsbarrière dan Ruben Nicolai

In Nederland zijn we doorgaans geen helden op het gebied van ‘verering’. Met verering lijkt het hier een onsje minder te moeten, omdat onze volksaard nu eenmaal voorschrijft dat we allemaal een beetje normaal moeten blijven doen.

Gelukkig kunnen we ook met die kleine vorm van verering genoeg standbeelden bouwen. Een voorbeeld zien we in Matthijs gaat door, waar in de rubriek Forever Young wekelijks monumentjes worden opgezet voor vaderlandse fenomenen op leeftijd. Zaterdagavond was de beurt aan journalist en tv-pionier Koos Postema. In een kort filmpje volgen we het fenomeen eerst tijdens een doodgewoon dagdeel op een doodgewone dag, in dit geval in een seniorenflat in Soest. Postema heeft afgesproken met zijn kleinzoon, met wie hij een tochtje naar de boekhandel maakt.

In het interview met Matthijs van Nieuwkerk toonde Postema zich met zijn 90 jaar vervolgens droogkomisch en messcherp. Hij vond het ‘eigenaardig’ om 90 te zijn, maar het was ook wel ‘leuk’ om er nog te zijn. Tussendoor maakte hij zich nog even boos over het verval van Paleis Soestdijk en de acties van Poetin. Postema moest Van Nieuwkerk wel sommeren om op te schieten, want om 6 uur werd het warme eten geserveerd, en Postema was te laat om nog af te zeggen.

Koos Postema bleek forever young en werd op zaterdagavond weer even een vertrouwd tv-rustpunt. Matthijs gaat door is een groots programma met veel spetterende muziek en dynamiek, maar blinkt óók uit in het bouwen van dit soort standbeeldjes. Je zou haast denken dat Forever Young moeiteloos kan worden omgebouwd tot volwaardig tv-programma.

In de eerste aflevering van de RTL-variétéshow The Big Show met Ruben Nicolai werden ook genoeg mensen in het zonnetje gezet. En big was het, want zelden ging een presentator in de tv-geschiedenis harder door de geluidsbarrière dan Nicolai. Als er klagende buren op de stoep staan, weet je dat je écht een grote show hebt gemaakt, of, zoals Nicolai het zelf noemt, ‘een moddervette show waar alles in past’.

In het programma hield Nicolai het midden tussen Paul de Leeuw en Henny Huisman on steroids, waarin mensen op ‘lekker ludieke’ wijze verrast werden. Dat kwam onder meer neer op Nicolai die knuffelt met beengips, Nicolai die de telefoon van Patrick Martens afpakt om appjes te sturen in de ‘Voorhuidfluit-groepsapp’, en Nicolai die om half 4 ’s nachts naast het bed van een Schiedams koppel staat om ze te ‘verrassen’ met bami-ijs, Buurman & Buurman, en Ruben van der Meer die liedjes zingt terwijl hij in een bak water hangt. Bigger werd het niet.

Ik stak voor de zekerheid een kaarsje aan voor Nicolais stembanden en dacht terug aan Koos Postema, die zo’n grootse variétéshow ook op 90-jarige leeftijd waarschijnlijk op zijn sokken zou kunnen. Gelukkig had hij zijn standbeeld allang binnen.

