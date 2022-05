How to Ruin a Dance van choreograaf Roy Assaf door NDT1. Beeld Rahi Rezvani

Bijna niemand zal zich na Dreams 360 van NDT1 afvragen: waar gaat deze dansvoorstelling over? Zelden bracht de topgroep van het Nederlands Dans Theater zo duidelijk een boodschap over in een drieluik.

De choreografen zetten in hun nieuwe werk sterke beelden in om een theatraal statement te maken. De een creëert een duistere nachtmerrie rond bermmonumentjes, de ander bouwt een ironisch feestje rond regelzucht en volgzaamheid en de laatste toont zich opvallend geëngageerd met klimaatverandering en het uitsterven der diersoorten. Niet dat het resultaat bij alle drie even goed is uitgewerkt, maar geëngageerd is dit danstheater zeker. En de avond kent een krachtige waarschuwing als uitsmijter.

De Spaanse Gabriela Carrizo brengt in La Ruta allerlei schimmen tot leven aan weerszijden van een streep. Een man lijkt aanrijdingen op deze denkbeeldige snelweg te herbeleven. Van een vrouw in een regenjas, een hert, een gans, een meisje... Een wegwerker met oranje helm gaat stoïcijns door het met repareren van de gaten in deze dodenweg. Er worden steeds meer keien aangesleept om de snelheid te temperen, maar die worden direct gebruikt als sokkel voor een gedachtenisbloemetje of een andersoortig aandenken. Een Japans echtpaar voert met een magische stok een zegeningsritueel uit, een gans klapwiekt luid kwetterend voorbij om zich dood te vliegen tegen de ramen van een bushokje en een hert kijkt in de koplampen van een auto, waar eerder een vrouw uit een portier is gegooid. Tot zover Carrizo’s nachtmerrie.

Jammer dat ze veel doorzichtige trucs gebruikt voor de bloederige beelden in deze schimmige duisternis. De goocheltruc met stok is te herleiden tot touwtjes, de transplantatie van het kloppend ‘hert’ verdwijnt in details en de geluidscompositie bevat het bekende gekletter en gesis achter botsingen en kortsluiting.

Als helft van het artistieke duo achter het Brusselse collectief Peeping Tom werkte Carrizo eerder succesvol samen met Nederlands Dans Theater. In het drieluik The Missing Door (2013), The Lost Room (2015) en The Hidden Floor (2017) dreef ze met artistiek partner Franck Chartier hun karakteristieke danssuspense tot ongekende hoogte. Maar nu lossen wanhopige personages te vaak op in de mist. En de negen dansers mogen vooral hun elastische en flexibele lichamen tig keer tegen het asfalt laten klappen.

De Israëlische choreograaf Roy Assaf neemt in zijn debuut bij NDT1 How to Ruin a Dance het beroep van topdanser op de hak. Een man in pak trommelt vijf vrijwilligers op uit het publiek – ook hierin verraadt zich snel de doorzichtige opzet – om met Engels gesproken opdrachten vijf dansers te dwingen tot het uitvoeren van gladde feestpasjes. De teksten zijn ironisch, de goudkleurige slips en badpakken idem. Gedwee schieten ze in een spagaat onder de lampjessnoeren en het gedrapeerde pluche.

Totdat het stuk zich steeds meer versmalt tot alledaagse ontboezemingen uit het leven van de fenomenale performer Aram Hasler. In de woorden van Assaf beklaagt zij zich over dat ze met haar rijke podiumervaring tot zulke showpasjes is veroordeeld. De volgzaamheid van dansers in het algemeen en haar echtgenoot in het bijzonder passeren de revue. Maar hoe swingend, hilarisch en onderkoeld ook uitgevoerd, op dat moment vraag je je wel af of Assaf in deze tijd niet een relevantere invalshoek had kunnen kiezen om (on)gehoorzaamheid en regelzucht onder een vergrootglas te leggen. Is de professie van een danser in de Randstad de interessantste? Of wil hij de objectivering van de danser aan de kaak stellen?

De Canadese topchoreograaf Crystal Pite zet in Figures in Extinction 1.0 wel een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd op het podium: de omgang met klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Ze doet dat bijna letterlijk. Met overweldigende beelden maakt ze een danstheatrale variant van een verontrustende natuurdocumentaire over de lijst van uitgestorven diersoorten en verdwenen gletsjers. Van de Pyrenese steenbok en de caribou uit de South Selkirk Mountains tot de regenboogkleurige gifkikker, sabeltandtijger en Chinese lepelsteur.

22 dansers bewegen hun handen in tegenlicht als een wegschietende school vissen. Soms verlengt iemand zijn armen tot megahoorns. Een ander kruipt in de huid van een gladde klimaatveranderingontkenner. Totdat deze praatjesmaker in 2035 misschien ook wel van de aardbodem verdwijnt, getuige zijn stem, die versmalt tot een echo, op het dreigende geluid van smeltende ijskappen en de doortikkende ranglijst van uitgestorven diersoorten.

Binding met de natuur Tussen 2022 en 2025 presenteren het Nederlands Dans Theater en het in Londen gevestigde gezelschap Complicité een drieluik over het verlies aan binding met de natuur. Het verdwijnen van diersoorten, gletsjers, regenwouden en talen vormt het vertrekpunt voor alle drie de voorstellingen, gemaakt door Crystal Pite en Simon McBurney. Met Figures in Extinction 1.0 laat het duo er in ieder geval geen misverstand over bestaan aan welke kant ze staan. Het redden van restjes natuur, voor niets minder gaan Pite en McBurney in deze internationale samenwerking.