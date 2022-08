Zeilen en zingen: Brigitte Kaandorp en Jenny Arean veroveren de Waddeneilanden

Brigitte Kaandorp en Jenny Arean op Waddenzeetournee. Beeld Hilde Harshagen

‘Normaal staan we in Carré, en nu dit.’ Brigitte Kaandorp kijkt uit over het zaaltje van Dorpshuis Ons Centrum op Schiermonnikoog. Ze vraagt of ze ‘zaalverlichting’ kan krijgen. TL-buizen knippen aan boven de met tweehonderd man volgestouwde zaal, verheugd over de komst van Jenny Arean en Brigitte Kaandorp. ‘Het is bloedheet hier, kan er een deur open?,’ vraagt Kaandorp. Iemand uit het publiek staat op en zet de buitendeur open. De geluiden van de straat zijn hoorbaar. De zaal ligt meteen al plat.

Eind vorig jaar begonnen Arean en Kaandorp aan hun tournee Gedeelde smart, een theaterconcert waarin Arean vooral zingt (en hoe) en Kaandorp de liedjes met de nodige grappen aan elkaar praat, maar zelf ook een aantal hoogtepunten uit haar liedjesrepertoire ten gehore brengt. ‘Wat een luxe om Kaandorp en Arean samen op een podium te zien’, kopte de Volkskrant met vijf sterren. Alle avonden monden uit in een minuten aanhoudende staande ovatie, nadat het publiek zich anderhalf uur lang heeft overgegeven aan de overweldigende energie van de twee vrouwen, van wie er een al tegen de 80 loopt. Dat wordt door Kaandorp voortdurend benadrukt: ‘Ben jij al zó oud? Als ik had geweten dat jij zo oud was had ik je nooit meegenomen.’

De middag voorafgaand aan het optreden glinstert aan het eind van de jachthaven van Schiermonnikoog de klipper De gulden belofte. Het schip heeft die ochtend aangemeerd voor de laatste stop van een tournee langs de Waddeneilanden. Aan boord: Jenny Arean (79) en Brigitte Kaandorp (60) met bemanning, crew en aanhang. De indrukwekkend warmdonkere stem van Arean is al in de verte hoorbaar. Met een matrozenhoedje en een hand boven haar ogen tuurt ze over zee voor de foto. ‘Mijn vader is zo’n fan van jullie, zouden jullie een videoboodschap willen inspreken?’, vraagt de fotograaf. ‘Je hebt een geweldige dochter’, laten de vrouwen vastleggen op haar iPhone.

Blikvoer en glazen potten

Al eerder deed Kaandorp de Waddeneilanden aan, in 2013. Via een smalle houten trap daalt ze af naar de binnenruimte van het zeilschip, waarvan de vloer bezaaid is met apparatuur, instrumenten en kratten vol eten, vooral blikvoer en glazen potten. In de keuken staat Kaandorps echtgenoot Jan Das, producent, en tijdens de Waddenzeetournee ook kok. Toen Arean met Kaandorp de samenwerking aanging rook ze haar kans en opperde met Gedeelde smart ook zo’n Waddenrondje te doen. Maar dan wel weer met een eigen boot, vond Kaandorp, om vanaf Den Helder de hele ‘tvtas’ af te gaan.

Net als in 2013 werd het De gulden belofte, een traditionele Zeeuwse tweemaster uit 1911, destijds gebouwd als zeilende vrachtvaarder en in 1976 omgebouwd tot passagiersschip voor de chartervaart over het IJsselmeer en de Waddenzee. In 2005 vond schipper Bertil Vermeulen het schip in vervallen staat in een uiterwaard. Hij besloot het om te toveren tot een smaakvolle en gezellige boot met twintig slaapplaatsen, vier badkamers en een ruime keuken inclusief biertap.

‘Je moet niet denken dat we niks hoeven doen, Bertil zet ons gewoon aan het werk’, zegt Kaandorp aan de grote houten keukentafel. ‘Dan is het fijn dat iemand weet hoe het moet, zodat ik alleen maar dommig aan een touw hoef te trekken. Of ballen naar buiten moet gooien om aan te leggen.’

Ze vindt het magisch, dat zeilen. Een ideale combinatie bovendien, optreden afgewisseld met ontspannen en samenzijn op de boot. Ze ziet het als een bedrijfsuitje. ‘We slapen hier, we eten hier. De hutjes zijn knus, je slaapt met je neus tegen het stapelbed boven je.’

Ze scrolt door haar telefoon en laat foto’s en filmpjes zien. ‘Kijk, Jen aan de jenever. Of hier, moet je kijken hoe mooi. O pardon, dit is Jan in z’n nakie op zo’n stapelbedje.’ Een foto van Jan flitst voorbij. ‘Mooi licht wel hè.’

Eddy Eitje

Arean komt de trap af. Ook zij pakt haar telefoon erbij om de voorbije dagen te herbeleven. Het is een drukte van belang op de boot, iedereen loopt in en uit. ‘Officieel zijn we met vijftien man’, zegt Kaandorp, ‘maar mijn kinderen zijn gisteren komen aanwaaien met hun verkering. We hebben constant aanloop van partners en vrienden. Er zijn vijf muzikanten mee, met wie ik al heel lang werk. Na al die jaren kom je erachter met wie je het prettigst werkt. Want je zit hier natuurlijk wel ruim een week dicht op elkaar.’

‘Daar zal je Eddy hebben. Eddy is gewoon mee voor de gezelligheid’, grapt Kaandorp. Eddy Eitje noem ik hem, zijn bijdrage in de show is schudden met een percussie-ei.’

‘Mijn functie is zijn’, vult Koopman aan. Koopman is slagwerker, paukenist en percussionist van het Metropole Orkest.

Kaandorp: ‘Eddy heeft altijd een brede grijns, speelt vibrafoon en is percussionist, dus hij maakt ritme op alles wat geen drumstel is. Hij heeft de luidste lach van ons allemaal. Er is tussen ons altijd een enorme klik geweest, dat kan ik gewoon zeggen waar mijn man bij is.’ Das zit inmiddels achter een enorme berg speklappen. Kaandorp tegen haar man: ‘Wat heb je nou voor sjaaltje om je nek? Dat is toch een raar sjaaltje?’ Das: ‘Ik vind het een leuk sjaaltje.’

De crew van theatertournee Gedeelde Smart is aangekomen bij de laatste halte op Schiermonnikoog. Beeld Hilde Harshagen

Eén plus één is vier

De show in Schiermonnikoog is de laatste van de tvtas-tournee. Ze zijn inmiddels negen dagen onderweg. ‘Van tevoren denk je: wow, wat lang met z’n allen. Maar dat zeilen werkt zo ontspannend. In de verte de omslaande golven. In verband met de waterstand kan dit maar een keer per jaar. Soms zie je zo’n klein geultje dat je je afvraagt of we er wel doorheen kunnen.’ Koopman: ‘De verschillen tussen eb en vloed zijn nu het grootst, soms moet je over een wantij heen, het ondiepste gedeelte tussen twee eilanden. We moesten echt deze week gaan, het is nu springtij. Zeilen is een kunst met natuurkrachten als hoog en laag water en stroming. Daar heb je een ervaren schipper voor nodig.’

‘Met Arean is één plus één vier’, zegt Kaandorp, ‘een soort feelgood. We hebben het leuk en: ze levert. Zo zeg je dat toch? Ze kan zenuwachtig zijn, maar als ze dan voor die zaal staat: nou. Het is een wonder hoe ze dat tijdens deze tournee doet, op die krakkemikkige podiumpjes. Dat is ze helemaal niet gewend als grote ster. Uit de monitors komt een totaal ander geluid.’ Arean kijkt om zich heen: ‘Al die apparatuur die de boot af moet, en weer op.’ Kaandorp: ‘Jenny doet elke avond het licht uit, hè. En het is al zo wiebelig op de boot. Ik schaam me om al naar bed te gaan als Jenny het zo lang volhoudt. Soms moeten we al om 8 uur op om te gaan zeilen, als iedereen een lichte kater heeft. Als we ’s avonds moeten spelen doen we ’s middags een tukkie.’

Arean: ‘De eilandbewoners vinden de zaaltjes normaal, ze verwachten geen professioneel theaterlicht met effecten. En het podium is vele malen kleiner dan we gewend zijn, het is gemier op de vierkante meter.’

Kaandorp: ‘Van een volgspot hebben ze hier nog nooit gehoord.’

Arean: ‘Maar die honderd mensen vinden het erg leuk dat wij naar ze toe komen. In plaats van dat zij weer naar het vasteland moeten voor theater.’

Kaandorp: ‘We staan in de gekste zaaltjes, tussen een zwembad en een pannekoekenrestaurant, in een mix van vanille en chloor tegen stoffige gordijnen aan, in zaaltjes waar de groep acht musicals uitgevoerd worden. Camping Stortemelk op Vlieland was ons grootste podium. Het is idioot hoeveel we moeten improviseren. Meestal kunnen we het podium na de voorstelling niet af. En we hebben grote bossen plastic bloemen bij ons, die zijn Waddenzeeproof, want aan echte bloemen hebben we hier niets.’

Das: ‘Ze zijn van de Action.’

Kaandorp: ‘Waar we dan lekker mee op de tafel kunnen slaan, tot hilariteit van het publiek.’

Ze beschrijven de trip als ‘één grote nazit’. ‘Als we terug zijn op de boot wordt er vaak nog muziek gemaakt’, zegt Kaandorp.

Arean: ‘Het is allemaal te goed voor woorden.’

Kaandorp: ‘Muzikanten zijn de leukste mensen die ik ken, vooral als ze er een instrument bij pakken.’

Arean: ‘Het dronken zwemmen na de voorstelling om 4 uur ’s nachts, zo leuk.’

Kaandorp: ‘Je bent nog niet een keer van een trap gevallen.’

Jenevertjes

Overdag doet Arean soms stemoefeningen. Kaandorp: ‘Bij Jenny gaat het om het verhaal, je hangt aan haar lippen. Jenny vertélt een lied. Het is een wonder hoe ze dat doet, na al die jenevertjes, en buiten, en laat en nou ja, weet ik veel.’

Arean: ‘Die ene keer dat we naar Café ’t Zwaantje op Terschelling gingen was het de volgende dag kielekiele. Het was zo gezellig en daar hoort jenever bij. Dat doe ik bijna nooit meer, maar zo heel af en toe kan ik daar erg van genieten. We moesten de dag erna spelen, dat merkte ik wel aan mijn stem. Dan moet ik er even goed aan trekken.’

Het idee voor Gedeelde smart kwam van ‘mijn vent’, zegt Kaandorp. ‘Hij komt altijd op dat soort ideeën. Jenny en ik kennen elkaar al heel lang en ik ben natuurlijk fan van haar. Jan zei: als je haar meeneemt, kun je haar horen zingen, anders blijft ze thuis.’

Arean: ‘Zelf organiseer ik niks meer, daar ben ik te oud voor. Vijf tot zes dagen per week op pad kan en wil ik niet meer. En mijn lichaam ook niet. Ik wil ook niet meer solo.’

Samen met Wimie Wilhelm, de regisseur, zetten ze aan de keukentafel van Arean de show in elkaar. ‘Jenny vindt het fijner om te zingen, en mij de conferences te laten doen. Dat duurde wel even voordat we daar achter waren, want aan die tafel vertelde ze altijd mooie verhalen. Dit blijkt het best te werken. Ik lul het een beetje aan elkaar en Jenny zingt de beste liedjes uit haar repertoire. Ze staat al zestig jaar op de planken, dus we hebben wat te kiezen. Er zijn mooie liedjes gesneuveld, zoals het prachtige maar tragische lied Joodse vrouw, dat paste niet in het geheel.’

Soundcheck voor de voorstelling Gedeelde smart. Beeld Hilde Harshagen

Fier overeind

Had ze na een jaar niks doen net besloten met Kaandorp op tournee te gaan, stond corona voor de deur. ‘Ondertussen werd ik ouder en ouder, ik dacht: ik kan wel dood zijn tegen de tijd dat we weer mogen optreden. Je weet het niet.’

Das: ‘Door de leeftijd van Jenny is er een grotere kans dat ze uitvalt. Op zich geen probleem, maar shows inhalen is gedoe en kost geld. Gelukkig kunnen wij het ons veroorloven om twee, hooguit drie avonden per week een show te doen.’

Kaandorp: ‘Want wij organiseren het zelf, zonder tussenkomst van een impresario. Nu hebben we gezegd dat als zij uitvalt, ik alleen doorga. Dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal niet nodig, want die vrouw is van staal. Toen ik merkte dat Jenny toch een beetje ongerust was, hebben we een vergadering belegd. Ik zei: we gaan gewoon door met repeteren en als het echt niet gaat, neem ik het in mijn eentje over. Dat was voor haar zo’n geruststelling dat er niks meer aan de hand is. Deze week is echt killing, als je bedenkt hoeveel we na afloop aan het bier zitten en keihard doorzingen. En Jenny staat nog fier overeind.’

Arean: ‘Ik ga even kijken hoe de zon staat.’

Arean neemt de trap naar de buitenruimte. Kaandorp: ‘Ze doet niet graag interviews, ze is eigenlijk verlegen. Net als ik. We weten dat goed te maskeren, we kunnen één ding goed en dat doen we op het podium. Zodra we het podium af gaan is het hèhè, daaa-haaag.’ Als ze na een show samen de bühne verlaten zijn de gesprekken vaak alledaags, vertelt Kaandorp. ‘Waar zijn de sloffen van Jenny, bijvoorbeeld. Want dat kan ze niet zien in het donker. Ze is nachtblind, dus dan is het meteen weer van: let op, pas op. Maar vaak zeggen we ook: deze ging lekker, en dan zijn we vrolijk. Of: ik vergat die en die tekst. Als we na de show iets gaan drinken kletsen we over andere dingen dan de voorstelling. Of we ontvangen in de foyer complimenten van bezoekers. Het is een belachelijk vak eigenlijk. Kijk, daar hebben we Bertil, de schipper, in zijn strakke fietspakje.’

Straks, tussen zeven en acht, moet ze weer ‘het tunneltje in, voor de concentratie.’ Das: ‘Of je nu hier bent of in Carré.’

Kaandorp: ‘In mijn eentje in de kleedkamer zitten. Zijn we net aan het eten en ouwehoeren, moet ik me terugtrekken. Soms heb ik daar helemaal geen zin in, want het voelt zo eenzaam.’ Altijd popt dan weer de vraag op waarom ze voor dit vak heeft gekozen. ‘Ik ben degene van wie het afhangt. Het moet goed gaan, en ook al weet ik wat ik moet doen, ik heb nooit zin om die tunnel in te gaan. Dan bel ik altijd even naar Jan, en vraag ik of hij me kan komen ophalen, of zeg ik dat ik thuis op de bank wil zitten, dat ik niet meer wil.’

Het helpt om met z’n tweeën een show te doen. ‘Ik vind Jenny zo goed en de mensen zijn zo blij dat zij er is. Bij haar eerste echte nummer in de show, Dit is mijn lijf, gaat de zaal meteen al helemaal los. Ik vroeg nog aan Jenny: moet dat nummer dan niet later? Nee zei ze, want dan weten ze meteen wat ze in huis hebben. '

En terwijl Kaandorp zich opmaakt om de tunnel weer in te gaan, ligt Arean op het bovendek nog even te genieten van de zon.

Gedeelde smart, tournee van september tot en met december.