Zeg ’ns Aaa, Paulus de Boskabouter en de Efteling: wie Ruud Bos niet kende, kende zeker zijn muziek

Ruud Bos in 2021. Beeld Ivo van der Bent

Hij componeerde voor Willem Nijholt, Ramses Shaffy, Gerard Cox, Wim Sonneveld en Willeke Alberti, hij maakte de begintunes van Zeg ’ns Aaa, De Fabeltjeskrant, Dagboek van een herdershond, Paulus de Boskabouter en Bassie & Adriaan, hij arrangeerde de muziek voor een aantal Efteling-attracties. Wie pianist, componist en arrangeur Ruud Bos niet kende, kende zeker zijn muziek. Hij overleed vrijdag op 87-jarige leeftijd.

Een ‘boeket van dingen’, zo noemde Bos zijn rijke oeuvre aan liedjes, tv-tunes en filmmuziek – want ook bij menige speelfilm componeerde hij de soundtrack. ‘Van Ennio Morricone heb ik geleerd hoe het moest’, zei hij in 2021 in een interview met de Volkskrant. ‘Gewoon een pak muziek maken. Ik moest weten wat de inhoud was en wat de scènes waren en leverde vervolgens een stapel muziek in. Moesten zij maar kijken wat ze konden gebruiken.’

Over de auteur

Bart Dirks schrijft voor de Volkskrant over kunst en cultuur. Eerder was hij onder meer verslaggever in Den Haag en Rotterdam en correspondent in Brussel.

Dat is een al te bescheiden voorstelling van zaken, want zijn even melancholische als energieke muziek heeft zich in het collectieve geheugen gevestigd. Zoals de tune voor De Fabriek (1981), de tv-serie over het wel en wee van een suikerfabriek met Rudi Falkenhagen en Pleuni Touw. ‘Ik verwacht een hit’, zo zei Joop van den Ende hem. De tv-producent wilde dat de muziek vanaf de eerste noten een verlangen naar spanning, liefde en strijd zou oproepen. Bos sputterde nog tegen dat hij geen hits op bestelling kon leveren, maar deed het wel.

Debussy en Ravel

Zijn vader speelde thuis Rachmaninov en Chopin; zelf liet hij zich beïnvloeden door melancholische, impressionistische werken van Poulenc, Debussy en Ravel. Op de lagere school, waar een piano in de gymzaal stond, legde Bos naar eigen zeggen de kiem voor zijn eigen muzikale leven. Al improviserend componeerde hij als zevenjarige het stuk De Karavaan, over een bonte stoet die zachtjes in de verte komt aanzetten, dan luidruchtig langs trekt en vervolgens in de verte verdwijnt.

Na zijn diensttijd werd hij pianist bij het Leidsepleincabaret in Amsterdam. Hij werkte in de jaren zestig samen met Rudi Carrell en schreef muziek voor cabaretgroep Lurelei. Daar ontmoette hij Lurelei-pianist Han Reiziger, die net hoofd Lichte muziek bij de VPRO was geworden. Reiziger gaf Bos de kans een bigband te formeren en radio-uitzendingen te verzorgen. ‘Toen is mijn naam in Hilversum gaan rondzingen, vermoed ik’, zei hij in de Volkskrant.

De Fabeltjeskrant

Zijn vaak jazzy muziek was beeldend en vaak dienstbaar aan het beeld op televisie of in de bioscoop. Zoals bij de begintunes van De Fabeltjeskrant en Zeg ’ns Aaa – de tekst was al geschreven voordat hij begon te componeren. Meer vrijheid had hij in de jaren zestig en zeventig bij de muziek voor de speelfilms van Frans Weisz, waaronder de melodie voor Telkens weer (1975) van Willeke Alberti, gemaakt voor de film Rooie Sien.

Bos regelde zelf de musici als er een tune voor de televisie moest worden opgenomen, bijvoorbeeld via het Concertgebouworkest of het Metropole Orkest. Toen hij merkte dat het in Hilversum veel moeite kostte om iedereen op tijd en gemotiveerd in de studio te krijgen, week hij voor opnames uit naar Londen. En als er onvoldoende budget was voor een grote bezetting, vroeg hij blazers en violisten hun partijen een aantal keer opnieuw te spelen. Achteraf voegde hij alle sporen samen.

‘Wat het mooiste is als ik iets bedenk, dat ik iets opschrijf, dat verklankt wordt door een orkest en dat ik dan eindelijk live hoor spelen wat ik eerst in mijn hoofd heb gehoord’, zei hij in een documentaire over zijn Efteling-muziek. ‘Als dat klopt en mooi is en ik er zelf ook enthousiast over ben... ik denk dat dit de ultieme emotie is van het muziek maken.’

Carnaval Festival

De meeste luisteraars moet hij hebben bereikt met zijn composities en arrangementen voor de Efteling – de Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en Vogel Rok. De muziek voor de familieattractie Carnaval Festival maakte hij samen met Toon Hermans. De cabaretier liet hem het basismelodietje horen, dat hij al fluitend had opgenomen op een voicerecorder. Ruud Bos werkte vervolgens alle arrangementen uit in alle stijlen en sferen voor de attractie, van de Tiroler bergen naar de kaasmeisjes uit Alkmaar.

In 2015 oordeelden de luisteraars van Radio 10 dat Carnaval Festival de grootste oorwurm aller tijden was. Treinstations en een middelbare school draaiden het deuntje om hangjongeren af te schrikken. Ruud Bos deed destijds laconiek over die uitverkiezing. In De Telegraaf zei hij zich wel te kunnen voorstellen dat mensen na een tijdje genoeg kregen van de vrolijke klanken. ‘Herhaling is irritant. Elke ochtend Brintapap is ook niet prettig.’