Zeg néé tegen kindermisbruik

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Als je echt helemaal niets hebt toe te voegen aan de maatschappij, is er altijd nog een uitweg. Verhef het feit dat je net als veruit de meeste kakkerlakken in staat bent gebleken je voort te planten tot iets heel bijzonders en bouw daar een merk omheen. Wijzer ben je misschien niet geworden, maar wel ouder. En je doet, vertel je je instragramvolgers, alles om je kind te beschermen. Daarom kies je voor de geweldige plasticvrije billendoekjes van Naïf en beschuldig je onschuldige mensen van het verheerlijken van pedofilie. Want jij, laat dat heel duidelijk zijn, zegt néé tegen kindermisbruik!

Andere domme ouders delen je bericht gretig. ‘Dit komt van Kim Feenstra, die zal toch geen onzin verkondigen? En ik zag het bij Monique Smit ook al. Bizar dat dit zomaar kan in Nederland? Een pedofiel die voor de Kinderboekenweek mag schrijven. Ziek! Dit móét stoppen #handenafvanonzekinderen.’ Tenzij je je bekommert om de veiligheid van iemand als Pim Lammers, die zich na doodsbedreigingen terugtrok als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht, is het een perfecte strategie. Want kindermisbruik, daar zijn we toch allemaal tegen?

Dat moet Wybren van Haga – ik heb weleens gehoord dat hij als hij alleen in bed ligt vooral fantaseert over arme kinderen zonder een dak boven hun hoofd – ook gedacht hebben. Hij is intelligent genoeg om te weten dat hij bijdraagt aan een hetze tegen een totaal onschuldige schrijver, maar je bent een gewetenloze opportunist of je bent het niet. Kamervragen dus. Hoe kán de minister (die hier precies niets over te zeggen heeft) dit nou laten gebeuren? Heeft u de ophef niet gevolgd? Vindt u kinderporno soms niet erg? Dit is een schande! Bescherm onze kinderen! Stem op mij, mensen, stem toch alsjeblieft op mij.