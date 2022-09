Zeeuws festival Film by the Sea dit jaar met een intiem portret en de Haagse beatscene

Good Luck to You, Leo Grande.

In de overgang van zomer naar herfst is de provincie Zeeland steevast een culturele hotspot. Aansluitend op het Zeeland Nazomerfestival, met Middelburg als epicentrum, strijkt vanaf vrijdag het sympathieke festival Film by the Sea neer in Vlissingen. Ook in Goes, Zierikzee en Terneuzen staan deze 24ste editie sommige van de 150 (internationale) titels geprogrammeerd. ‘FbtS’ trekt gemiddeld – als corona het niet verknoeit – veertigduizend bezoekers.

Oorspronkelijk richtte het festival zich op boekverfilmingen en literaire aanverwanten, maar inmiddels kent het een baaierd aan thema’s. De acht films die worden beoordeeld door een vakjury met filmmaker Mijke de Jong als voorzitter, hebben nog steeds een nadrukkelijke link met het geschreven woord. Voor de eregast van het jaar geldt dat trouwens ook. Dat is de Mexicaanse auteur, scenarist en filmmaker Guillermo Arriaga – bekend van zijn samenwerking met regisseur Alejandro G. Iñárittu en hun films als Amores Perros (2000), 21 Grams (2003) en Babel (2006). Voor zijn verdiensten ontvangt Arriaga op het slotgala de Career Achievement Award.

Openingsfilm is dit jaar de Britse tragikomedie Good Luck to You, Leo Grande van regisseur Sophie Hyde, naar een oorspronkelijk scenario van de Britse comédienne Katy Brand. Geen boek dus, maar dat maakt de hoofdrol van Emma Thomson niet minder opmerkelijk. Ze speelt Nancy Stokes – gepensioneerd docent godsdienst, sinds twee jaar weduwe – die op een hotelkamer de mannelijke sekswerker Leo (Daryl McCormack) ontvangt.

Met hem gaat Nancy op zoek naar een orgasme dat ze binnen haar stoffige huwelijk nooit kreeg. Ze wil en passant een bucketlist met seksuele handelingen afvinken. Vele complicaties volgen, in een film die binnen het Angelsaksische taalgebied alvast goed werd ontvangen, met lof voor de openheid en humor. Na het festival gaat Good Luck to You, Leo Grande op 13 oktober in Nederland in roulatie.

Veel aandacht is er ook voor muziek. Zo beleeft de documentaire Rock City: The Life We Live (regie: Will Wissink) over de Haagse beatscene uit de jaren zestig zijn première. Het bijbehorende feest wordt opgevrolijkt door de (blijkbaar onverwoestbare) Hagenezen van Gruppo Sportivo – in oorspronkelijke samenstelling, dus ook met de zangeressen van de Bombita’s.

Jane by Charlotte.

Intiemer gaat het eraan toe in de documentaire Jane by Charlotte (2021). Dochter bevraagt moeder, in dit specifieke geval Charlotte Gainsbourg die een portret draait van Jane Birkin. Aanleiding was het kroonjaar waarin de van oorsprong Britse zangeres en actrice 75 jaar werd.

Aanvankelijk draaien filmmaker en onderwerp voorzichtig om elkaar heen, maar als de herinneringen van beide kanten eenmaal gaan stromen – over echtgenoot en vader Serge Gainsbourg, de componist met wie Jane Birkin de Franse populaire cultuur op haar kop zette; alsook over het verlies van eerste dochter en halfzus Kate die in 2013 overleed – worden we getuige van een wijs en openhartig gesprek. Dit zou zomaar eens een publieksfavoriet op het festival kunnen worden. Vanaf 24 november ook in de bioscoop.