Zeekatten en pepers op de wintermarkt van Rio

Fruitverkopers in Rio de Janeiro, Brazil in de 19de eeuw. Beeld Getty Images

Rio de Janeiro, 21 augustus 1876

Na een vroeg ontbijt gingen we op stap om de markt bekijken. Het was er druk en levendig, met een eindeloze verscheidenheid aan mensen en dingen om je te aan te vergapen. Op de vismarkt zagen we veel ons onbekende diepzee­bewoners, met Braziliaanse namen die een vreemdeling maar weinig over de aard van de betreffende vis vertellen.

Er lagen grote roggen, pijlstaart­roggen en zeekatten, naast manden vol van de grote garnalen waar deze kust bekend om staat, tot 25 centimeter lang en met voelsprieten van 30 centimeter. Hun formaat compenseert hun tekortkomingen, want ze hebben weinig smaak, hoewel ze het door hun zachtheid uitstekend doen in een curry. De oesters daarentegen zijn klein maar voortreffelijk.

Op de fruitmarkt zagen we de vertrouwde vruchten, want het is nu hartje winter in Rio en het aanbod is van het slag dat transport naar Engeland kan doorstaan.

Dikke, diepzwarte vrouwen met tulbanden en gekleurde kralenbanden om hun hals en armen, in lange witte gewaden die voortdurend van hun schouders leken te glijden, torenden hoog uit boven schitterende stapels sinaasappels, bananen, ananassen, tomaten, ­peren, paprika’s, pepers, suikerriet, palmkool, passiefruit, suiker­appels en broodvruchten.

Annie Allnutt Brassey (1839-1887), Engelse barones, maakte een zeiltocht rond de wereld. Ingekort fragment uit A Voyage in the Sunbeam, our Home on the Ocean for Eleven Months. Henry Holt, 1878.