‘Zee van tijd’ gaat over rouw en het publiek wordt niet gespaard. Alles is duidelijk en direct ★★★☆☆

Reinout Scholten van Aschat in Zee van Tijd

Wat had hij gedacht? Dat ze dit zomaar goed zou vinden, in naam van de kunst? Woest is Johanna (Elsie de Brauw), wanneer ze erachter komt dat haar ex-man Lucas (Gijs Scholten van Aschat) een gezamenlijk trauma heeft opgerakeld. Voor een theatervoorstelling nog wel.

Lucas legt als regisseur de laatste hand aan een muziektheaterstuk over de dood van het kind dat hij samen met Johanna kreeg. In 1980 verdween hun zoon Kai op 5-jarige leeftijd tijdens een zeiltocht over de Atlantische Oceaan. Zijn lichaam werd nooit teruggevonden. Johanna, met wie hij al veertig jaar geen contact meer heeft, moet Lucas’ theaterplannen uit de krant vernemen.

Haar woede is goed voorstelbaar. Het is ook háár pijn die Lucas daar op het toneel verbeeldt. Het brengt haar ertoe Lucas op te zoeken om hem in het gezicht te slaan — als het zijn bedoeling was weer met haar in contact te komen, is dat in elk geval gelukt.

Zee van tijd gaat over rouw. Een loodzwaar onderwerp, maar regisseur Theu Boermans en scenarist Marieke van der Pol schrikken er bepaald niet voor terug. De film kent geen omzwervende bewegingen, geen verzachtende taal. Het publiek wordt niet gespaard. Alles is duidelijk en direct.

Zo wordt de aanloop naar Kais verdwijning omstandig getoond, net als de directe nasleep. Dat is niet prettig om te zien, maar het heeft nut. De confrontatie met pijnlijke beelden is een belangrijk thema in de film, die ook draait om de vraag wat beter is: kijken of wegkijken.

In het deel van Zee van tijd dat zich in het verleden afspeelt, worden Lucas en Johanna gespeeld door Reinout Scholten van Aschat en Sallie Harmsen. Na de verdwijning van hun zoon is het verdriet te groot, rauw en veelomvattend om elkaar nog te kunnen bereiken. In hun onmacht nemen ze elkaar ook te serieus en te letterlijk — er is geen ruimte meer tussen de woorden. Later, wanneer ze elkaar terugzien, komt die ruimte er wel.

Van der Pol (De Tweeling, Isabelle) hamert in haar scenario, losjes gebaseerd op een echt voorval, vooral op gevoelens. Feitelijke gebeurtenissen krijgen minder aandacht, wat vragen oproept: hoe kwam dat jonge stel eigenlijk aan de middelen voor zo’n lange zeilreis? Hoe wordt een sloopwerker een beroemd theaterregisseur? Daarnaast is er een plotwending die geforceerd aandoet. Het voegt drama toe, zeker, maar was dat nog nodig?

Gelukkig weet Boermans (1000 Rosen, De uitverkorene) alle aandacht te verleggen naar de acteurs. Vader en zoon Scholten van Aschat, maar ook Harmsen en De Brauw leveren fraai werk, waardoor de onwaarschijnlijkheden in het verhaal naar de achtergrond verdwijnen. Als portret van pijn, met zijn verraderlijke afgronden, is Zee van tijd geslaagd.