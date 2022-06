Ze zijn er nog, eikelmuizen, een paar families, verborgen levend in twee Zuid-Limburgse hellingbossen

De eikelmuis. Beeld Margot Holtman

Op de Bemelerberg in Zuid-Limburg gaan we in de stromende regen van het weggetje af, een onzichtbare opening in het struweel door, een bosje in. We mogen er vandaag even kijken, al weten we zeker dat we het onderwerp van de dag, de eikelmuis, niet zullen treffen. Dat is het nadeel van de eikelmuis: de misschien nog honderd eikelmuizen in Nederland leiden een zo verborgen mogelijk bestaan.

De eikelmuis is voornamelijk ’s nachts actief, leeft bijna permanent in dichte struiken, en is ook nog eens de helft van het jaar in winterslaap. Allemaal niet voor niets, die verborgen leefstijl, maar lastig voor mensen als Ellen van Norren van de Zoogdiervereniging. De eikelmuis staat hoog op de aaibaarheidsladder en om de soort van de ondergang te redden zou een betere zichtbaarheid helpen. In dit door de Zoogdiervereniging uitgeroepen Jaar van de Eikelmuis probeert Van Norren daarom zo veel mogelijk beelden te verzamelen en te verspreiden. Wat je dan ziet: een diertje met grote kraalogen, grote ovale oren, een zwart gezichtsmaskertje, snorharen en een pluimstaart. De eikelmuis behoort tot de kleine familie van de slaapmuizen, die ergens tussen de families van de eekhoorns en die van de echte muizen in zit.

Ellen van Norren: ‘Hij gebruikt zijn staart voor het evenwicht bij het springen van takje naar takje, net als de eekhoorn.’ De naam, eikelmuis, is vreemd. ‘Want hij is geen echte muis dus, en hij eet ook geen eikels.’ Wel kunnen holtes in eiken dienen als nest en vindt de slaapmuis op en rond de eik veel voedsel: insecten, slakken, spinnen – eiwitrijk voedsel dat eikelmuizen hard nodig hebben als ze in april uit hun winterslaap komen. Later in het jaar eten eikelmuizen ook hazelnoten, zaden en fruit.

De eikelmuis was lange tijd een wat vergeten soort. Hij kwam in Nederland altijd al alleen voor in Zuid-Limburg, als liefhebber van kalkrijke hellingbossen. In de jaren vijftig nog tamelijk algemeen, maar inmiddels is er nog maar een kleine populatie over, met enkele tientallen exemplaren, in het Savelsbos. Hier, op de nabijgelegen Bemelerberg, leven ook tientallen exemplaren, maar zij zijn hier uitgezet, het zijn eikelmuizen uit een fokprogramma, in het kader van een beschermingsplan.

De hele Noordwest-Europese populatie van de eikelmuizen heeft het moeilijk. In Duitsland is inmiddels een onderzoek gaande naar de oorzaken. Die zijn per regio verschillend, en soms nog onbekend. In Zuid-Limburg ligt een belangrijke oorzaak voor de hand, aldus Ellen van Norren: ‘Het opruimen van het landschap.’ Eikelmuizen hebben oude bossen nodig, met veel ondergroei, dood hout, omgevallen bomen en, in de woorden van Van Norren: ‘complexe struiklagen’. En brede heggen en hagen met diverse bomen en struiken, en verbindingen tussen leefgebieden. Dat weefwerk dat voorheen door heel Zuid-Limburg liep, vertoont enorme gaten. Dus wordt nu geprobeerd om die gaten te dichten, om te beginnen tussen de Bemelerberg en het Savelsbos. Opdat de twee overgebleven kleine populaties elkaar kunnen gaan treffen.

We maken een rondje door het dichte ruilverkavelingsbosje, in het voetspoor van Gijs Ketelaars van het Limburgs Landschap, die de open plekjes laat zien met wat omgetrokken of omgezaagde bomen, die zijn gemaakt om voor nieuwe bodembegroeiing van struiken te zorgen, ondoordringbaar en laag bij de grond. Hier houden eikelmuizen zich graag op, zo bleek uit zenderonderzoek. Maar voor ons zijn ze onzichtbaar. Dus stel ik me het beeld maar voor: moeder eikelmuis met een jonkie op de rug, een sliert jonge eikelmuisjes erachteraan, al laverend door de struiken, niet ver van hun met mos gemaakte nest in een holte in een dode boom. Een paar van zulke families zijn er nog, verborgen in twee Limburgse hellingbosjes.