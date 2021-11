‘Ze scheuren bladzijden uit’, huiverde de bibliothecaresse. ‘Waarom? Misschien wel om hun bips mee af te vegen!’

Er kwam nogal wat commotie van: bibliotheken doen op grote schaal boeken weg. De precieze criteria zullen per bibliotheek verschillen, maar boeken die niemand meer wil lenen staan alleen maar in de weg, is het idee. Heel literatuurminnend Nederland sprak er schande van. Niet dat literatuurminnend Nederland de deur van de bibliotheek platloopt, maar het gaat om het idee.

Ik las een lezersbrief van een voormalige bibliothecaresse die in het verzet was gegaan: boeken waarvan zij vreesde dat die ten onrechte afgeschreven zouden worden, leende ze eenmaal per jaar aan zichzelf uit. Zo hielp ze haar lievelingsboeken aan de vergeetput ontrukken, een piepklein heldendaadje dat, als het niet in de krant had gestaan, ongetwijfeld onopgemerkt was gebleven.

Ik begrijp die bibliotheken eigenlijk wel. Ik doe zelf ook boeken weg, want anders worden het er zo ontzettend veel. Een halve eeuw geleden was een huis vol uitpuilende boekenkasten nog een statussymbool onder intellectuelen. Tegenwoordig word je meewarig aangekeken en als het een beetje tegenzit een ‘compulsive hoarder’ genoemd.

Ik heb een tijdje in Amerika gewoond. Die lui moesten lachen om al die boeken in ons huis. Zij lezen ook wel, maar geven hun boeken na gedane zaken door, of gooien ze weg. ‘Waarom zou je een boek bewaren dat je nooit meer gaat lezen?’, zeiden ze. Daar zit beslist wat in. Er zijn natuurlijk boeken die je wilt herlezen en blijven herlezen, jazeker. Eén op de vijftig, misschien.

Het scheelt natuurlijk ook dat boeken daar veel goedkoper zijn dan bij ons. Toch lijkt me ook in Nederland sprake van een kentering. Je ziet steeds meer van die straatbibliotheekjes waar je gratis boeken mag meenemen en je eigen overtollige boeken kunt lozen. Nederlanders die zomaar iets gratis weggeven! Dat moet wel haast betekenen dat boeken niks meer waard zijn.

Ik merk dat ik de laatste tijd een boek van iemand kan lenen zonder dat hij/zij dat op den duur terugvraagt. Dat hoefde je nog maar dertig jaar geleden niet te proberen. Ezelsoren maken gold als een schanddaad, niet alleen in geleende boeken, maar ook in die van jezelf. Zoiets dééd je niet. Ik had zelfs vrienden die hun boeken heel voorzichtig lazen, zonder de ‘rug te breken’. Een boek dubbelklappen zodat je het in één hand kunt houden was al helemáál iets voor domme hufters, terwijl dat juist zo lekker leest, in bed.

Ook met bibliotheekboeken moest je voorzichtig zijn. Wanneer je ze, als kind, na het lenen terugbracht was er een strenge juffrouw die keek of je er niks onoirbaars mee had gedaan. Net als krassen en deuken bij een huurauto werden eventuele vlekken of scheuren genoteerd, zodat de volgende lezer er niet de schuld van zou krijgen.

Tijdens de controle vertelde ze horrorverhalen van het bibliothecaire slagveld. ‘Ze gebruiken kaaskorsten als bladwijzer’, huiverde ze. ‘Ze eten chocola en likken dan aan hun vingers om de bladzijden om te slaan. Ze scheuren bladzijden uit. Waarom? Ja, waarom? Misschien wel om hun bips mee af te vegen!’ Ik ben het me altijd blijven herinneren, waarschijnlijk door dat truttige woord ‘bips’.

Ik was een keer in bad gegaan met De Katjangs van J.B. Schuil. Ik schrok wakker toen de onderste rand juist in het water zakte. In doodsangst heb ik daarna urenlang met de strijkbout alles staan droogstrijken. De bibliotheekjuf had mij dat boek nota bene afgeraden als ‘erg ouderwets’.

Het bleek een geweldig boek, waarover volgende keer meer. Later heb ik het gestolen, omdat ik niet zonder dat boek kon leven. Ja, ik zat al jong in het verzet.