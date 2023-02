‘Ze hebben geen bier!’, riep de Russische vader ontgoocheld uit

Ik ging naar Zandvoort om de zee te zien, maar op het station bleek dat God andere plannen had. De trein naar Zandvoort reed niet. ‘De NS zet bussen in’, sprak de omroeper bezwerend. Jaja, dat kennen we. Geen sprake van dat ik diezelfde dag nog heelhuids in Zandvoort aan zou komen.

Wat te doen? Dan maar naar Weesp, besloot ik, want Weesp is niet ver weg en best schattig. Ook kun je er, zo las ik op Tripadvisor, naar het ‘Automatenmuseum’. ‘Er is volop gelegenheid nostalgisch terug te blikken naar de tijden dat een dubbeltje nog echt geld was.’ Wie wil dat nu niet?

Ik spoorde naar winderig Weesp, waar het automatenmuseum gesloten bleek. ‘Al járen’, aldus een voorbijganger. Niet alleen de zee, maar ook dat nostalgische dubbeltje werd me door de neus geboord. Ik drentelde doelloos door Weesp en vroeg me af, zoals overal waar ik kom: ‘Zou ik hier willen wonen?’ De uitkomst is vrijwel altijd ‘Ja, hoewel...’ of ‘Nee, tenzij...’ behalve in Overveen, het kutdorp van mijn jeugd; daarvoor geldt een volmondig ‘over mijn lijk’.

Ik kreeg honger. Daar doemde, aan zo’n pittoresk grachtje, al een viskraam op. Het rook er naar oliebollen; een slecht teken, en inderdaad bleek de kibbeling die ik aanschafte zoetig, alsof er poedersuiker over was gestrooid. Er kan veel misgaan met kibbeling (magnetron, oud vet, ranzige vis, lauw, taai), maar dit was wel héél bar.

Op een bankje naast me zat een Russisch gezin haring te eten. Vader en moeder, bedeesde dertigers, met een dik ingepakt dochtertje van een jaar of 8. Wat deden ze in Weesp? Ik hoopte maar dat ze niet speciaal voor het automatenmuseum waren gekomen, helemaal uit Moechasransk.

De vader slikte het laatste stukje haring door, veegde zijn handen aan zijn broek af en sprak: ‘Nu lust ik wel een biertje.’ Hij liep naar de viskraam. Ik moest denken aan een merkwaardige Russische uitdrukking: ‘Luchshe vipit’ piva litr, chem sosat’ solenyy klitor.’ Dat betekent: ‘Je kunt beter een liter bier drinken, dan zuigen aan een gezouten clitoris.’

In het Russisch rijmt het. Dat wel. Maar ik heb geen idee waar het op slaat. Me dunkt dat je die liter bier pas écht op prijs stelt als je eerst geruime tijd aan een gezouten clitoris hebt gezogen. Maar ja, wie ben ik?

Met lege handen keerde de man terug van de viskraam. ‘Ze hebben geen bier!’, riep hij ontgoocheld uit. Ook dat nog. Nee, het leven is net een gezouten clitoris: je moet er een liter bier bij hebben, maar die krijg je meestal niet.