Ze braken door met Belgische misdaad, nu draait regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah Hollywood-blockbuster Batgirl

Bilall Fallah (links) en Adil El Arbi. ‘In onze families was er niemand bezig met kunst en cultuur.’ Beeld Elliott Hatherley

Die keren dat het Belgische regisseursduo, dat welhaast oogt als een spirituele tweeling, aanschoof bij De wereld draait door kon iedereen het zelf zien: Adil El Arbi (33) en Bilall Fallah (36) barsten uit elkaar van enthousiasme als het over film gaat. Zo ook deze zondagmiddag waarop ze vanuit Glasgow, waar ze al sinds de zomer verblijven voor de opnamen van een nieuwe episode in de superheldenreeks Batgirl, via zoom over elkaar heen buitelen om te vertellen over hun serie Grond, die in België al te zien was via de Vlaamse commerciële zender Play4 en sinds kort beschikbaar is op Netflix.

In België braken Adil El Arbi en Bilall Fallah door met het misdaaddrama Black uit 2015, over een bendeoorlog tussen zwarte en Marokkaanse Belgen in de Brusselse wijk Molenbeek, die ten tijde van de première, gezien de rellen in dezelfde wijk, opvallend actueel bleek. De film werd internationaal opgepikt; het Amerikaanse weekblad Time noemde de twee de ‘Spielbergs van Molenbeek’. De Belgische sterrenstatus bereikten ze met de actiefilm Patser uit 2018, een adrenaline-explosie van ruim twee uur, waarin ze het verhaal vertellen van vier jeugdvrienden die opgroeien in een Antwerpse achterstandswijk en vallen voor het snelle geld.

El Arbi en Fallah braken in 2020 door in Hollywood met de kaskraker Bad Boys for Life (Bad Boys III), met hoofdrollen voor Will Smith en Martin Lawrence. In de film laten ze zien dat je er met ontploffingen alleen nog niet bent: denk aan Smith en Lawrence in een motor met zijspan, verwikkeld in een achtervolging met schurk, raketwerper en helikopter. Het duo heeft net de opnamen achter de rug van twee afleveringen Ms. Marvel, een nieuwe superheldenserie voor Disney+, die vanaf juni te zien is.

Met Grond lijken ze teruggekeerd naar hun eigen jeugd en achtergrond in België. Grond is een gesmeerde rechttoe, rechtaan komedieserie die vol zit met de voor hen kenmerkende visuele spektakelhoogstandjes. Het verhaal gaat over de Marokkaanse Ismael (Yassine Ouaich), wiens vader zijn geld verdient als begrafenisondernemer. Hij repatrieert Marokkaanse overledenen zodat ze in Marokkaanse grond kunnen worden begraven. Ook de moeder van Ismael, overleden toen hij 12 was, werd, tegen de wil van haar en haar kinderen, in Marokko begraven, omdat de islam dat nu eenmaal zo voorschrijft. Ismael distantieert zich van zijn familie en probeert snel rijk te worden met uitvindingen als de pizzaschaar en de boterstick. Als zijn vader het bedrijf overdraagt aan Ismael en zijn zus, probeert Ismael Marokkaanse grond naar België te halen, zodat islamitische nabestaanden hun overledenen in België, maar toch in Marokkaanse grond, kunnen begraven – met alle gevolgen van dien.

Ward Kerremans (links) en Yassine Ouaich in de tv-serie Grond.

Jullie zitten nu midden in de opnamen voor de internationale actiefilm Batgirl, terwijl wij op Netflix jullie Vlaamse serie Grond kunnen zien. Dat is een interessante mix.

El Arbi: ‘We zitten al maanden op de enorme filmset die Glasgow is, de hele stad is gothic en dark. Grond is inderdaad een ander verhaal: voor de eerste keer geen misdaad, maar een tragi-komedie, waarin meer ruimte is voor emoties en grappen. En het verhaal ligt dicht bij ons, omdat wij zelf een Marokkaanse achtergrond hebben. Maar ook in Grond vind je de A&B-stijl terug, met actie en spektakel.’

Hebben jullie zelf meegemaakt dat een overleden familielid naar Marokko werd gerepatrieerd om daar begraven te worden?

Fallah: ‘Mijn grootvader overleed twintig jaar geleden en werd in Marokko begraven. Ik wilde toen al graag weten hoe dat in elkaar steekt, want ik woon in België en kon zijn graf niet bezoeken. De traditie zegt dat elke persoon die overlijdt begraven moet worden in de heilige grond van Marokko.’

Voor jullie Belgische producties schreven jullie tot nu toe vaak zelf de scripts. Voor Grond werkten jullie met drie scenaristen, die onder meer de serie Bevergem schreven, over de excentrieke Freddy de Vledder die verblijft in het fictieve West-Vlaamse en ontspoorde dorp met die naam. Hoe beviel dat?

El Arbi: ‘Bevergem was een groot succes in België, dus het was een enorme eer dat we werden benaderd voor dit nieuwe project. De schrijvers, Zouzou Ben Chikha, Wannes Cappelle en Dries Heyneman, pitchten een sterk en authentiek scenario met een verhaal waar wij zelf nooit op gekomen zouden zijn. Het klopte met onze achtergrond en we vonden het een uniek concept. En zij dachten dat wij de beste regisseurs zouden zijn voor de reeks.

Ook in regie werken jullie samen met een andere regisseur: Mathieu Mortelmans, eveneens van de serie Bevergem.

Fallah: ‘Mathieu is fantastisch! Hij kan als geen ander de balans tussen komedie en tragedie bewaken.’

El Arbi: ‘Wij hebben twee afleveringen geregisseerd en hij de andere zes. Dat klinkt nu alsof we apart van elkaar hebben gewerkt, maar niets is minder waar: we hebben alles voorbesproken en in de montage waren we steeds samen. Als duo zijn wij gewend aan samenwerken. Omdat het werkt: het is tof om collaborative te werken, met cameramensen en acteurs. We willen het gevoel hebben dat we een voetbalteam zijn, waarin iedereen zijn eigen talent inbrengt om samen een hoger niveau te bereiken.’

Fallah: ‘Team work makes the dream work.’

Bilall Fallah (links) en Adil El Arbi zijn inmiddels bevriend met Will Smith. ‘Maar de eerste keer dat we hem ontmoetten dacht we: hé, daar heb je de Fresh Prince.’ Beeld Elliott Hatherley

Is dat typisch iets van de jonge generatie filmmakers, dat samenwerken, en veel meer dan voorheen met een diverse cast?

Fallah: ‘Wij vinden het een normale manier van handelen. Maar misschien dat de oudere generatie meer oldskool werkt, in een andere vibe, met één overall baas.’

El Arbi: ‘Wij voelen ons er comfortabeler bij om de mensen met wie we werken vrijheid te geven, omdat er dan meer creativiteit vrijkomt. Als we twijfelen over iets, checken we het bij elkaar.’

Fallah: ‘Zo werken we als duo: ik zit nooit alleen met een struggle. Wij kunnen altijd ideeën weerkaatsen en we kunnen met alle twijfel bij elkaar terecht.’

El Arbi: ‘Ms Marvel heeft ook een diverse cast en ploeg, dat is belangrijk voor deze revolutie.’

Revolutie?

El Arbi: ‘Wij hadden geen voorbeelden van filmmakers van Marokkaanse komaf tegen wie we konden opkijken, aan wie we ons konden optrekken. We zaten op een filmschool met alleen maar witte artistieke mensen, en toen zag ik Bilall. Wij waren de enige twee met een andere achtergrond, dat schept een band. We hebben elkaar gevonden in onze gemeenschappelijke Marokkaansheid. In onze families was er niemand bezig met kunst en cultuur. Door al die dingen bij elkaar was het voor ons moeilijker om regisseur te worden – je denkt toch dat het een onbereikbare droom is. Maar door onze enorme passie voor film zijn we ervoor gegaan.’

Fallah: ‘De afgelopen jaren is, mede onder invloed van Black Lives Matter, de ontwikkeling in diversiteit sneller gegaan. In België waren we pioniers, en alles raakt nu in een stroomversnelling. Dat is prachtig en goed, en een kleine revolutie. Maar: je kunt niet alleen gekozen worden omwille van je afkomst hè, je moet wel goed zijn.’

Yassine Ouaich in Grond.

Kunnen jullie uitleggen waar jullie liefde voor cinema vandaan komt?

El Arbi: ‘Die liefde is er al van kleins af aan. Als kind wilde ik Batman zijn, speelde ik met Batman-poppetjes. Dat doet film met je, het brengt je naar een andere wereld.’

Fallah: ‘Daarom blijft spektakel onze eerste liefde. Als je tiener wordt, komt later vanzelf het art house-genre dichter bij je eigen leefwereld.’

El Arbi: ‘Black en Patser waren ook persoonlijk. In elke film zoeken wij die persoonlijke connectie, in een fusion van alles wat we hebben gezien en hebben meegemaakt. Zonder onze Marokkaanse achtergrond hadden we die stijl niet gehad.’

Over fusion gesproken: In Patser kenmerkt die stijl zich in neonkleuren, verwijzingen naar misdaadfilms van Martin Scorsese, Guy Ritchie en Quentin Tarantino, vechtfilms met Jean-Claude van Damme en videogames. De vier jeugdvrienden uit Antwerpen willen namelijk een leven zoals ze dat kennen van film, tv en computerspel.

Inmiddels is Will Smith, die dit jaar waarschijnlijk een Oscar gaat winnen, een van jullie vrienden geworden.

Fallah: ‘We zijn volledig onszelf bij Will.’

El Arbi: ‘Maar de eerste keer dat we hem ontmoetten dacht we: hé, daar heb je de Fresh Prince.’

Fallah: ‘Nu is hij onze grote broer. En ja, we appen gewoon met hem, feliciteren hem als hij weer een prijs heeft gewonnen.’

El Arbi: ‘Will is een genie.’

Zit er een groot verschil tussen het draaien van een blockbuster zoals nu in Glasgow en het maken van een kleinschaliger serie als Grond?

El Arbi: ‘Voor Grond krijgen we meer creatieve vrijheid, maar er is ook minder geld, dus we konden geen al te gekke dingen doen. En er is meer ruimte om te experimenteren. Bij zo’n Amerikaanse productie moet je constant rekening houden met grote studio’s en producers, en vechten en overtuigen om je eigen visie overeind te houden. Voor ons is het daarom belangrijk om de afwisseling te houden tussen Hollywood-films en kleinere projecten.’

Fallah: ‘Maar voor Vlaanderen is Grond een heel groot project, dat moeten we niet vergeten.’

El Arbi: ‘In Hollywood zijn we niet de baas en zitten we de helft van de tijd in meetings met wel twintig tot soms vijftig man. Dat kan vermoeiend zijn, maar we hebben er veel van opgestoken en bovendien veel mensen leren kennen. De belangrijkste les die we eruit hebben getrokken is: choose your battles.’

Fallah: ‘Het duurde even voor we het systeem dusdanig hadden geanalyseerd dat we ermee om kunnen gaan en er vervolgens het beste uithalen.’

Adil: ‘Ook hierbij kwam het goed van pas dat we gewend zijn om in een team te werken. En het is ook vaak juist goed dat we worden afgeremd als we weer een grotesk bullshit-idee hebben bedacht.’