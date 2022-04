Zaterdag begint de Boekenweek, met als thema ‘Eerste liefde’. Acht schrijvers over hún eerste liefde

Phillip Huff Beeld Eva Roefs

Wie: Philip Huff (37)

Laatste boek: Wat je van bloed weet (2022)

‘Ik herinner me dat ik in de kleuterklas enorm verliefd was op mijn juf, maar ik betwijfel of ik dat nu verliefdheid zou noemen. Echt verliefd werd ik tegen het eind van mijn basisschooltijd. Zij was een slim, artistiek iemand met een warme en veilige familie, iets wat ik zelf miste. We hielden onschuldig handjes vast en ik was dol op haar, maar zij zag mij meer als een goede vriend. Het is een gekmakend biologisch roulettespel dat je verliefd kunt worden op iemand, maar vooraf niet weet of diegene hetzelfde voelt. En omgekeerd natuurlijk ook.

‘Ik heb nog jaren in de friend zone gezeten, maar uiteindelijk zoenden we en ontwikkelde zich een puberale liefde met alle kriebels en behoeften die daarbij komen kijken. Toen zij ging studeren en ik mijn laatste jaar op de middelbare school nog moest doen, besloten we om weer alleen vrienden te zijn. Nog steeds is ze mijn dierbaarste vriendin. En zij omschrijft mij als ‘de platonische liefde van haar leven’.’

Valentijn Hoogenkamp Beeld Sanja Marusic

Valentijn Hoogenkamp (35)

Debuut: Het aanbidden van Louis Claus (2021)

‘Twee mensen waren mijn eerste liefde. Ten eerste was er een meisje van wie ik in de brugklas ondersteboven raakte. Toen ik haar mee naar huis nam, zei de oppas tegen haar dat ze later een hartenbreker zou worden. Ze vond dat ze overal recht op had en geloofde dat ze dat met hard werken kon krijgen. Tijdens het uitgaan zoenden we, maar iets romantisch bloeide er niet op. Ik had de indruk dat ze toch vooral op jongens viel.

‘Vervolgens werd ik verliefd op een jongen die haast het tegenovergestelde was van het hartenbreker-meisje. Hij was boos op alles en juist wel uitgesproken over zijn gevoelens voor mij. Hij vroeg me bijvoorbeeld ten huwelijk op mijn 15de. We hielden een verlovingsfeest en spraken af te trouwen zodra we 18 waren, maar zover kwam het niet. Ik was minder serieus over de huwelijksplannen dan hij en had het idee dat de wereld groter moest zijn.’

Lale Gül Beeld Renée de Groot

Lale Gül (24)

Debuut: Ik ga leven (2021)

‘Mijn eerste liefde was God. Vanuit mijn geloof leerde ik dat liefde voor jongens bewaard moest worden tot het huwelijk, dus in mijn hoofd was dat lang geen optie. Wel zag ik het in boeken, films en op straat. Op de middelbare school viel me op dat de meiden met een vrijere opvoeding continu met jongens bezig waren. Ik kreeg vlinders voor popsterren als Justin Bieber, maar wist dat zij onbereikbaar waren. Achteraf was dat geen liefde, maar adoratie.

‘Mijn eerste echte liefde voor een jongen ontstond toen ik 18 was. Ik vreesde dat we te verschillend waren – ik was een Turks meisje uit Amsterdam en hij een blonde jongen uit Den Haag – maar we vielen als een blok voor elkaar. Onze relatie hield ik drie jaar verborgen voor mijn familie. Toen besloten we er een punt achter te zetten, omdat dit een onhoudbare situatie was. Ik bezweek onder de stress die mijn dubbelleven me opleverde, maar tegelijkertijd was het in mijn hoofd hij of de zondvloed.’

Marion Bloem Beeld Erik Smits

Marion Bloem (69)

Laatste boek: Indo. Een persoonlijke geschiedenis over identiteit (2020)

‘Mijn man Ivan Wolffers, met wie ik al 51 jaar samen ben, zie ik als mijn eerste en enige liefde. Voordat ik hem op mijn 18de leerde kennen, heb ik wel andere vriendjes gehad. Mijn eerste kalverliefde overkwam me al als kleuter. Hij was innig, maar ook vrij gewelddadig en bezitterig. Wanneer we afscheid van elkaar namen, omarmde hij mij zo stevig dat ik niet los kon komen zonder te vechten.

‘Mijn eerste verkering kreeg ik toen ik 14 was. Zijn ouders waren niet enthousiast over me, maar dat deed er voor mij niet toe. Hij was knap, grappig, kon lekker zoenen en ik wist toch dat het tijdelijk was. Geen van mijn vroegere vriendjes gaf mij echter het gevoel dat Ivan mij geeft. Toen ik hem ontmoette, voelde het alsof we elkaar kenden van eeuwen geleden en voorbestemd waren om elkaar terug te vinden. Mijn Grote Liefde is begonnen met Ivan en zal ook met hem eindigen.’

Lisa Weeda Beeld Gagy Jongenelen

Lisa Weeda (33)

Debuut: Aleksandra (2021)

‘In het geheim had ik de hots voor Mel C van de Spice Girls, terwijl andere meiden ontzettend verliefd waren op de Backstreet Boys. Na het uitkomen van het album Spiceworld ervoer ik van 1997 tot 1999 een intense verliefdheid. Viva Forever was het nummer waar mijn fantasie op los ging. Ik fantaseerde hoe Mel C en ik samen op tour zouden gaan. Terwijl ik dan backstage naar haar lonkte, knipoogde ze naar mij als ze zich omdraaide tijdens een ingewikkeld dansje. Zij was alles dat ik als vrouw droomde te zijn. Ze had mooie ogen en was nergens bang voor.

‘Helaas groeiden we uit elkaar. Op mijn 16de ging ik op een date met een meisje dat ik écht leuk vond. In het restaurant gooide ik saté over mijn broek heen. Ze wilde mij gelukkig alsnog kussen. Niet veel later maakte ze het uit. Toen mijn hart weer heel was, heb ik mijn verliefdheden bereikbaarder gehouden.’

Mariken Heitman Beeld Jelmer de Haas

Mariken Heitman (39)

Laatste boek: Wormmaan (2021)

‘Elly was de eerste vrouw bij wie ik durfde toe te geven dat ik op vrouwen viel. Zij had al eens een relatie met een vrouw gehad. Als meisje van de provincie keek ik enorm tegen haar op. We raakten bevriend tijdens onze studie biologie. Ze had mijn verjaardag onthouden en versierde midden in de kantine een plak cake voor mij. Ik werd stapelverliefd. Tijdens ecologie zaten we altijd samen, dus me concentreren zat er niet meer in.

‘Elly was autonoom, had blauwe ogen, rookte sigaretten en dronk. Ze had een zebrafiets met zelf geschilderde strepen. Ik werd altijd blij als ik haar fiets in de rekken zag staan. Ergens was ze iemand die ik wilde, maar nog niet durfde te zijn. We lieten op elkaars fietsen soms briefjes of vragenlijstjes achter. Dan moffelde ik de vraag ertussen of ze verliefd was op iemand. Na een feestje verklaarde ik haar de liefde. Deze bleek eenzijdig, dus het bleef bij een onvervuld verlangen.’

Joosje Duk Beeld Miriam Guttmann

Joosje Duk (27)

Debuut: Ik zie je bij de uitgang (2021)

‘Op mijn 17de werkte ik in de bediening bij een strandtent. Na een lange werkdag borrelden we vaak met het team. Sebastiaan werkte achter de bar. Hij viel mij op. Die avond wilden we beiden de muziek veranderen. In plaats daarvan zoenden we bij de speakerinstallatie. Aangezien we de volgende ochtend moesten openen, sliepen we die nacht samen in de strandtent. Dat werd wel vaker gedaan in ons team. De muziek draaide zachtjes op de achtergrond totdat deze uitviel. Sebastiaan vertrouwde het niet en toen hij opstond, zag hij inbrekers de stereo-installatie losschroeven. De insluipers zagen ons en vertrokken gelijk. ‘Aan de politie en ons team moesten we uitleggen waarom we daar sliepen. Die avond werd ik verliefd op Sebastiaan. Na de zomer vloog ik naar New York om daar te studeren. We hadden een driejarige lange afstandsrelatie waarin we elkaar vaak brieven schreven. Tien jaar later is hij nu nog mijn grote liefde.’

Bart Moeyaert Beeld Susanne Kronholm

Bart Moeyaert (57)

Laatste boek: Helium (2019)

‘Op mijn 10de was ik in stilte verliefd op de bibliothecaresse van de kleine bibliotheek in de wijk waar ik woonde. Ze had lichtgrijze ogen waar ik een bonkend hart van kreeg. Als zij achter de balie stond, werd ik blij én ongelooflijk verlegen. Ik ben de jongste van zeven zonen en zag alleen maar dat jongens verliefd werden op meisjes. Het woord homoseksualiteit stond bij manier van spreken niet in het woordenboek.

‘Als het over ‘eerste liefde’ gaat, dan denk ik niet meteen aan het meisje dat me op mijn 13de leerde kussen in het park, maar wel aan het meisje dat ik een jaar later ontmoette. We deden allebei mee aan een voordrachtwedstrijd. Zij werd eerste, ik tweede. Dat vriendinnetje van toen wist dat ik zoekende was in mijn seksualiteit, we hadden het erover. Ik was me ervan bewust dat ik met een jongen zou eindigen en dat wist zij ook. Mijn eerste ervaring met een man, in Frankrijk was dat, betekende de omwenteling. Die man is mijn tweede ‘eerste liefde’.’