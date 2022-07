Zangeres Wende Snijders vindt haar favorieten gewoon in eigen stad

Wende Snijders. Beeld Els Zweerink

Wie: Wende Snijders

Geboren: 10 oktober 1978

Bekend van: haar werk als zangeres en songwriter, maar ook haar theatervoorstellingen Mens en De Wildernis, en haar rol als Connie Palmen in de televisieserie I.M.

Om haar toekomstige oude botten een beetje op te warmen, wil zangeres Wende Snijders (43) later in ‘zomerachtige landen’ wonen. Het liefst in Spanje, op een plek waar in ieder geval water is. Mooi land, mooie cultuur. Zweden is ook heel mooi, hoorde ze, maar daar is het weer minder warm. Aan de andere kant is ze wel echt een ochtendmens (‘dus ik heb totaal het verkeerde vak gekozen’), en het fijne van de zomer is dat het ’s ochtends zo vroeg licht is. Moet je net Zweden hebben, kun je al van de zonsopkomst genieten rond half 4 in de ochtend. Of toch Brazilië? Warmer en een stuk sensueler bovendien. Maar hé, we weten nog helemaal niet hoe de zeespiegel er tegen die tijd uitziet, en daar hangt het ook vanaf.

Deze zomer lukt het niet om even te kijken hoe Spanje of Zuid-Amerika erbij ligt, want Wende wil in september een nieuw album af hebben, en in oktober gaat de voorstelling De Wildernis weer beginnen, en theatervoorstelling The Promise moet ook worden gespeeld, ergens tussendoor, en Amsterdam in de zomer is ook hartstikke fijn, hoor. Voor goeie drankjes, geuren, en voorstellingen hóéf je helemaal niet naar het buitenland. En als het dan toch gaat knagen, bedenk: in december kun je ook op vakantie.

Christos Papadopoulos - Larsen C. Beeld Pinelopi Gerasimou

Cultuur: Julidans

‘Julidans is een festival voor hedendaagse dans, met een waanzinnig mooie programmering. Ze hebben het heel goed voor elkaar: elk jaar komen er zulke goeie choreografen. Zowel jonge mensen die daar hun ding kunnen doen, als gevestigde namen. Het is helaas al afgelopen, maar ik wil het absoluut aanraden voor volgend jaar. Ik ben naar de voorstelling Larsen C van de choreograaf Christos Papadopoulos geweest. Wat een talent, verbeeldingskracht en stijl heeft hij. Ook Re:Incarnation van Qudus Onikeku was prachtig. Ga er volgend jaar alsjeblieft heen.’

Aperol Spritz. Beeld RV

Drankje: Aperol Spritz

‘De allerlekkerste cocktail om te drinken als het warm is. Het is een soort toetje, alleen begin ik er dan graag mee, als ik ergens ga eten. Als het echt goed gaat, eindig ik er trouwens ook mee. Het is heerlijk wanneer het lekker weer is, iedereen met zo min mogelijk kleding op de fiets zit en er minder stress in de straten hangt, om dan zo’n dikke bel Aperol Spritz te drinken. De oranje kleur is ook leuk, het is fris maar ook bitter en zoet. En het is een specifiek seizoensgebonden drankje, vind ik, net als bijvoorbeeld boerenkool bij de winter hoort.’

Parfum 'Akro - Smoke' . Beeld RV

Hobby: Parfums

‘Ik kan niet stoppen met parfums ruiken. Inmiddels staan er vijftig flessen bij me thuis, dus ik heb mezelf een parfumstop gegeven. Heerlijke geuren, maar ook parfums die niet zo lekker zijn, maar ruiken als een kunstwerk. Het zijn allemaal nichegeuren, van winkels waar mensen echt verstand hebben van parfum, zoals bij de Perfume Lounge in Amsterdam. Voor mij heeft elk seizoen en moment een ander geurtje nodig. Deze zomer draag ik graag de geur Smoke van Akro. Hij ruikt echt naar rook, in het begin denk je hè?, maar hij ruikt heerlijk diep en verandert langzaam naarmate je hem draagt. Nu ben ik alleen nog op zoek naar de perfecte rozengeur.’

Podcast: ‘Mijn Schuld’

‘Documentaire-onderzoeker Roos van Ees schrijft een prachtige serie over schuld voor de Vlaamse krant De Standaard, en daar hoort sinds kort een podcast bij: Mijn Schuld. Het gaat over daders, bijvoorbeeld een arts die een medische fout maakte waardoor iemand overleed, of een regisseur die zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag. De podcast is heel goed gemaakt, echt ongelooflijk intelligent en elegant. Het kan pittig zijn om naar te luisteren, maar ze pleit voor een open geest, en dat vind ik mooi.’

Zwemmen in het IJ. Beeld Getty Images

Sport: Zwemmen in het IJ

‘Ik hou niet van zwembaden. Het is een stuk fijner om lekker in de open natuur te zwemmen, en gelukkig kan dat in Amsterdam in het IJ. Het open water in duiken, heerlijk. Ik heb geen specifieke plek waar ik altijd heen ga. Het fijnste is om telkens een nieuwe zwemplek te vinden, en zo je eigen stad steeds meer te ontdekken. Ik woon al 23 jaar in Amsterdam, en met zwemmen ontdek ik nog steeds nieuwe plekjes. Al zei iemand laatst ook dat het Flevoparkbad leuk is. Huh, ja? Is dat leuk?, dacht ik. Daar moet ik dus ook maar eens naartoe.’