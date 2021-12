Zangeres en rapper Stien den Hollander (S10) voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival

De Nederlandse zangeres en rapper S10 (Stien den Hollander) vorig jaar tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen. Beeld ANP

S10 uit Hoorn brak twee jaar geleden door met haar eerste album Snowsniper, dat verscheen bij het hiphoplabel Noah’s Ark. Daarop zingt en rapt zij intense en persoonlijke liedjes over geestelijke gezondheid en haar eigen worstelingen met depressies en psychoses. Het album werd overladen met positieve kritieken. In een recensie bekroonde de Volkskrant haar in 2019 al tot de meest oorspronkelijke stem van de hedendaagse Nederlandse hiphop. En ze kreeg veel reacties op haar liedjes van jongeren die vaak worstelen met dezelfde problemen.

Haar laatste album Vlinders, uit 2020, was een waardige opvolger van haar opmerkelijke debuut. S10 treedt op die plaat ver buiten de oevers van de hiphop. Haar liedje Adem je in werd een kleine Nederlandse hit: het nummer haalde een notering in de Nederlandse hitlijsten.

Verrassing

Dinsdag kwam het verrassende nieuws dat S10 in mei volgend jaar afreist naar Turijn, waar gezocht zal worden naar een opvolger van de Italiaanse winnaar Måneskin. ‘Ik ontplof bijna van geluk bij het idee dat ik dit jaar mee mag doen aan het Eurovisie Songfestival’, liet de 21-jarige zangeres weten via haar platenlabel.

schatjes, hoe gaan we er voor zorgen dat ik volgend jaar mee mag doen aan #Eurovision ??? xx — S10 (@S10sdonnie) 22 mei 2021

Met welk lied S10 gaat deelnemen, is naar goed Nederlands gebruik nog niet bekendgemaakt. Songfestivalpresentator Cornald Maas liet aan het AD weten dat S10 in Turijn aantreedt met een liedje in haar eigen taal. Nederland is een van de eerste landen die een deelnemer naar voren hebben geschoven. Alleen België en Bulgarije presenteerden hun kandidaten al.