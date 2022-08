Zangeres Caroline van der Leeuw schudt Caro Emerald van zich af. ‘Dit zijn mijn liedjes’

Zangeres Caroline van der Leeuw: ‘Laat het duidelijk zijn dat ik met The Jordan nooit A Night Like This ga zingen. Gaat gewoon niet gebeuren.’ Beeld Nick Helderman

Daar was vorige week eindelijk de officiële aankondiging van Nowhere Near the Sky, het debuutalbum van The Jordan, dat februari volgend jaar zal uitkomen. Het is de nieuwe band van Caroline van der Leeuw, die de popwereld al sinds 2009 kent als zangeres en boegbeeld van Caro Emerald. Van der Leeuw (41) heeft lang aan het album gewerkt, vertelt ze aan V, zittend op een muurtje in het Amsterdamse Vondelpark. Maar het moest er een keer van komen. In Caro Emerald was ze eigenlijk per toeval terechtgekomen. Al heel snel wist ze dat ze niet haar hele leven de vrolijke jazzy popliedjes zou blijven zingen waarmee ze wereldberoemd werd. ‘Ik had niet één smaak en jazz was ook niet mijn eerste keus.’ Maar het succes was zo overweldigend dat het moeilijk was los te komen van de specifieke sound, bedacht en vormgegeven door Jan van Wieringen en David Schreurs, met wie Van der Leeuw nog steeds Caro Emerald en platenlabel Grandmono runt.

‘Alle credits gaan naar hen, zij hebben het label gerund en alles daaromheen, ik was het werkpaard. Maar we deden wel alles in samenspraak en werkten als een collectief’, zegt de zangeres van A Night Like This, Back It Up en de vele andere hits die de twee platina-albums van Caro Emerald hebben opgeleverd. 'De ideeën kwamen vooral van David, maar ik had mijn eigen inbreng vooral qua melodie en zang. De kern van het bedrijf is de drie-eenheid David, Jan en ik, maar het schrijverscollectief was groter, vooral de Canadees Vince Degiorgio was in het begin heel belangrijk.’

Hoewel Caro Emerald nooit officieel is gestopt, lijkt de band sinds hun laatste ep Emerald Island (2017) nauwelijks meer actief. ‘Er kwam na die ep eigenlijk niks meer uit onze koker. Er was een moment dat we aan het schrijven waren en zeiden: dit is het gewoon niet. We hadden de lat heel hoog gelegd en het was niet goed genoeg. In interviews werd ik er ook een beetje gek van, ik moest steeds zeggen dat er een album kwam, maar dat was dan nog lang niet in zicht. Toen besloten we de focus op touren te leggen, en kwam er ook wat ruimte in mijn hoofd vrij voor iets voor mezelf.’

Dat moment viel samen met de komst van corona, begin 2020. Een idee hoe lang de pandemie zou duren had niemand, en Van der Leeuw wist zelf ook niet hoeveel tijd ze nodig zou hebben. ‘Een of twee jaar dacht ik, maar het werd duidelijk dat het langer ging duren en dat het er voor Caro Emerald even niet meer inzat. Daar deden Jan en David verder ook niet moeilijk over. Wel wist ik dat ik mijn nieuwe werk niet op ons eigen label Grandmono zou uitbrengen. Ik wilde dit echt zonder Jan en David doen en van alles en iedereen loskomen.’

Gemengde gevoelens

De openingsregels van Naked in the Sun, een van de liedjes van The Jordan die al te beluisteren zijn, zijn veelzeggend:

I’m so tired of the bullshit/ the big hits/ the same trick.

Was het zo erg? ‘Ik ben niet echt gaan zitten van zo, ik ga me eens lekker boos maken, maar het floepte er wel in één keer uit. We hebben met Caro Emerald een monster gecreëerd, realiseerde ik me. Natuurlijk was het succes allemaal prachtig en vooral het optreden vond ik heel erg leuk. En we zijn er allemaal ook financieel ook veel wijzer van geworden. Maar het overkwam me en daar heb ik toch gemengde gevoelens bij.’

Wat haar niet beviel, was dat ze in interviews altijd het woord moest voeren. ‘David en Jan traden ook niet op, dus ik was het gezicht van Caro Emerald, maar ik voelde me steeds minder verwant met die dame met rode lippenstift en avondjurk. Zo zat ik ’s avonds niet op de bank. Ik herkende steeds minder van mezelf in Caro Emerald.’

Maar eigen liedjes, waar ze meer van zichzelf in kwijt kon, ontstonden ook niet zomaar. ‘Ik wilde wel graag, maar ben van nature erg onzeker. Ik heb mensen om me heen nodig die me aanmoedigen en bijsturen. Maar daar zat ik ineens, de grote superster, en ik durfde helemaal niks.’

Veel had ze aan producer Oscar Holleman, die haar zelfvertrouwen gaf door te zeggen dat ze het kon, haar eigen liedjes schrijven en zingen. En zo vergaarde ze met hulp van bevriende producers en muzikanten als Wouter Hardy en Wieger Hoogendorp de juiste mensen om zich heen. ‘Ik heb een goed team van schrijvers en muzikanten nodig; het is uitgesloten dat ik als een Jett Rebel helemaal alleen een plaat kan maken.’

Via Suzanne van den Dool van muziekuitgeverij Sony Publishing kwam ze vervolgens in contact met de Britse producer David Kosten, die onder meer werkte met Bat For Lashes, Michael Stipe en Chris Martin. Kosten gaf het album een wat diepere elektronische onderlaag en soms donkere triphopbeats.

Heel ander geluid

‘Het is een filmische popplaat geworden met invloeden van de Britse band Portishead, die je in diverse nummers terug zult horen. Ik kom uit de Amsterdamse alternatieve scene van de jaren negentig, hield van Massive Attack, Nirvana en de Beastie Boys, liep in een skate-broek en had een pentagram op mijn hoofd getekend.’

Het zijn invloeden die leiden naar een heel ander geluid dan de muziek van Caro Emerald, en dat was ook precies de bedoeling. ‘Laat het duidelijk zijn dat ik met The Jordan nooit A Night Like This ga zingen. Gaat gewoon niet gebeuren. Ik begin met mijn nieuwe band helemaal opnieuw met nieuw repertoire.’

En dat voelt als een bevrijding, zegt Van der Leeuw. Ze is net begonnen aan de eerste bandrepetities (‘ook met een heel nieuw stel muzikanten, dat door Wouter Hardy voor me bij elkaar is verzameld’). Het was ‘retespannend’ maar voelde direct goed. Ze kan eigenlijk niet wachten tot de eerste shows in Londen (13) september en het Amsterdamse Bitterzoet (16 september).

Dat het nog zo lang moet duren voordat het album verschijnt, ach dat hoort erbij en geeft de mensen de gelegenheid wat meer gewend te raken aan The Jordan, waarvan wel nog losse tracks zullen verschijnen, belooft ze.

De keus om haar album op het Britse Cooking Vinyl te laten verschijnen, een kwaliteitslabel dat veel met gerenommeerde artiesten uit de roots-hoek werkt (Billy Bragg, Richard Thompson), kwam ook voort uit adviezen. Het label geniet een uitstekende reputatie, maar heeft geen ervaring in het maken van hits. ‘Ik vond de grote labels hier niet eager genoeg. Ik heb nu behoefte aan een label dat er echt voor gaat en vanaf het begin razend enthousiast is. Ik begin met een nieuw bandje, wil langzaam vanaf niks opklimmen en Cooking Vinyl lijkt me goed in het begeleiden en sturen.’

‘Dit is mijn muziek’

Maar het verleden kan ze ook weer niet helemaal van zich afschudden, weet Van der Leeuw ook wel. Bovendien heeft ze aan Caro Emerald een grote Britse agent overgehouden die het ook met The Jordan ziet zitten.

‘We hebben met Caro Emerald drie uitverkochte shows in de Royal Albert Hall gegeven en stonden dankzij deze legendarische muziekagent, Neil Warnock, op het hoofdpodium van het Glastonbury-festival. Het is fijn als zo iemand in je blijft geloven.’

Maar ondanks de steun en hulp voelt het voor Van der Leeuw als opnieuw beginnen. ‘Het thema van het album is losbreken. Dit zijn mijn liedjes, het is mijn muziek, daarmee wil ik het podium op. Ik heb geen idee hoe het publiek zal reageren. Als het niet meteen lukt, ga ik me herpakken en maak ik misschien een tweede plaat. Ik ben muzikant en zal dat altijd blijven. Ik ga mijn stinkende best doen.

Maar ze weet ook heel goed hoe bevoorrecht ze als financieel onafhankelijk muzikant is. Ze kan doen en laten wat ze wil. Zorgde dat eigenlijk wel voor de juiste druk?

‘Ik heb er echt wakker van gelegen hoor. Mijn leven lang wil ik alleen maar op het podium staan. Dan sta je daar, heb je een onwaarschijnlijk succes dat met geen pen te beschrijven lijkt. En dan zeg je dus: Caro Emerald, ik laat je gaan. Dat was eng.

‘Want het was natuurlijk ook magisch. Avond aan avond dat uitzinnige publiek, dat heeft iets verslavends. Ik wilde eruit en had ook het gevoel: ik moet voor mezelf kiezen.’

Per ongeluk gestopt

‘Uiteraard hebben we het er met z’n drieën veel over gehad. Moeten we stoppen met Caro Emerald? Maar we wilden er ook niet de schijnwerpers op zetten en eigenlijk waren we per ongeluk door de pandemie al gestopt.

‘Ik heb natuurlijk een luxepositie dat ik me kan afvragen hoe of wat verstandig is. Ik waardeer het iedere dag weer dat ik niet bezig hoef te zijn met geld verdienen maar met de allerbeste muziek maken die ik kan maken. Ik hoop dat ik daarmee anderen die deze luxe niet hebben kan inspireren. Het is een moeilijke industrie, die popmuziek, iedereen wil succes, maar het is maar voor een enkeling weggelegd. Ook ik heb moeilijke tijden gehad. Dat ik daar weer met lippenstift op mijn Caro Emerald-verhaaltje moest vertellen. Maar ik ben overeind gebleven. De pijn kwam achteraf en die heb ik in mijn nieuwe liedjes verwerkt.

Nee, wat haar mede-aandeelhouders Jan en David van haar nieuwe werk vinden weet ze niet en wil ze ook niet weten. ‘Ik ben nu eenmaal heel beïnvloedbaar en heb hun meningen heel hoog zitten. Ik weet zeker dat als ze aanmerkingen hebben, ik die niet meer los kan laten.’

Het is ook wel goed zo, even uit elkaar en even zonder elkaar. ‘Als een huwelijk dat na tien jaar strandt. Je kunt nog zo goed in overleg uit elkaar gaan, je wilt toch niet dat je je ex snel tegenkomt met zijn nieuwe vriendin.’

The Jordan speelt 16/9 in Bitterzoet, Amsterdam. Het album Nowhere Near The Sky verschijnt februari 2023.