Zanger en muzikant Cass McCombs geeft een ongrijpbaar maar prachtig concert in Utrecht ★★★★☆

De Amerikaanse singer-songwriter Cass McCombs in TivoliVredenburg in Utrecht. Beeld Ben Houdijk

De Amerikaanse liedjesschrijver Cass McCombs maakt muziek die te veel onder de radar blijft. Zijn platen worden te weinig verkocht en hij verdient beslist grotere zalen dan donderdagavond een nog niet eens uitverkochte Cloud Nine in het Utrechtse TivoliVredenburg. McCombs was daar naar aanleiding van zijn onlangs verschenen tiende album Heartmind. Het concert dat hij met zijn vierkoppige band gaf was even ongrijpbaar als prachtig.

Ongrijpbaar omdat zijn knap geconstrueerde liedjes net als zijn teksten een omweg nemen. Prachtig omdat hij met zijn band een rijk geluid neerzette. Vooral dankzij een toetsenist die alle liedjes een mooi barokke, steeds anders vormgegeven behuizing gaf en een drummer die spannende jazzy patronen speelde. McCombs zelf zong mooi met zijn beheerste wat hese, warme stem die ergens aan die van Elliott Smith deed denken.

Nog mooier werd het toen de zang dankzij bandleden meerstemmig werd. Een nummer als Unproud Warrior over een van het front teruggekeerde soldaat kwam, zo met de zang wat naar voren gemixt beter tot zijn recht. McCombs schakelde in volume steeds een tandje bij en liet zijn elektrische gitaar tegen het einde lekker uit de bocht vliegen. Praten deed hij niet, de muziek sprak. Die klonk melancholiek. Vervreemdend aan het begin, toewerkend naar een apocalyptisch harde gitaarsolo tegen het einde. McCombs sloeg nooit de gemakkelijke weg in, en toch neuriede de bezoeker aan het eind van zijn set mee met Sleeping Volcanoes, een eigenlijk somber liedje dat, zoals zijn meeste werk, ook hoop biedt op verandering: ook al is armageddon nabij, we namen zijn refreintje we’re all over the world toch mee naar buiten.

Fascinerende man die Cass McCombs, met boeiende muziek, die steeds net een andere kant opgaat dan je verwacht. Net zoals zijn teksten eigenlijk. Noem hem geen singer-songwriter. Gewoon een traditioneel liedje, daar deed McCombs ook donderdag niet aan. En toch zat er in veel liedjes een pakkend refrein of een mooie melodie. Juist die wat raadselachtige meerduidigheid verwonderde en maakte het bijzonder.