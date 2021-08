Zanger en gitarist Ty Segall schreeuwt weer alle woede en frustratie van zich af ★★★☆☆

Ty Segall Beeld RV

En zo was er vorige week vanuit het niets een nieuw album van zanger en gitarist Ty Segall. Fijn voor liefhebbers van rudimentaire (garage)rock, want de man die in het vorige decennium elke paar maanden met iets nieuws leek te komen had al twee jaar niets meer uitgebracht.

Vanaf de eerste krakende synthesizertonen op het nieuwe Ty Segall album Harmonizer worden twee dingen duidelijk: Segall heeft zijn muzikale palet uitgebreid met wat onbestemde elektronica én hij lijkt opnieuw niet erg lang op zijn composities te hebben gebroed.

Omringd door oude vertrouwden als bassist Mikal Cronin en drummer Charles Moothart gaat Segall na een valse elektro-start lekker tekeer op zijn gitaar en schreeuwt hij op zijn bekende wijze alle woede en frustratie van zich af. Grappig is zijn falset in het titelnummer en aardig dat zijn echtgenote Denée ook een liedje mag zingen. Het blijft plezierig door Ty Segall even je hoofd te laten leeg waaien, maar er blijft toch net te weinig hangen om Harmonizer als een onontkoombaar statement te kunnen aanprijzen.

Ty Segall Harmonizer Pop ★★★☆☆ Drag City/V2