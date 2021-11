Zal de Ford F-150 de Trumpstemmer voor elektrische auto’s winnen?

De 2021 Ford F-150 truck Beeld Getty Images

‘This sucker’s quick’, zei de Amerikaanse president Joe Biden na een proefrit in de elektrische Ford F-150. Van 0 naar 60 mijl per uur in 4,4 seconden. De F-150 is al jaren de populairste pick-up van Amerika. De gemiddelde Nederlander zal zich de auto niet voor de geest kunnen halen, maar het is de meestverkochte auto uit de geschiedenis, na de Toyota Corolla.

De lancering van de elektrische F-150 zal dus een beslissend moment zijn voor de elektrificatie van het Amerikaanse wagenpark, en daarmee voor de bijdrage van de auto aan de opwarming van de aarde. Wat heeft het voor zin als Nederlanders overstappen op een Renault Zoe als Amerikanen blijven rondrijden in hun benzineslurpende SUV’s en trucks?

De F-150 is een auto voor Trumpstemmers, voor ‘echte’ Amerikanen die gehecht zijn aan de geur van benzine en de machtige vroem vroem van de V8-motor. Elektrische auto’s associëren zij met Californië, met verwende elite, met nuffige Hollywoodsterren die hun landgenoten de les lezen omdat zij een Tesla hebben gekocht – niet zelden als zoveelste auto naast de Mercedes en een kleine collectie oldtimers.

‘Echte’ Amerikanen rijden in een truck, die de status van een grote, moderne auto combineert met de spierkracht en het gebrek aan poespas van de T-Ford. Als het Ford lukt een elektrische versie van de F-150 aan de man te brengen, zal elektrisch rijden doorbreken in het conservatieve heartland. In een gepolariseerd en politiek verziekt land zal Ford zo min mogelijk over klimaat en milieu praten. De F-150 zal worden aangeprezen met de lage brandstofkosten, de geringe ­behoefte aan onderhoud en, niet te vergeten, de superieure acceleratie. Menig hillbilly is verzot op het ronken van zijn V8, maar als hij eruit wordt gereden door een verwijfde elektrische motor, lijdt hij toch een pijnlijke nederlaag in het gemotoriseerde hanengevecht.

Joe Biden noemt zichzelf a car guy. Zijn vader verkocht auto’s en gaf hem in 1967 een huwelijkscadeau dat hij nog steeds koestert: een Chevrolet Corvette Stingray, een stijlvolle cabriolet met een 5,4 liter V8-motor. Maar als president propageert hij de elektrische auto ‘om de concurrentiestrijd van de 21ste eeuw te winnen’.

Zal het land hem volgen? Omhelst het ‘volk’ een manier van rijden die wordt geassocieerd met de ‘elite’? Misschien had Joe Biden beter geen proefritje met de elektrische F-150 kunnen maken.