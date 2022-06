Zakelijke bolster, ‘groene’ pit, dat is het multifunctionele gebouw Valley op de Amsterdamse Zuidas ★★★★☆

Multifunctioneel gebouw Valley op de Amsterdamse Zuidas, ontworpen door architectenbureau MVRDV. Beeld Marcel Steinbach

Zoals de bankiers en advocaten op de Amsterdamse Zuidas allemaal blauwe en grijze pakken dragen, zien de kantoortorens in deze wijk er min of meer hetzelfde uit, ondanks pogingen van architecten om iets opvallends te maken – felblauw, puntig, of juist organisch van vorm.

Maar nu is daar het multifunctionele gebouw Valley, dat radicaal uit zijn maatpak breekt. Het is een corporate spiegelglazen blok, dat architectenbureau MVRDV als een geode heeft ‘opengehakt’ tot een gigantische natuurstenen kloof waaruit planten omhoog schieten. Een ‘rotspad’ voert vanaf de straat omhoog naar het plein op de vijfde verdieping, waar je in de zon kunt zitten, met prachtig uitzicht over de stad en waar je – pas op bij hoogtevrees – metersdiep door een glazen vloer kijkt in het ondergelegen atrium.

Wakker kussen, opschudden – shockeren; het is het handelsmerk van MVRDV, onder meer bekend van de Markthal en Depot Boijmans in Rotterdam, waar het internationale architectenbureau zijn thuisbasis heeft. Iconische bouwwerken waarin de ontwerpers verdichting combineren met vergroening en visueel spektakel.

Met Valley wil MVRDV de transformatie van de zakenwijk naar een gemengde woon-werkbuurt in gang zetten. En het is de bedoeling dat er niet alleen mensen komen wonen; met insectenhotels, nest- en vleermuiskasten, en 367 plantenbakken die landschapsontwerper Piet Oudolf vulde met 13.500 heesters en bomen, geeft het complex ruim baan aan de natuur.

‘Een mooi plaatje – en niet veel meer dan dat’, schreef architectuurcriticus Mark Minkjan over het prijsvraagontwerp uit 2015. Hij zag niet hoe (en waarom) de drie jungletorens met appartementen, oprijzend uit een onderbouw gevuld met kantoren, winkels en een ondergrondse parkeergarage werkelijkheid moesten worden.

Beeld Marcel Steinbach

Oké, de hangende tuin van de artist’s impression is Valley nog niet; het duurt gemiddeld drie jaar voor een landschapsontwerp is volgroeid. Maar met uitzondering van een verdorde struik lijken de planten – die automatisch bewaterd worden en tweewekelijks onderhoud krijgen – aan te slaan. Je ziet de eerste vogels en hommels rond de bloeiende bomen vliegen.

Ook op straat brengt Valley, anders dan de naburige kantoortorens met hun gesloten gevels, leven in de brouwerij. Restaurants openen hun puien naar het zonnige terras langs de stoep, waarop de gemeente – geïnspireerd door het bergachtige gebouw – een ‘apenrots’ aanlegt. Het Leidse museum Naturalis gaat op de begane grond en eerste verdieping een dependance inrichten met een tentoonstelling over het antropoceen en waar workshops worden georganiseerd over de toekomst van de stad.

Andermaal toont MVRDV dat droombeelden bouwbaar gemaakt kunnen worden. Met 3D-software, waarin de architecten eisen met betrekking tot daglicht, uitzicht, koellast en geluidsbelasting invoerden, hebben ze het ontwerp ‘gerationaliseerd’. De onregelmatig gevormde gevels tellen uiteindelijk zo’n tien verschillende hoeken, waarbij de natuurstenen bekleding, op maat gezaagd met computergestuurde freesmachines, als een puzzel in elkaar is gepast.

Beeld Marcel Steinbach

Elk van de tweehonderd appartementen heeft een andere plattegrond en gevelbeeld. Die diversiteit, de hoge ruimtes en het panorama zijn kwaliteiten, maar hebben een prijs: 1.750 tot 15 duizend euro per maand voor woningen tussen de 55 en 400 vierkante meter. Bewoners die een huis groter dan 150 vierkante meter huren, kunnen gebruik maken van de ‘exclusieve’ wellness op de eerste verdieping. Het komt erop neer dat slechts vijftig mensen van deze bijzondere, grotachtige ruimte kunnen genieten; zonde. Het wringt ook met het genereuze gebaar dat Valley met de vrij toegankelijke ‘rots’ naar de stad maakt, met als (letterlijk) hoogtepunt de skybar die half juni opent in de 100 meter hoge noordelijke toren; voor iedereen bereikbaar met de shuttlelift vanuit het atrium. Een publieke ruimte die staat, en hopelijk een vast ingrediënt wordt van gebouwen die nog aan de Zuidas verrijzen.

Natuurlijke ornamenten Een fractal is een geometrische figuur, waarbij elk deel dezelfde vorm heeft als het geheel; een soort Droste-effect, dat je ook terugziet in Valley. De vormen in de natuurstenen gevel, waarin je kleine holtes met kristallen ziet, herhalen zich op de schaal van het gebouw. Het idee van de architecten is dat het gebouw op zijn beurt model kan staan voor de vergroening van steden, om te beginnen met de nieuwe wijk die verderop moet verrijzen. Het natuursteen (Cenia) is afkomstig uit Spanje. Toen de architecten in de groeve kwamen kijken, verontschuldigde de eigenaar zich voor de onregelmatigheden in de kalksteen; die zou hij wel wegschuren. De ontwerpers maanden hem dat vooral niet te doen; zij zagen de kristalstructuren als natuurlijke ornamenten, die in sfeer mooi aansluiten bij de uitgehakte vorm van het gebouw. Om hechting van vuil tegen te gaan is de steen met een staalborstel lichtjes opgeschuurd.