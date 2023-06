Zahia Ziouani laat Arabische smaken versmelten met Saint-Saëns’ vakantieherinneringen ★★★☆☆

Algerije bezocht hij achttien keer; van de vakanties van de Franse componist Camille Saint-Saëns – ook naar Italië, Spanje en Egypte – hebben we welluidende souvenirs. Nieuw is het idee om Saint-Saëns’ reislust muzikaal in kaart te brengen niet, fijn is dit album wel. De Algerijnse dirigent Zahia Ziouani wisselt met haar orkest Divertimento Saint-Saëns af met muziek van Algerijnse componisten, en benadrukt het exotisme in de Bacchanale uit Samson et Dalila en de Suite Algerienne op een zinnelijke manier.

Ziouani, ooit leerling van de beroemde dirigent Sergiu Celibidache, richtte Divertimento op met haar tweelingzus, cellist Fettouma. De laatste speelt de cellobewerking van een van de allermooiste aria’s: Mon coeur s’ouvre à ta voix. In de hoogte klinkt Fettouma te zwak, maar haar improvisatie die eraan voorafgaat, met zanger Rachid Brahim-Djelloul, is weldadig.

Hetzelfde geldt voor het lied Leyla: sensueel met de zwierige, romige strijkers scherp doorsneden door een hobo. De Arabisch-Andalusische smaken versmelten als vanzelfsprekend met Saint-Saëns’ romantische vakantieherinneringen.

Divertimento Bacchanale Klassiek ★★★☆☆ Harmonia Mundi