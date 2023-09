‘Yuni’, over de vrijheidsdrang van een meisje van 16, is eenvoudig verteld en helder als glas ★★★☆☆

‘Yuni’.

De Indonesische Yuni is 16, bijna 17, en dat betekent dat ze oud genoeg is om te trouwen. Verschillende mannen komen om haar hand vragen. Zelf heeft ze daar geen zin in, ze gaat na haar eindexamen liever studeren. Maar voor een meisje als Yuni is het maar de vraag of ze over haar eigen lot kan beschikken.

Terwijl Yuni steeds meer verlangt naar vrijheid, nemen de restricties binnen de islamitische gemeenschap in Indonesië alleen maar toe. Op school worden muzikale activiteiten plotseling in de ban gedaan en het lijkt er zelfs op dat alle meisjes binnenkort een ‘maagdelijkheidstest’ moeten ondergaan — zogenaamd om tienerzwangerschappen te voorkomen.

Water speelt op allerlei manieren een rol in Yuni, de derde speelfilm van de Indonesische regisseur Kamila Andini. Yuni en haar vriendinnen zijn vaak te vinden in het zwembad. Op school geeft haar leraar haar Regen in juni te lezen, een gedicht van Sapardi Djoko Damono. Het water is een logische metafoor voor haar hang naar onafhankelijkheid — het liefst zou Yuni overal tussendoor glippen, zonder dat iemand op haar let, vrij stromend. Ze zoekt de grenzen op van wat een meisje in haar omgeving mag doen. Een andere constante is de kleur paars: Yuni is er dol op en de film is ervan doortrokken, misschien om haar eigenzinnigheid te benadrukken.

Los van de poëtische verwijzingen is Yuni een eenvoudig verteld verhaal, helder als glas. Andini stelt Yuni’s toekomstbeeld tegenover de wensen van verschillende mannen, die allemaal haar leven willen bepalen. Een uitzondering is de dromerige leeftijdgenoot die heimelijk verliefd op haar is en haar neiging zich te onttrekken aan de regels juist bewondert. Hij heeft de pech dat Yuni hem nauwelijks serieus neemt.

Een coming-of-agefilm valt of staat bij de juiste jonge acteur, en met Arawinda Kirana heeft Yuni een bijzonder sterke hoofdrolspeler. Ze draagt de film tot het einde, ook wanneer het verhaal zich soms wat herhaalt, en maakt precies duidelijk hoe een slim meisje als Yuni klem kan komen te zitten tussen sociale verwachtingen en haar eigen diffuse dromen. Yuni blijft stug vooruitkijken, tot de zoveelste deur gesloten wordt.