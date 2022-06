Younggangsters doet op Oerol zijn naam eer aan met vies en luidruchtig locatietheater ★★★☆☆

Een idyllische duinpan op Terschelling wordt ontsierd door een gigantisch oppompstation. Een grote klont aluminium, buizen, slangen en constructiemetaal markeert de plek waar natuurschoon moet wijken voor lelijke, menselijke expansiedrift. Dit is het decor en thema voor The promised land: spektakeltheater over de menselijke drang om alles wat we tegenkomen te vernietigen voor eigen gewin.

The promised land van Younggangsters op Oerol Beeld Bart Grietens

De voorstelling was tien dagen te zien tijdens Festival Oerol en de komende maand ook op andere theaterfestivals. Het is een technisch hoogstandje in het vecht-schiet-en-lachoeuvre van YoungGangsters. Deze theatergroep van Anniechien de Vocht heeft haar handelsmerk gemaakt van vies en luidruchtig locatietheater met een dun maatschappijkritisch randje. The promised land is een sciencefictionkomedie, geschreven door Jibbe Willems.

Publiek wordt onthaald als de eerste groep, fonkelnieuwe kolonisten op een onbekende planeet. Onder leiding van een viertal ‘space cowboys’ laten we de aarde achter ons – niet meer te redden – en beginnen we ons nieuwe bestaan op deze, toegegeven, nogal onherbergzame planeet. Alleen helmgras lijkt er te groeien. Er blijken wel meer zaken anders te zijn dan in de brochure. Zo is er ook een inheemse bevolking, die af en toe verschijnt om in hun excentrieke taaltje (dankzij happende ‘vertaaltechniek’) uit te leggen dat de planeet gedeeld moet worden.

Maar de mens zal de mens weer eens niet zijn. Dankzij misverstanden, nalatigheden, verslavingsgevoelige kolonisten en misplaatste superioriteitsgevoelens worden we al snel een oorlog ingerommeld. The promised land is satire, waarbij de boodschap er dik bovenop is gelegd. Het gaat de makers om de lach en niet om de gedachte achteraf. Op een festival werkt dat prima.

The promised land Theater ★★★☆☆ Door Younggangsters, tekst Jibbe Willems, regie Annechien de Vocht 12/6, Festival Oerol, Terschelling. Nog te zien op FestivalderAa en Over het IJ t/m 16/7.