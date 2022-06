You make me feel... mighty real: eindelijk krijgt zanger Sylvester de waardering die hij verdient

Sylvester James, beter bekend als Sylvester, in 1980. Beeld Anthony Barboza / Getty

Zeg alleen zijn naam en wees niet verbaasd als je glazig wordt aangekeken. Noem zijn hits en de kans is op tekenen van herkenning is al groter. ‘Maar vaak moet je eerst een stukje zingen’, zegt muzikant en muziekwetenschapper Jason King, verbonden aan de New York University. En dan vooral dat ene refrein: you make me feel... mighty real. Want dat kent bijna iedereen.

Verandering hangt in de lucht. King presenteert op Spotify het eerste seizoen van de podcast Sound Barrier, over artiesten die grenzen doorbreken. Daarin gaat het over Sylvester, die veel meer was dan de flamboyante zanger van een discoknaller, maar, in de woorden van de makers , ook ‘een androgyne genderpionier, aidsactivist en zwarte queer legende’. Het is voor het eerst dat zo’n groot mediabedrijf zijn gewicht achter Sylvester gooit.

‘Hij heeft niet het respect gekregen dat hij door zijn muziek en zijn geschiedenis verdient’, zegt Joshua Gamson, van wie de diepgravende biografie The Fabulous Sylvester sinds het verschijnen in 2005 een wat allenig bestaan leidde als monument. En dat voor iemand die volgens Gamson ‘zijn tijd decennia vooruit was’.

Sommige erfopvolgers zijn zich ervan bewust dat zij aan Sylvester schatplichtig zijn. In een disco-aflevering van Drag Race zei RuPaul vorig jaar onomwonden: ‘Eén discokoningin heeft de weg geëffend voor ons en dat is Sylvester.’ Verdiep je in Sylvester en ineens twijfel je bijvoorbeeld ook of Prince qua presentatie wel zo taboedoorbrekend was. En, zegt Gamson, ‘neem een grote artiest van nu, Lil Nas X. Die is zo jong, ik heb geen idee of hij zich van het bestaan van Sylvester bewust is. En toch staat hij in dezelfde traditie.’

Onbeschaamd gaat niet ver genoeg om die te beschrijven, meent Gamson. ‘Het is assertief. Assertief zwart en queer.’ Sylvester zelf formuleerde het zo: hij wilde fabulous zijn. En daarin zit een les voor iedereen, zwart en queer of niet. Het is zoiets als de ster zijn in je eigen verhaal. ‘De ruimte durven innemen die je toekomt’, zegt Gamson.

‘Je leven leiden als je authentieke zelf, wat nu een enorm thema is, dat deed hij al’, zegt Marjorie Boston, artistiek directeur van productiehuis Rightaboutnow Inc. Dat gezelschap toert sinds april door Nederland met de muzikale voorstelling Queen of Disco. Boston liep al langer rond met het idee. ‘Een jaar of vier geleden zag ik dat jongeren steeds meer discofeesten gaven. We zijn met ze in gesprek gegaan. Zij vertelden ons dat disco hen het gevoel gaf dat ze mogen zijn wie ze zijn, een gevoel van vrijheid en erbij horen. Wij zeiden: maar weet je wel waar disco vandaan komt? Dat is belangrijk. En weet je dat mensen geprobeerd hebben die kapot te maken? En we vertelden over Sylvester, het levende bewijs van die geschiedenis.’

Zuipende, trippende hippie-artiesten

Dat levende bewijs komt in 1947 ter wereld in Watts, een zwarte wijk aan de zuidkant van Los Angeles, waar Sylvester opgroeit bij zijn moeder, oma en later stiefvader. En bij de pinkstergemeente, waar zijn moeder hem en zijn broertjes en zusjes volle zondagen mee naartoe neemt. Sylvester wordt ondergedompeld in de gospelzang die zijn leven lang zal blijven doorklinken in zijn muziek. In de kerkgemeenschap vallen meteen twee dingen op: dat hij goed kan zingen en dat hij feminien is. Dat laatste verdedigt zijn diepgelovige moeder tegenover anderen, maar ze heeft er moeite mee als hij jurken aantrekt. Intussen wordt in de kerk hel en verdoemenis gepreekt over homoseksualiteit, terwijl het de koorleider is die Sylvester vanaf zijn 8ste misbruikt. Al heeft hij die term daar zelf nooit voor gebruikt.

Sylvester vindt als tiener zijn eerste gekozen familie in de Discotays, een groep piepjonge zwarte dragqueens die hun uitdossingen zelf in elkaar knutselen. Het geld komt van baantjes, kleine diefstallen of tippelen. Sylvester zingt op hun huisfeestjes, of ze nu willen of niet, nummers van Aretha Franklin en Martha Reeves and The Vandellas.

The Cockettes, 1972. Beeld Robert Altman / Getty

In bars en op feestjes hoort hij over een andere groep, die hem uiteindelijk het zetje zal geven naar een carrière. The Cockettes zijn een stel uitzinnige, zuipende, trippende, kleurrijke, met glitter behangen hippie-travestieten die optreden in theaters. Dat lijkt Sylvester wel wat. Ze zitten in San Francisco, dat toch al een meer wereldse naam heeft dan Los Angeles, en Sylvester vertrekt in 1970.

Een ongelofelijke stem

De voorstelling van The Cockettes valt met zijn komst uiteen in twee delen: eerst de chaotische cult-act van de groep, daarna Sylvester die in alle ernst, als diva gekleed en behangen met sieraden nummers van Billie Holiday, Ethel Waters en Etta James zingt. Alles met de falsetstem die hij slechts een paar keer in zijn verdere leven onder enige dwang zal verruilen voor zijn bariton.

Die stem is een ongelofelijke stem. En Sylvester trekt als een magneet aan het publiek, dat al gauw voornamelijk voor hem komt. Duidelijk is dan al: Sylvester covert nummers niet, hij maakt ze zich eigen. ‘Net zoals je niet met droge ogen kunt beweren dat Aretha Franklins Natural Woman een cover is van Carole Kings oorspronkelijke versie’, zegt podcastmaker Jason King. ‘Wat zij en Sylvester doen is de nummers helemaal opnieuw opbouwen.’

Sylvester begrijpt dat hij alleen verder kan komen dan met The Cockettes. Hij treedt op met een pianist, bindt een poos de dan nog onbekende Pointer Sisters aan zich als achtergrondzangeressen en maakt glamrock met een groep witte, heteroseksuele, langharige muzikanten in glimmende pakjes. In dat gezelschap zingt hij onder meer Southern Man van Neil Young, over racisme in het zuiden van Amerika, onder meer op een tournee langs bars in, tja, het zuiden van Amerika. Als zwarte man, in gewaden en met make-up op. In 1973. Eén keer wordt hij door twee sheriffs geëscorteerd tot hij de stad uit is: ‘Er zijn hier twee dingen waar we niet van houden en jij bent allebei.’

Een echte doorbraak blijft uit. ‘Hij onttrok zich aan genres’, zegt Jason King. ‘Hij was geïnteresseerd in jazz, blues, gospel, rock, funk en soul en alles ertussen. We hebben demo’s gevonden waarop hij Superstar zingt, beroemd gemaakt door de Carpenters. Hij zong Hey That’s No Way To Say Goodbye van Leonard Cohen.’

Genderfluïde toen de term nog niet bestond

De albums met de Hot Band, zoals het glamrockgezelschap nogal rechttoe rechtaan heette, slaan niet aan. Het geld dat Sylvester verdient – en nog wat meer dan dat – geeft hij uit aan mooie dingen, aan vrienden of aan een van de mannen aan wie hij meestal voor een paar jaar zijn hart verpandt, vrijwel altijd een spichtige witte jongen met sluik haar. Advies van vrienden om zich mannelijker te kleden en zo makkelijker platenmaatschappijen voor zich te interesseren wuift hij weg.

Gamson: ‘Sylvester kleedde zich niet altijd als queen. Op sommige dagen helemaal niet. Hij zag gender als iets dat hij aan en uit kon trekken. Nu verschijnen er wetenschappelijke artikelen over gender als sociale constructie, maar hij leefde dat al voor. En ik weet niet eens of dat zo bewust was. Hij leefde zoals hij wilde leven. Hij was genderfluïde toen die term nog niet bestond.’

Het wonder van Sylvester is dat hij van jongs af aan vindt dat de wereld zich aan hem moet aanpassen in plaats van andersom. Waar een buitengesloten jongetje dat zelfvertrouwen uit put? Misschien uit zijn stem, die altijd ontzag afdwong, suggereert King, of misschien uit de liefde van zijn moeder, die hem ondanks haar bedenkingen nooit loslaat en later in zijn leven zelfs volledig accepteert.

Zielsverwanten: The Weather Girls

Dan gebeuren er twee dingen. Sylvester vindt zijn zielsverwanten. En de tijd past zich een beetje aan hem aan. Die zielsverwanten zijn Martha Wash en Izora Armstead. Later beroemd geworden als de The Weather Girls, van de kraker It’s Raining Men, maar in 1976 zijn ze de achtergrondzangeressen van Sylvester met een act die aanvankelijk alleen heel plaatselijk voor rumoer zorgt. In Francisco en nog iets preciezer in de wijk Castro, toevluchtsoord voor gay Amerika.

Achtergrondzangeressen is niet helemaal de juiste term. ‘Kijk, hij zal altijd de diva zijn en je komt toch niet over Sylvester heen’, vertelt Izora Armstead in de biografie. ‘Maar we kwamen allemaal uit de kerk. En als je in het kerkkoor zit, zet de solist wel een stapje naar voren, maar je staat daar samen.’ Zijn carrière lang zal Sylvester de Two Tons of Fun, zoals de vrouwen zich met een knipoog naar hun fysiek dan nog noemen, in het licht zetten. ‘Ik weet niet of jullie het doorhebben’, zegt hij bij optredens, ‘but these girls can sing, y’all. Je moet wel doof zijn om dat niet te horen.’ De drie zelf én de bezoekers van de show zullen vaak de vergelijking maken met een kerkdienst.

Sylvester met de Two Tons of Fun (voordat ze zich The Weather Girls gingen noemen). Beeld Max Redferns

Populairste nummer van deze formatie in de bars waar ze zingen: Over And Over, dat Sylvester op tv bij Soul Train heeft gezien van het echtpaar Ashford & Simpson. Het origineel is aangenaam, Sylvesters versie opzwepend en extatisch. De tekst, ‘je kunt van niemand de geliefde zijn voordat je iemands vriend bent’, krijgt extra lading bij de toeschouwers uit de gay wijk die zich makkelijk kunnen verliezen in seksuele uitspattingen, maar voor wie het nogal eens moeite kost om ver van hun benepen Amerikaanse geboortegrond een nieuw sociaal netwerk op te bouwen.

Als Martha Wash een keer iets inzingt bij een nieuwe platenmaatschappij van de grote Motown-producer Harvey Fuqua, krijgt ze die zo ver om een keer te komen kijken naar Sylvester. Het eerste album met een zeker succes is in 1977 een feit. Maar het scoort niet zoals gehoopt. De zwarte radiostations negeren de plaat grotendeels. ‘Je moet bedenken’, zegt Marjorie Boston, ‘dat er nog nooit een openlijk homoseksuele artiest was geweest, laat staan zwart. Men vond Sylvester een rariteit. Anders dan Donna Summer of Chic, met wie hij zich eigenlijk kon meten.’

Op de albumhoes staat Sylvester aanvankelijk in een donker pak en met kort haar, maar wel met wat subtiele make-up op. In zuidelijke staten willen winkels die niet in het assortiment opnemen. Een nieuwe fotoshoot moet uitkomst bieden: Sylvester in een wit pak met een zonnebril en een rode roos in zijn hand. Hij vindt het niks en de onenigheid loopt zo hoog op dat er zelfs een editie wordt uitgebracht waar hij helemaal niet op staat.

Het geluid is op dit album wel dansbaar, maar nog het best als r&b te kenschetsen. Wat disco betreft, is Sylvester geen pionier. ‘Aan de late kant zelfs’, zegt biograaf Gamson. De geboorte van disco heeft dan immers al aan de andere kant van het land plaatsgevonden, in de clubs van New York. ‘Het is eerder zo dat het discogeluid moest worden uitgevonden voordat Sylvester een geschikt podium had waar hij op paste’, zegt Jason King.

Zelf zegt Sylvester altijd dat hij dat niet zag aankomen. Toch is hij het zelf die zijn zoveelste lichting bandleden naar een snelle vierkwartsmaat dirigeert. En die weet dat hij beet heeft als de jonge lichttechnicus uit een club waar hij komt, Patrick Cowley, laat horen wat hij allemaal met een synthesizer kan.

En die tekst, die de wereld nu nog kan meezingen? Die verzint hij even snel in de studio. Iets voorlopigs. Hij moet later terugluisteren wat hij ook al weer heeft bedacht. Maar kennelijk kan op een onbewaakt moment bovenkomen wat iemand het meest bezig houdt, want als er iets is dat Sylvester wil zijn, is het mighty real.

‘Ik hoorde het nummer voor het eerst als kind op een verzamelbandje van mijn ouders’, vertelt podcastmaker Jason King. ‘Ik had geen idee van wie het was. Maar ik werd weggeblazen. Ik kan me nog het gevoel van opwinding herinneren, ik draaide het steeds opnieuw.’

In de jaren negentig leerde King meer over wie Sylvester was. De Canadese King woonde inmiddels in New York en had een musical geschreven waarin een voormalig achtergrondzanger van Sylvester de hoofdrol speelde, Carl Hall. Zo leerde King meer mensen uit Sylvesters kring kennen. ‘Sylvester werd erg belangrijk voor me. Te meer omdat ik toen ook bezig was mijzelf te ontdekken. Mijn seksuele oriëntatie, mijn verhouding tot ras.’ King wijst erop dat pas in onze tijd het besef breder doordringt dat je privileges en achterstanden kunt meedragen op verschillende terreinen tegelijk. ‘Maar Sylvester was al een intersectionele figuur voordat intersectionaliteit een ding was.’

‘Aan zwart zijn, gay zijn, femme zijn, alle dingen die hij was, kleefden enorme stigma’s’, zegt theatermaker Marjorie Boston. ‘Hij liep grote risico’s’, zegt biograaf Gamson. ‘Welke? Uiteindelijk komt dat altijd neer op uitsluiting en geweld. En zijn carrière werd geschaad. Dat is een groot verschil met Lil Nas X, die vandaag de dag zijn carrière juist op zijn identiteit kan bouwen.’ Boston is blij dat na afloop van haar voorstelling vaak lhbti-ouderen én -jongeren laten weten hoe blij ze zijn met de aandacht voor Sylvester. De ouderen die de geschiedenis herkennen, de jongeren die ‘een push krijgen’.

‘Disco sucks’-beweging

Zonder uitzondering, vertelt Boston, zijn ze geschokt dat er ooit zoiets heeft plaatsgevonden als ‘disco demolition night’. Het dieptepunt uit de ‘disco sucks’-beweging, die bestond uit door traditionele radiostations aangevuurde acties tegen disco met racistische en homofobe trekken. Op 12 juli 1979 verbrandden vijftigduizend mensen discoplaten en andere platen van vooral zwarte artiesten in de pauze van een honkbalwedstrijd van de Chicago White Sox. Er braken rellen uit.

Dat gebeurt net na Sylvesters enorme doorbraak met disco en juist op het moment dat hij het album Stars uitbrengt, een ode aan het genre (waarop je al een beginnetje van house hoort) met slechts vier heel lange nummers – de nachtmerrie van elke radio-dj.

Living Proof van Sylvester wordt ‘een van de beste livealbums ooit’ genoemd.

Jason King noemt disco – en hij ziet hiervoor aanwijzingen in de tegenreacties – ‘protestmuziek’. ‘Disco is voorgekomen uit de ervaring van zwarte en latinomensen, vaak queer en uit de arbeidersklasse. Die muziek zegt: deze gemeenschappen bestaan, deze esthetiek bestaat.’

Activistische daad

En Sylvester? Die was meestal geen activist in de klassieke betekenis van het woord. ‘Hij bedreef vooral activisme door krachtig te zijn wie hij was en zo anderen op die mogelijkheid te wijzen’, zegt King. Pas op het laatst van zijn leven, toen zette Sylvester welbewust een puur activistische stap. Het was tijdens de gayparade van San Francisco van 1988. In de stoet werd een uitgemergelde man met een grote zwarte hoed voortgeduwd in een rolstoel. Met enige moeite herkenden toeschouwers Sylvester. Vlak achter hem een spandoek waarop ‘Mensen met AIDS’ stond. Geen artiest was hem daarin voorgegaan.

In de jaren daarvoor bracht hij in een joggingbroek in de aidsvleugel van het plaatselijke ziekenhuis eten rond en hij zat aan het bed van patiënten. Zijn nummer Do You Wanna Funk is geproduceerd door een zwaar zieke Patrick Cowley, door Sylvester aan het werk gezet in de hoop dat dat hem weer het leven in zou sleuren. Luister er met die kennis naar en wat eerst een niemendallige dansplaat leek met een flauwe, ondeugende woordspeling, klinkt eerder grimmig en bijtend.

Het is een raadsel waarom er over het leven van Sylvester nog geen goede serie is gemaakt, al schijnt er al decennia te worden geleurd met een filmscript. ‘Ooit zal die film er ongetwijfeld komen’, denkt Gamson. King hoopt daarnaast op hernieuwde aandacht voor Sylvesters muziek: ‘Áls hij wordt geëerd is het als cultureel icoon en dat is terecht. Maar als muzikant is hij nog steeds ondergewaardeerd. . In de podcast hebben we aan zijn muzikale ontwikkeling aandacht willen besteden. Hij had een duidelijke visie: de geschiedenis van zwarte, muzikale rijkdom tot een geheel maken.’ En dat hoor je volgens King het best op Living Proof, een deel van een drie uur durende concertregistratie uit 1979 en volgens King ‘een van de beste livealbums ooit’.

Vooralsnog is geen nummer van dat inderdaad weergaloze album vaker dan 130.000 keer gestreamd.

Van de podcast Sound Barrier: Sylvester staat de eerste aflevering (er komen er acht) nu op Spotify. Elke woensdag komt een nieuwe aflevering uit.

De voorstelling Queen of Disco is in elk geval nog te zien op 2 augustus in Amsterdam en op 9 en 10 augustus in Den Bosch, voor details zie rightaboutnowinc.com/queen-of-disco