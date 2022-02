You Do Not Talk About Fight Club, maar nu doen we het toch

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Spoiler. Een van de dingen waar je niet over praat bij Fight Club, is het einde van Fight Club. Toch moet dat, 23 jaar na het verschijnen van de film, want in China blijkt het publiek een andere finale te krijgen voorgeschoteld dan de rest van de wereld.

In die Chinese versie kijkt de hoofdpersoon níét naar ineenstortende flatgebouwen die hij zelf heeft helpen opblazen. In plaats daarvan een tekstje, waaruit blijkt dat de bomaanslagen zijn verijdeld en dat de hoofdpersoon is opgepakt en onder psychiatrische behandeling staat. Eind goed, al goed. Behalve voor de fans van David Finchers nihilistische einde, en dat zijn er nogal wat.

In Fight Club komt de geest van een zichzelf suf consumerend kantoormannetje in verzet. Hij ontwikkelt een alter ego, Tyler Durden, dat ‘vechtclubs’ organiseert voor mannen. Zo weet hij een groep trouwe volgelingen te verzamelen die hij inzet voor een anarchistische, antikapitalistische terreurcampagne.

Terug naar 1999, naar de recensie van de Volkskrant. ‘Fincher (...) stipt allerhande discussiepunten aan zonder een standpunt in te nemen, geeft zijn publiek te zien en te denken, maar trekt zich steeds weer op tijd terug in een modieus amorele, open visie’, schreef Peter van Bueren. Conclusie: ‘Een flutfilm dus.’

Dit is precies wat de cultstatus heeft gevoed. Er zijn symposia geweest, talloze denkstukken, een documentaire. In de essaybundel You Do Not Talk About Fight Club alleen al wordt besproken of de film gaat over mannelijk verzet tegen een feminiene samenleving, een afrekening is met de consumptiemaatschappij of een parabel is over religie. Welke rol speelt het nietzscheaanse existentialisme, of de filosofie van Barthes, en is het alter ego van de hoofdpersoon stiekem misschien Hobbes? Niet de filosoof, maar het stripfiguur: die tijger van Calvin.

Dat je er alles op kunt projecteren, maakt het de ideale dweepfilm die in elke tijd, elke levensfase en elke maatschappij iets anders kan betekenen. Auteur Chuck Palahniuk vindt dat prima. Dat nieuwe einde, bijvoorbeeld, leek meer op wat hij zelf had geschreven, stelde hij. In het boek eindigt de hoofdpersoon inderdaad in een psychiatrische inrichting, waaruit zijn volgelingen hem proberen te bevrijden zodat hij zijn masterplan alsnog kan uitvoeren.

Nu fantaseer ik dit: een Chinese censor die níét van hogerhand een opdracht heeft gekregen, maar er als eenzame fan van het boek zelf een eigen visie op heeft ontwikkeld, die hij zijn landgenootjes opdringt door te knippen in de film. Tyler Durden had het prachtig gevonden.