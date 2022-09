Yorick Goldewijk wint Gouden Griffel, Gouden Penseel naar Raoul Deleo

Films die nergens draaien van componist en beginnende schrijver Yorick Goldewijk wint de Gouden Griffel. Het Gouden Penseel gaat naar het prentenboek Terra ultima van illustrator Raoul Deleo. De Gouden Griffel is de bekendste en belangrijkste Nederlandse kinderboekenprijs, die elk jaar vlak voor de Kinderboekenweek wordt uitgereikt.

Goldewijk (43) is na zijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht vooral actief geweest als componist in een collectief dat muziek maakt voor films, documentaires en computerspellen. Daarnaast is hij sinds zijn jongensjaren altijd blijven schrijven. In 2019 maakt hij een langgekoesterde droom waar en verschijnt het eerste deel van de jongensserie Billy extra plankgas, naar eigen zeggen een boek dat hij zelf als 10-jarige graag zou hebben gelezen. Naast een vervolgdeel maakt hij het prentenboek Hier zijn draken, samen met zijn partner Yvonne Lacet. Die heeft ook het nu bekroonde boek geïllustreerd.

Films die nergens draaien gaat over het meisje Cato. Haar moeder is bij haar geboorte overleden en haar vader is sindsdien depressief. Een strenge, bemoeizuchtige huishoudster zorgt dat er eten is en de toiletten schoon zijn, maar maakt het de eigenzinnige Cato verder vooral erg moeilijk.

In een oude, verwaarloosde bioscoop ontmoet Cato mevrouw Kano, die eenzame en verdrietige mensen terug laat reizen naar hun dierbaarste herinnering, aan de hand van een foto die op het filmdoek wordt geprojecteerd. Hoewel het verhaal begint met wel erg vertrouwde kinderboekenelementen, heeft het verrassende en interessante wendingen en weet de ontknoping tot tranen toe te ontroeren.

De Griffeljury, onder leiding van theaterdirecteur Ernestine Comvalius, kiest met Films die nergens draaien voor een kinderboek dat wat minder overtuigend van vorm is dan het kwalitatief sterke werk van meer gevestigde mededingers als Edward van de Vendel, Anna Woltz en Bette Westera. Maar juist, net als vorig jaar met Gozert van Pieter Koolwijk, voor een prettig toegankelijke, kansrijke gooi naar een eigentijdse klassieker over een onderwerp dat jonge lezers echt lijkt bezig te houden.

Het Gouden Penseel voor Terra ultima, de ontdekking van een onbekend continent van Raoul Deleo, pseudoniem voor illustrator Raoul de Leeuw (53) is minder verrassend. Eerder dit jaar heeft dit verslag van een fantasie-expeditie naar een verzonnen wereld al de Woutertje Pieterseprijs gewonnen. De illustraties tonen fantasierijke, samengestelde dieren, bijvoorbeeld een slangzwaan en een schildpadkwal, die nergens anders bestaan.

Eerder dit jaar maakte de Griffeljury maar liefst 45 bekroningen bekend. Pas vandaag worden de Gouden Griffel en het Gouden Penseel onthuld. De winnaars krijgen die vanavond tijdens een feestelijke kinderboekenborrel in Amsterdam uitgereikt, aan de vooravond van de Kinderboekenweek. Die begint komende woensdag en duurt van 5 tot en met 16 oktober. De boeken van Goldewijk verschijnen bij uitgeverij Ploegsma, Terra ultima is uitgegeven door Lannoo.